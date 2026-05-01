おひとりさま高齢者を支える株式会社あかり保証、愛知の名古屋に本店を開設

株式会社あかり保証

弁護士・司法書士・ケアマネジャー等の信頼できる専門家集団とともに、国のガイドラインを遵守して、高齢者等に対して高齢者等終身サポート事業（身元保証事業等）を提供する株式会社あかり保証（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：清水勇希、以下「あかり保証」）は、2026年4月1日、名古屋本店を開設いたしました。

近年、単身高齢者や家族に頼ることができない方を中心に、「身元保証」「家族代行」といったサービスへのニーズが全国的に高まっており、愛知・静岡・三重・岐阜を中心とした東海エリアからのお問い合わせが増加しています。

■ 名古屋本店開設の背景

現在、日本国内における単身高齢者は約800万人にのぼり、2050年には約1080万人に達するといわれています。家族がいない、あるいは家族はいるものの頼れる親族がいないなど、入院・施設入所・緊急時対応に不安を抱える方々が急増していることから、身元保証サービスへの需要は年々高まっています。

こうした背景を受け、より地域に根ざしたサポート体制を構築するため、東海の中核都市である名古屋に新たな拠点を開設いたしました。

■終身サポート（身元保証サービス）とは

身元保証人は、単身高齢者の入院時・施設入所時の債務保証や緊急時の対応、身柄の引き取りをサポートし、安心して生活するための重要な存在です。

終身サポート（身元保証サービス）とは、身元保証、病院・施設の入居のサポート、具体的には、ご家族の代わりに入院・入居時に保証人になったりするだけでなく、ご家族の代わりに定期的に連絡をとり、健康状況等の確認、そして、ご家族の代わりにお亡くなりになった後の葬儀や納骨手続き、行政手続きまで行います。

主なご利用者様：- 一人暮らしで頼れる親族がいない高齢者- 子供がいないご夫婦- 家族はいるが疎遠、または関係が難しい方- 将来に備えて終活を考える40～60代の単身者の方- 親の老後を支える現役世代（リスク分散）

■ 名古屋本店で提供するサービス

よくあるお悩み：- 将来、身寄りがいないため保証人が必要- 亡くなった後の手続きを家族に負担させたくない- 両親の終活対応をお願いしたい- 入院時に保証人がいないため、入院を断られた- 老人ホームに入居したいが、保証人が見つからない- 死後の手続きを任せられる人がいない

名古屋本店では、大阪本店・東京本店・福岡本店と同様に、上記お悩みを解決するために、以下の身元保証サービスを中心に提供いたします。

- 身元保証サービス（医療機関や介護施設に入る際、身元保証人・連帯保証人となるサービス・緊急連絡先の窓口となるサービス）- 見守り・財産管理サービス- 死後事務サービス（葬儀・納骨等をするサービス）- 遺言作成等の専門家（弁護士・司法書士等）と連携したサポート

東京本店・大阪本店・福岡本店とも連携し、全国対応と地域密着の両立を実現します。

■セミナー概要「どう備える？将来に安心をつくる終活勉強会」

セミナー内容

- 終活とは？何から始めればいい？- おひとりさまの不安をどう解消する？身元保証人とは？- あかり保証のサポート体制紹介

講師：

株式会社あかり保証 代表取締役（CEO）/弁護士 清水 勇希

■開催日時・お申込み

【お申込み方法】

申込フォーム、またはお電話にてお申込みください。

・電話番号：0120-137-886

・5月9日（土）

開催日時：13:00~15:00

料金：無料

場所：〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

▼お申込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBWwf8mw4BS0rgXLsF_VKQkdwPEA1DiXTviYSWsx70Ji8cuQ/viewform?usp=header

・5月18日（月）

開催日時：13:00~15:00

料金：無料

場所：〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

▼お申込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUtX8OvD39ykTHUGL7trelHjpzg8YUHaXnuPy0HAshvFp1KQ/viewform?usp=header

・5月28日（木）

開催日時：10:00~12:00

料金：無料

場所：〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

▼お申込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesTLYl-xnffw5drhcAa6oII_eBRDZVF5ol6t6sZ7OnM60_Sg/viewform?usp=header

■ 今後の展開

株式会社あかり保証では、名古屋本店の開設を皮切りに、順次、全国への拠点展開を目指しています。

今後は、愛知・静岡・岐阜・三重の東海エリアにおいて、士業、医療機関、介護事業者、終活関連事業者との連携を強化し、地域全体で高齢者を支える体制づくりに取り組んでまいります。

身寄りの有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：

[大阪本社]

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

[東京本店]

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目27番5号 M.BALANCE+ JINGU KITASANDO 6階

[福岡本店]

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 313号室

[名古屋本店]

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

[東京三田支店]

〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産東京三田サウスタワー10F

[横浜支店]

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階

[神戸支店]

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル8F・9F

代表者：代表取締役 清水勇希

資本金：1億円（準備金を含む）

創業：2024年7月8日

事業概要：

弁護士・司法書士等の信頼ある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス（債務の保証、緊急時対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」を提供

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000156029.html