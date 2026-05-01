2026年実施の世界最大級の国際ビール審査会「World Beer Cup(R)」にて「SPRING VALLEY BREWERY」が初の金賞・銀賞を受賞

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）が展開する、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」の 「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」は、2026年に米国で開催された「World Beer Cup(R)」の01 - American-Style Wheat Beer部門において、初めて金賞を受賞しました。また、「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」は62 - American-Style Amber Lager部門で、初めて銀賞を受賞しました。「SPRING VALLEY BREWERY」が追求する個性と飲みやすさを両立させたクラフトビールづくりとブリュワーの醸造技術が、国際的に高く評価され、2022年の大会エントリー以降、初めての金賞・銀賞受賞となりました。

●「World Beer CupR」

Brewers Associationが主催する世界最大級の国際ビール審査会で、世界中のブルワリーが参加し、厳正なブラインド審査によって世界最高水準のビールを選出する大会です。

同大会は1996年の設立以来、世界の醸造技術とクラフトマンシップを評価・顕彰する場として高い評価を得ています。

●金賞受賞

「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」きめ細かなふわとろの泡と、華やかな香り。

シルクのような上質でまろやかな口当たりのホワイトエールです。

●銀賞受賞

「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」「SPRING VALLEY BREWERY」のフラッグシップ。口に広がる麦のうまみとホップの上品な香り。豊潤なのに、すっきりとした綺麗な後味のインディアペールラガーです。

●「SPRING VALLEY BREWERY」ブランド

ビール愛を原点に、「ビールを楽しくする」ブルワリーブランドです。1870年ウィリアム・コープランド氏が横浜に創業した醸造所「スプリングバレー・ブルワリー」に敬意を表してその名を冠し、「常識にとらわれない挑戦から生まれるワクワクするおいしさ体験」をお届けします。

●ブリュワーコメント（蒲生徹）

この度は、素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思います。世界最大級かつ受賞難易度も高い本審査会で評価いただけたことは、私たちのものづくりの方向性が間違っていないことを示し、励みとなりました。私たちは、既存のビアスタイルにとらわれない自由な発想で、常に新しいビールの楽しさを提案することで、これからもお客様に感動と驚きを感じていただける一杯をお届けできるよう挑戦を続けてまいります。ここ数年、日本のブルワリーの受賞も増えており、改めて世界に通用するクラフトビールが造られていると感じます。私たちは他ブルワリーと共創・切磋琢磨しながら、日本のクラフトビールを盛り上げていきます。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

受賞の概要

【「World Beer Cup(R)」概要】

◆コンクール名称 「World Beer Cup(R)」

◆主催 Brewers Association

◆結果発表日 2026年4月22日（水）

◆表彰式 日程：2026年4月22日（水）

会場：Pennsylvania Convention Center in Philadelphia

【当社受賞商品一覧】

◆金賞1品

◆銀賞1品