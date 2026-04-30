【山梨・萌木の村】〈自然共生サイト認定記念！〉萌木の村ナチュラルガーデンズMOEGI × 八ヶ岳倶楽部 合同企画【事業者様向け】「自然共生サイト フィールドツアー」初開催

萌木の村株式会社

萌木の村株式会社(https://www.moeginomura.co.jp/)（山梨県北杜市高根町清里、代表取締役社長舩木上次）と八ヶ岳倶楽部(https://yatsugatake-club.com/)（山梨県北杜市大泉町西井出、(有)八ヶ岳プランニング、代表取締役社長柳生宗助様）は、2026年5月29日(金)、両社が国の「自然共生サイト」に認定されたことを記念し、合同企画として事業者様向けの「自然共生サイトフィールドツアー」を初開催いたします。

「自然共生サイト」とは、生物多様性が図られている活動を国が認定する制度で、萌木の村のガーデン「ナチュラルガーデンズMOEGI」(https://naturalgardens-moegi.jp/)は2025年春に、「八ヶ岳倶楽部の森」(https://yatsugatake-club.com/forest/)は2025年冬に認定されました。北杜市内では現時点で両社のみが認定されています。

「自然共生サイトフィールドツアー」は、萌木の村が主催する5月23日(土)～6月21日(日)までの一か月間のガーデンイベント「萌木の村ナチュラルガーデンマンス2026」(https://www.moeginomura.co.jp/event/detail/gardenmonth2026/)の一環として開催。ナチュラルガーデンズMOEGIと八ヶ岳倶楽部の森を認定へと導いた、いわば、「自然と企業の橋渡し役」である日本MAB計画支援委員及び環境省自然共生サイトマッチング制度委員の村山力氏らを講師に迎え、一日をかけて個性あふれる二つのフィールドを贅沢に巡りながら、各施設の認定評価のポイントや企業としての自然共生への向き合い方について、参加者とともに語り合いながら学びます。

また、「自然共生サイトパネル展」もガーデンマンス期間中に同時開催いたします。萌木の村広場東屋にパネルコーナーを特設し、ナチュラルガーデンズMOEGIの特徴や自然共生サイトの取り組み、八ヶ岳山麓エリアで自然共生サイトに認定されている施設の紹介などを行います。パネル展も初開催です。

国際的な課題であるネイチャーポジティブ（※２）の実現に向け、企業活動による生物多様性を促進する取り組みは社会的責任でもあります。本企画が北杜市発のネイチャーポジティブに向けたエコツアーなどの取り組みを推進するネットワークの創出につながることを願っています。

(※１)自然共生サイト

自然共生サイトとは、企業やNPOなどの取り組みによって、生物多様性の保全が図られている活動を国が認定する制度です。生物多様性の損失を止め、回復軌道に反転させる地球規模の「ネイチャーポジティブ」の目標を実現させることは国際社会が共有する重要課題です。

(※２)ネイチャーポジティブ

地球上では、気候変動や海洋汚染などにより、種の絶滅が急加速しています。生物多様性の損失を止め、回復軌道に反転させる国際社会の取り組みが「ネイチャーポジティブ」です。ネイチャーポジティブは国際社会が共有する重要課題です。

イベント詳細

萌木の村×八ヶ岳倶楽部合同企画「自然共生サイト」企業向けフィールドツアー

日本MAB計画支援委員の村山力氏を講師に迎え、自然共生サイト認定実績のある「ナチュラルガーデンズMOEGI」と「八ヶ岳倶楽部」を巡ります。少人数での対話を通じて、評価のポイントや自然との向き合い方を深く学べる貴重な機会です。八ヶ岳の爽やかな風を感じながら、貴社らしい自然共生のあり方を見つけてみませんか？

〈同時開催〉未来へつなぐ、生物多様性の物語 自然共生サイトパネル展

- 開催日時｜2026年5月29日(金)10:00～15:00- 参加料｜9,000円/人（ガーデンランチ/フルーツティー付き）※同企業から複数名でご参加の場合、2人目から\7,000/人 ※定員20名- 場所｜萌木の村／八ヶ岳倶楽部（集合場所:萌木の村）- インフォメーション庭tekuteku 080-7244-0399詳細を見る :https://naturalgardens-moegi.jp/topics/1020/

2025年春、ナチュラルガーデンズMOEGIは環境省より「自然共生サイト」に認定されました。当ガーデンの取り組みとともに、北杜市周辺の生物多様性保全の先進事例をパネルでご紹介します。多様な生命をはぐくむ、人と自然がつくる未来のヒントがここに。ぜひご来場ください。

施設紹介

ナチュラルガーデンズMOEGI

- 日時｜2026年5月23日（土）～6月21日（日）10:00～18:00- 場所｜萌木の村広場特設会場- 問い合わせ｜インフォメーション庭tekuteku 080-7244-0399自然の韻（うた）が聞こえる庭

清里を代表する観光施設「萌木の村」を包むガーデン。監修はランドスケープデザイナーのポール・スミザー氏。完全無農薬、無化学肥料といった従来の園芸常識を覆す革新的な手法で、在来種を含む植物のべ700 種を育てる。自然の理にかなった、命の息吹を感じる美しいガーデン。ガーデンイベントも多数開催。

ナチュラルガーデンズMOEGI :https://naturalgardens-moegi.jp/

八ヶ岳倶楽部の森

人と自然の仲のいい風景

カフェやギャラリーなどが人気の「八ヶ岳倶楽部」敷地内にある森。 創業者で俳優の故柳生博さんと仲間たちが、人工林から多様な生命が息づく雑木林へと蘇らせた共生の森。シラカバのこもれびの下、山野草が咲き、鳥が歌声を響かせる癒しの空間。森林セラピストによるリトリートツアーもおすすめ。

八ヶ岳倶楽部の森 :https://yatsugatake-club.com/forest/

萌木の村ナチュラルガーデンマンス2026

萌木の村ナチュラルガーデンマンス2026メインビジュアル

萌木の村は5月23日(土)～6月21日(日)、「ナチュラルガーデンズMOEGI」を舞台にしたイベント「萌木の村ナチュラルガーデンマンス2026」を開催いたします。

ガーデンマルシェやポール・スミザー氏の講演会、特別演奏会、限定メニューなど、一ヶ月を通し、ガーデンでの豊かな滞在をご提案いたします。

響きあいの庭へー。

多様な生命があふれる美しいガーデンで心ほどける時間をお過ごしください。

詳細を見る :https://www.moeginomura.co.jp/event/detail/gardenmonth2026/

萌木の村株式会社

標高1200メートル、山梨県・清里高原に広がる癒しのナチュラルフィールド。



「人と自然との共生」をテーマに、半世紀にわたり、清里から未来を創造する「萌木の村」。



ナチュラルガーデンが広がる約１万坪の敷地に、レストランやホテル、オルゴール博物館、体験工房、メリーゴーラウンドなど個性ゆたかな20以上の施設が点在しています。



日本唯一の長期野外バレエ公演「清里フィールドバレエ」をはじめ、一年を通じ多彩なイベントも開催しています。



【会社名】萌木の村株式会社（もえぎのむらかぶしきがいしゃ）

【住所】〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545番地

【代表者】代表取締役社長 舩木上次（ふなき・じょうじ）

【設立】1977年12月19日

【資本金】9,950万円