株式会社Childhood（本社：神奈川県綾瀬市）が運営する栃木県那須町のプライベートサウナ＆キャンプ施設「Mr.Forest（ミスターフォレスト）」は、2026年4月下旬よりクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて、宿泊キャビン新設プロジェクトへの支援募集を開始いたしました。目標金額は100万円（All-in方式）、募集終了は2025年5月下旬を予定しています。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：【那須で北欧の休日体験を】プライベートサウナ・キャンプ施設に宿泊キャビンを新設！ 実施期間：2026年4月下旬～2026年5月下旬 目標金額：1,000,000円（All-in方式） 支援方式：All-in方式（目標未達でもリターン実施） プラットフォーム：CAMPFIRE（キャンプファイヤー） プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/930739/view グランドオープン：2026年6月1日（予定）

■ プロジェクト立ち上げの背景

Mr.Forestは「森の中で楽しむ北欧の休日」をコンセプトに、2022年8月に栃木県那須町にオープンしたプライベートサウナ＆キャンプ施設です。エストニア産バレルサウナや約500坪の広大な敷地で、多くのお客様にご好評をいただいてまいりました。 一方で、これまでの宿泊スタイルはテント泊が中心だったため、お客様からは以下のようなご要望を多数いただいておりました。 ・「サウナはすごく良いが、テント泊には不安がある」 ・「もっと気軽に泊まれたら利用しやすい」 ・「自然の中でゆっくり過ごしたいが、寝る環境は快適な方が嬉しい」 こうした声にお応えするため、コンテナハウス型の宿泊キャビンを新設し、テント泊のハードルを超えた「快適な自然体験」を提供するプロジェクトを立ち上げました。

■ プロジェクトで実現したいこと

今回のクラウドファンディングで実現するのは、【手ぶらで泊まれる宿泊キャビン】の新設です。コンテナハウス型キャビンを導入することで、以下のような体験を提供いたします。 ・キャンプ初心者の方でも利用しやすい快適な宿泊環境 ・悪天候や寒い季節でもサウナ・アウトドアを安心して楽しめる ・サウナで「整った」後、そのままベッドでゆっくり休める 那須の森の中で、北欧のサマーハウスのように静かで温かな休日を過ごせる場所を目指します。

■プロジェクトの詳細

⚫︎ 資金の使い道 ・宿泊用コンテナハウスの設置費用 ・内装工事費・宿泊設備費（ベッド・寝具・家具等） ・電気・照明・空調などの環境整備費 ・人件費・クラウドファンディング手数料 ⚫︎ スケジュール ・2025年4月下旬：クラウドファンディング開始 ・2025年5月中旬：キャビン建築・内装工事完了 ・2025年5月下旬：プレオープン・リターン発送開始 ・2025年6月1日：新施設としてグランドオープン ⚫︎ 主なリターン内容 ・3,000円｜全力応援プラン（お礼メッセージ＋オリジナルステッカー） ・10,000円｜Mr.Forest 刻印ボード（個人用） ・20,000円｜Mr.Forest 刻印ボード（法人用） ・33,000円（超早割50%OFF）｜【平日】1棟貸切宿泊券～4名まで（サウナ入り放題・BBQ用具レンタル込み） ・10,000円｜25%OFF予約チケット（1年間有効） ・59,500円（超早割50%OFF）｜【休日・平日】1棟貸切大人数プラン～8名 ・200,000円｜年間優先予約権＋宿泊2回分（オーナー気分プラン） ※詳しくはクラウドファンディングの詳細ページをご覧ください。

■施設概要＆お問い合わせ

Mr. Forest | プライベートキャンプ&サウナ 所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3374番606 https://goo.gl/maps/tFEZhrgHDwyc4pF19 メールアドレス： info@mr-forest.com 公式HP： https://mr-forest.com/ Instagram： https://www.instagram.com/mrforest_jp/ 運営会社：株式会社Childhood