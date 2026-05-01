昭和の記憶を宿す地下ギャラリーで体感する、墨と紙が織りなす現代の書

東京都中央区銀座の「銀座アポロ昭和館」地下のギャラリースペース「YOHAKU」では、2026年5月29日（金）から5月31日（日）の3日間、気鋭の書家・山本翔麗と宍道一陽による二人展「美音 -いしおと-」を開催いたします。伝統を重んじつつ、現代的な感性で「書」の可能性を更に未来にひろげる二人の競演を、銀座の隠れ家的な空間で、ゆっくりとお楽しみいただけます。

展覧会概要

展覧会名： 山本翔麗・宍道一陽 二人展「美音 -いしおと-」 会期：2026年5月29日（金）～5月31日（日） 時間：11:00～19:00（※最終日は15:00まで） 会場：銀座アポロ昭和館 YOHAKU 出展作家：山本翔麗・宍道一陽 入場料：無料 巡回展情報：2026年6月27日（土）～29日（月）広島筆センター2Fギャラリー 東京・銀座での開催を皮切りに、6月には「広島筆センター」での巡回展も決定。

銀座アポロ昭和館YOHAKU

銀座アポロ昭和館「YOHAKU」は、表現者のための「余白」。アーティストのためのスペースです。地下1階に位置しながらも想像以上に明るく広く、また地上の喧騒が嘘のように静かで清浄な空気が流れています。コンクリートの質感と昭和初期の建築美が融合し、作品に深い文脈を与えます。 作品にとっての最高の余白であることが、ギャラリーYOHAKUの願いです。 美大生や若手アーティストが挑戦しやすい環境を整えており、ジャンルを問わず個展やグループ展の場として広く門戸を開いています。 今回の二人展を通じて、多くのアーティストにこの場所の可能性を知っていただき、新たな表現が生まれる拠点となることを期待しています。

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DW2pzGYiZ0q//

銀座アポロ昭和館YOHAKUへのアクセス

https://www.google.co.jp/maps/place/%E9%8A%80%E5%BA%A7%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%AD%E6%98%AD%E5%92%8C%E9%A4%A8YOHAKU

• 東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」：3番出口より徒歩1分 • 東京メトロ銀座線・丸ノ内線「銀座駅」：A7出口より徒歩5分 • JR「有楽町駅」：中央口より徒歩10分、三原橋交差点すぐ ※会場は「銀座アポロ昭和館」地下1階にございます。