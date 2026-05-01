Roblox参入支援パッケージ「ロブパケ」、第6弾「Escape」をサムライ・ソフトがリリース

株式会社サムライ・ソフト

株式会社サムライ・ソフト（本社：東京都豊島区、代表取締役 CEO：井上敬介）のRoblox開発専門スタジオSamu-Rox Studio（サムロックス スタジオ）は、メタバースプラットフォームRoblox（ロブロックス）向けに、ゲームジャンルをまとめた開発パッケージ「ロブパケ」の第6弾「Escape」をリリースいたしました。

◆成長するRoblox市場へ、企業が“参入しやすくなる選択肢”を提供するために

Robloxは、MAU3.8億人・DAU1億人・同時接続4,500万人超を誇る世界最大級のメタバースプラットフォームです。ユーザーの約50％が13歳以下、75％が18歳以下と若年層が中心であり、若い世代への接点を求める企業からの注目が急速に高まっています。その結果、Robloxを活用したブランド訴求やプロモーション活用も増加しています。

一方で、Robloxでユーザーを獲得するには、Roblox特有のUI/UXやゲームサイクル、トレンド等のRobloxならではのゲーム体験への深い理解が欠かせません。国内では成功事例がまだ少なく、参入判断の参考となるノウハウも十分に蓄積されていない市場です。そのため、適切な予算感や開発期間を見通しづらく、企業にとっては参入リスクを取りづらい領域となっていました。

こうした課題を解消するため、サムライ・ソフトはRobloxならではのゲーム体験を押さえたゲームベースをあらかじめ構築し、企業のキャラクターやブランド世界観を差し替えるだけで開発できる「ロブパケ」を開発しました。

これにより、

- 短期間・低コストでのゲームリリース- Robloxを活用した若年層向け商品プロモーションの実施- Robloxならではのゲーム体験 × IP乗せ換えで生まれる高い集客効果

を実現し、企業がRobloxへ安心して参入できるソリューションを提供します。

◆ロブパケが提供する3つのメリット

ロブパケは、IPやブランドをRoblox上で効果的にプロモーション活用したい日本企業向けのRobloxゲーム開発ソリューションです。

Robloxならではのゲーム体験や開発ノウハウがない企業でも、パッケージによるゲーム開発を弊社にお任せいただくことで、短期間・低コストでRobloxを活用したプロモーションを展開できます。

■【短期間】“最短1か月”でゲームを公開

ゲームのベース部分が完成しているため、最短1か月でRoblox上に公開できます。

短期間での立ち上げが必要なプロモーションにも対応でき、スケジュールに合わせた柔軟な進行が可能です。

■【低予算】新規開発に比べ“約半額”から導入可能

Robloxゲームをゼロから開発する場合と比べ、約半額から導入可能な価格帯を実現しています。

Robloxは国内で成功事例がまだ少なく、適切な投資規模を判断しづらいことが参入の障壁になっていました。ロブパケを利用することで、初期コストを抑えながら、安心してRobloxでのプロモーションを開始できます。

■【品質担保】“Roblox特有のゲーム性に沿ったコア体験”を事前に確認できる安心設計

ロブパケでは、Roblox特有のゲーム性に沿ったジャンルごとのコア体験を、あらかじめベースゲームとして構築しています。

そのため、企画段階で実際にプレイしながら、完成イメージを具体的につかむことができます。イメージのずれを事前に解消できるため、品質面のリスクを減らし、IPを乗せ換えた際の集客効果も再現しやすくなります。

◆第6弾は、2026年から爆発的な流行を記録している「Escape」ジャンルをパッケージ化

マグマの上に板を置き、キャラクターを持ち帰ります。多種多様なキャラクターを集めることができます。

「Escape」ジャンルは、2026年以降、Roblox上で急速に人気を拡大している注目ジャンルの一つです。代表的なタイトルである「Escape Tsunami For Brainrot」は、2026年1月初旬にユーザー数が急増し、2026年4月時点で総訪問数54億回、同時接続数63,000人規模を記録しています。現在も高い人気を維持しており、Robloxにおけるトレンドジャンルの一つとして存在感を高めています。

