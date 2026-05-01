『ペルソナ５: The Phantom X』Ver.4.0アップデートを実施！メインストーリーは新章突入！さまざまな企画が展開する1周年特設サイトオープン

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、Ver.4.0アップデートを実施しました。今回のアップデートでは、メインストーリーが第4章第1幕に突入したほか、★5キャラクターとして「長尾 愛歌（コードネーム：アンジュ）」が登場します。

また、6月で国内サービス開始から1周年を迎えることを記念した特設サイト(https://p5x.jp/event/)（ https://p5x.jp/event/ ）を公開しました。さまざまなキャンペーンを開催中なので、どちらもお見逃しなく！

◆メインストーリー第4章第1幕がスタート！

メインストーリーの第4章第１幕が開放されました。新たな怪盗団メンバー「池波星輝」が登場する見逃せない展開となっています！

【ストーリー あらすじ】

己刮学園の学園祭が近付く中、理子は明石と教務主任の置き土産に頭を抱えていた。

“軌雅高校”との合同演劇が勝手に企画されていたのだ。

しかし己刮学園には演劇部が存在しないため、

怪盗団が舞台に上がることになってしまう。

迎えた軌雅高校演劇部との顔合わせ。そこには俳優として活躍する池波星輝、

そして漫画家である平野亜蘭の姿があった…。

▼【P5X】ver.4.0 PV |ストーリー第4章第1幕＆新怪盗団メンバー「池波星輝(ルーチェ)」登場！

https://www.youtube.com/watch?v=EjA48Uoc3vg

◆新たな★5キャラクター「長尾 愛歌」が登場！

新たな★5キャラクター「長尾 愛歌」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。専用★5武器「リヴオンライヴ」は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入ります。

【PICKUP怪ドル契約“羽ばたく愛の歌”開催！】

開催期間：2026年6月4日（木）10:59まで

▼ピックアップ怪盗 ★5「長尾 愛歌」（コードネーム：アンジュ）

長尾 愛歌は、味方に追加行動を付与できる解明ロールの★５キャラクターです。

味方の攻撃力・与ダメージ・貫通を強化することを得意とし、愛歌から追加行動を付与された味方は、さらに攻撃力が上昇します。また、味方のHPを回復し、弱体化を打ち消すこともできます。

★５武器を装備することで、攻撃力が上昇し、味方への追加強化効果も発動できます。

愛歌は強力な強化性能を持ち、追加行動の付与によって戦術の幅を広げます。最大級に強化した反抗や支配ロールの味方に追加ターンを付与して、敵を一気に殲滅しましょう。

▼「長尾 愛歌」の性能について、詳しい情報をもっと知りたい方は公式放送をチェック！

https://www.youtube.com/watch?v=EjA48Uoc3vg

◆「長尾 愛歌」シナジーストーリーが追加！

『P5X』のメインストーリーの冒頭にも登場した「長尾 愛歌」のシナジーストーリーが追加されました。

また、祖母である「長尾 チヅ子」のサイドミッションをプレイすると、今回のストーリーがより楽しめますので、ぜひご体験ください！

【ストーリー あらすじ】

祖母・チヅ子に贈る歌を決めるため主人公とカラオケを訪れた愛歌。

さまざまなジャンルの曲を歌うことで、“ANGE”にまつわる思い出やかつて自分の歌を支えてくれた人々の言葉を思い出した愛歌は、歌への思いをさらに強めてゆく…。

◆ワンダー新武器登場

パレスの探索報酬、メメントスの報酬に「ベノムファング」、「ベノムファングの晶片」が新たに追加されます。

武器の改造に使用する「ベノムファングの晶片」は、交換所にて「カンパニオコイン」500枚で1個と交換できます。

また、「星結晶」500個で「ベノムファングの晶片」1個と交換可能です。

▼第4章で仲間になるキャラクター ★4「池波 星輝」（コードネーム：ルーチェ）

祝福属性/優越ロールの優秀なサポーター。

４つの『即興劇』モードを切り替えることで、攻撃・味方強化のスキル効果が変化します。さらに祝印が増えるほど、味方全体を強化する特徴を持ちます。

▼「池波 星輝」の性能について、詳しい情報をもっと知りたい方は公式放送をチェック！

https://www.youtube.com/watch?v=EjA48Uoc3vg

◆メモリアルムービーが公開！

1周年に向けて『P5X』のこれまでの軌跡を振り返る「メモリアルムービー」が、4月29日（水）に配信された公式放送で公開されました。そのほか、新キャラクターである長尾愛歌が「歌い手」という側面をキャラクターであること、シリーズの魅力の一つが楽曲であることなどにちなみに、1周年のお祝い期間は「音楽」をテーマに盛り上げる企画をご用意しております。XやYouTubeでお知らせするのでご注目ください！

▼公式放送をチェック！

https://www.youtube.com/watch?v=EjA48Uoc3vg

◆キャンペーン情報

6月の1周年に向けたカウントダウンキャンペーンや、ゴールデンウィークプレゼントが実施されます。

【ログインボーナス】

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると契約で使用できる「プラチナチケット」が合計で10枚手に入る、ログインボーナスを開催中です。

開催期間：2026年5月21日（木）メンテナンス開始まで

【ゴールデンウィークプレゼント】

ゴールデンウィークプレゼントとして、「ゴールドチケット」10枚、フレーム「遠征モード」、名刺デザイン「おでかけ日和」、「明星晶珠」1個、「明星のボトル」3個が配布されます。

プレゼント配布期間：2026年5月21日（木）メンテナンス開始まで

【特別招待券ログインボーナス】

特別招待券ログインボーナスは、ルフェルのデイリー支援やバージョンアップログインボーナスとは別に開催される、1周年のカウントダウンとして特別なログインボーナスです。毎日のログインで、「未知なる啓示S・橙」、「調伏の紋章・IV」、「喚喜のメダル」、イメジャリー素材などを獲得できるほか、特別な交換所でのアイテム交換に利用できる「特別招待チケット」が獲得できます。

第1弾は、4月30日（木）メンテナンス終了～6月4日（木）10:59の期間中にログインしたプレイヤーが対象です。「坂井 綾香」などの対象キャラクターのうち、好きなキャラクターを選択してもらえる「【祝】★5怪盗選択券」をプレゼントします。

また、アップデート記念として契約などに使用できる「自在結晶」×500をプレゼントするほか、Ver.4.0アップデートの情報をお伝えした公式放送ご視聴の感謝を込め、「自在結晶」×500をプレゼント！ 合計で「自在結晶」×1000が手に入ります。

アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間：2026年5月21日（木）メンテナンス開始まで

◆そのほかゲーム内アップデートも

チュートリアルの改修が行われ、ゲームプレイ序盤の迷いやすい箇所や、つまずきやすいポイントなどに改善・改修を行います。

他にも、ダウンロードタイミングの改修やリソース管理機能なども実施される予定です。

◆『ペルソナ』シリーズセール情報

現在、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップ、Steamにて販売中の『ペルソナ３ リロード』『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』を、期間限定で特別価格にて販売するセールを開催中です。

Steam『ペルソナ３ リロード』は、5月7日（木）まで60％オフとなっています。

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/PC（Steam）用『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』は、80％オフとなっています。セール終了日は、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4が5月6日（水）、Steamが5月7日（木）、Nintendo Switch(TM)が5月18日（月）となります。

(C)ATLUS. (C)SEGA.

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。