GWは家族でちょっと早めの夕食を。ゆったり楽しめる“しあわせ時間”をかっぱ寿司で♪アプリ会員限定で小学生以下のお子さまに「カプセルトイ専用コイン」をプレゼント！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト株式会社 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年5月2日（土）から5月6日（水・祝）のゴールデンウィーク期間中、小学生以下のおこさまを対象に、店内のカプセルトイで使える「カプセルトイ専用コイン」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

外出も増えるゴールデンウィーク。少し早めの夕食時間は、混雑を避けながら、ご家族での外食をより快適にお楽しみいただける時間帯です。

かっぱ寿司では、こどもの日も含まれるゴールデンウィーク期間中、より多くのお客様にゆったり快適にお過ごしいただきたいという想いから、対象時間にお会計されたご家族様の小学生以下のおこさまを対象に、かっぱ寿司公式アプリ会員限定で「カプセルトイ専用コイン」をプレゼントいたします。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様といっしょに積み重ねてまいります。

■キャンペーン概要

実施期間：2026年5月2日（土）～5月6日（水・祝）

対象時間：各日 15:00 ～ 18:00 までの会計限定（店内飲食限定）

内容：小学生以下のおこさまを対象に、かっぱ寿司オリジナルの「カプセルトイ専用コイン」を1枚プレゼントいたします。

■ご利用方法

アプリをご準備いただき、かっぱ寿司公式アプリをダウンロード・会員登録、アプリ内「クーポン」欄にある引換券を表示（※対象期間中の15時～18時のみ表示されます）。お会計時に引換券の画面を有人レジにてスタッフへご提示ください。

【注意事項】

・かっぱ寿司アプリをダウンロードし、会員登録後、クーポン欄にある引換券をご提示ください。

・対象は店内飲食のみです。（お持ち帰り・デリバリーは対象外）

・1会計につき、税込1,100円以上のお会計が対象です。1組様につき1回限りのご利用となります。

・小学生以下のお子さまを含むグループが対象です。

・小学生以下のお子さまの人数を上限として、飲食代金（税込1,100円）ごとにコインを1枚プレゼントします。

・詳細は、アプリ内の引換券画面をご確認ください。本キャンペーンは、他の一部キャンペーンとの併用はできません。

・画像はすべてイメージです。アプリクーポンは、対象期間中の15:00～18:00のみ表示されます。

リリース内画像素材： https://x.gd/8VJKY