本ジャンルの大きな特徴は、ステージ上に配置されたキャラクターを、迫りくる危険を回避し障害を突破しながら回収していく、直感的で分かりやすいゲーム性にあります。プレイヤーはキャラクターを集めた後、そのキャラクターが自動で生み出すゲーム内資金を使って自身を強化します。強化によって、迫る危険の回避や障害の突破がしやすくなり、より難易度の高い場所にいるキャラクターの回収を目指せるようになります。この「回収」と「強化」の循環により、シンプルでありながら継続的に遊びたくなる体験が生まれます。

また、「Escape」ジャンルでは、迫りくる危険や突破すべき障害のモチーフを変えた類似タイトルが数多く登場し、それぞれ大きな人気を獲得している点も特徴です。押し寄せる津波、上昇するマグマ、飛び越えないと渡れない谷など、危険や障害の表現を変えることで、同じ基本構造を活かしながら異なる体験を提供できます。

本パッケージでは、せりあがるマグマを避けるために、マグマの上へ板を置きながら先へ進んでいくゲーム性を採用しています。プレイヤーは、板の所持数や移動速度を強化することで、より遠くにいるキャラクターを回収しやすくなります。

「Escape」ジャンルは、特定のモチーフに左右されず、あらゆるコンセプトや世界観に柔軟に適応できる点も大きな魅力です。 企業のブランドイメージやキャラクター独自の世界観を損なうことなく、自然な形で体験型コンテンツへと落とし込むことが可能です。

ロブパケ第6弾では、せりあがるマグマのステージギミックや、キャラクターの発生システム、自分の基地やショップでの自己強化など、「Escape」ジャンルの基本機能をあらかじめ実装しています。企業は自社IPやブランドデザインを乗せ換えるだけで、短期間・低コストでトレンドジャンルを活用したRoblox展開が可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xLnOkSI6RvU ]

◆ロブパケは、今後も継続的にジャンルを拡充

ロブパケは、企業が自社のIPやブランドに最適なゲーム体験を選べるよう、今後も複数のジャンルを継続的に追加していきます。Roblox内のトレンドやユーザー動向を踏まえ、幅広いタイプのゲームベースを提供することで、企業が目的に合わせて最適なジャンルを選択できる環境を整えていきます。

◆お問い合わせ

ロブパケの詳細資料や個別相談をご希望の企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

▼ロブパケ お問い合わせはこちらから

https://www.samurai-soft.com/studios/samurox-studio/index.html

※「まずは資料だけ確認したい」「アイデア段階で相談したい」といったお問い合わせも歓迎しています。

※短いオンライン相談（15分程度）にも対応いたします

スタジオ概要

■Samu-Rox Studioについて

Samu-Rox Studio（サムロックス スタジオ）は、株式会社サムライ・ソフトの100%傘下であり、Roblox開発・運営に特化した開発スタジオです。

公式Xアカウント: @SamuRoxStudio(https://x.com/SamuRoxStudio)

スタジオ名：Samu-Rox Studio

スタジオ所在地： 東京都豊島区池袋二丁目47番6号第2オンダビル 9階

事業内容：Robloxコンテンツの開発・運用

設立日： 2025年3月10日

Webページ：https://www.samurai-soft.com/studios/samurox-studio/index.html(https://www.samurai-soft.com/studios/samurox-studio/index.html)

■株式会社サムライ・ソフトについて

株式会社サムライ・ソフトはBFB(旧タイトル名：バーコードフットボーラー)シリーズをはじめ、スマートフォンを中心とした様々なモバイルコンテンツ開発を行っております。

社名：株式会社サムライ・ソフト

本社所在地： 東京都豊島区池袋二丁目47番6号第2オンダビル 9階

代表取締役 CEO：井上敬介

事業内容：スマートフォンを中心としたモバイルコンテンツ開発

設立日： 2012年7月2日

Webページ：https://www.samurai-soft.com/ (https://www.samurai-soft.com/)