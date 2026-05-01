今年のGWは「ABEMA」で韓ドラ三昧！チェ・ジョンヒョプ主演『偶然かな。』、SUPER JUNIORイ・ドンヘ主演『男と女～7年目のジレンマ～』など全話無料の話題作が続々ラインナップ

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ、映画作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を1000作品以上配信しております。このたび、ゴールデンウィーク期間にあわせ、世界最速配信作品から、期間限定で“全話無料”となる人気作まで、連休中に一気見で楽しめる多彩な新作ラインナップを続々と配信いたします。

GWラインナップでは、恋愛リアリティーショーの裏側を描いたドラマから、胸キュン必至の青春ロマンス、大人の恋愛を描いたヒューマンドラマまで、幅広いジャンルの韓国作品を展開。おうち時間はもちろん、移動中やちょっとしたスキマ時間にも、気軽に“イッキ見”でお楽しみいただけます。

■ABEMA世界最速・国内独占無料配信『Azure Spring』（全6話）

『Azure Spring』は、かつては有名な水泳選手だったものの、事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと、過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが、都会から遠く離れた孤島で偶然出会い、海女と海男として素潜りを通して自分自身と向き合っていく、大人の青春ヒーリングドラマです。砕けた夢と癒えない傷を抱える彼らにとって、海は道を失った彼らの安らぎの場所に。海に潜り、海の生き物を採り、それを分け合いながら料理して食べるという時間の中で、アンナとドクヒョンは少しずつ自分自身と向き合い、古い傷を抱きしめながら、人生の意味を再び見つけ出していきます。

そんなアンナを演じるのは、アイドルグループRed Velvetのメンバーで、『ブルーバースデー』や『Bitch X Rich』などドラマにも多数出演するキム・イェリム。そしてドクヒョンは『私の夫と結婚して』『エスクワイア: 弁護士を夢見る弁護士たち』など話題作に立て続けに出演する俳優のカン・サンジュンです。忙しない日々に本作を視聴すれば、ふと立ち止まって、深呼吸をしたくなるような感覚になるはず。海辺の街を旅する気分で、世界最速無料配信のこの機会にぜひご覧ください。

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毎週月曜日 深夜0時に最新話を無料配信

番組URL：https://abema.tv/video/title/795-1

キャスト：キム・イェリム、カン・サンジュン、コ・ジュヒ、チョン・ヒョンミン

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Qdi9p0-zjlI ]

■ABEMA世界最速・国内独占無料配信『アデューソロ』（全8話）

「ABEMA」で世界最速配信となる本作は、韓国で絶大な人気を誇る恋愛リアリティ番組『私はSOLO』『脱出おひとり島』をコンセプトにした新感覚ロマンティック・コメディドラマです。タイのパタヤを舞台に、愛を探し求めて集まったインフルエンサー、美容外科医、シェフ、プロゴルファーなど、ハイスペックな8人の男女が“シングル脱出”をかけて共同生活を送ります。

また、豪華キャストたちも見どころとなっており、SF9のジュホが、職業・外見・出身すべてを兼ね備えた完璧なエリート整形外科医を演じるほか、Wanna One出身のユン・ジソンは、大学路（テハンノ）で活躍する舞台俳優という一面に加え劇団代表という顔も持つキャラクターを熱演。個性豊かな登場人物たちが集結し、それぞれの魅力と背景が複雑に絡み合いながら、恋愛模様をより一層ドラマチックに彩ります。

表向きは完璧に見える彼らですが、それぞれが“隠された正体”や事情を抱えており、恋愛関係は予想外の方向へと展開。さらに、誰が本当に愛を見つけられるのかというサバイバル要素も加わり、スリリングな展開から目が離せません。

Copyright 2025. Miracle A&E Corp. all right reserved.Copyright 2025. Miracle A&E Corp. all right reserved.Copyright 2025. Miracle A&E Corp. all right reserved.

配信開始：2026年5月4日（月）0時～ ※毎週月曜日 深夜0時に最新話を無料配信

番組URL：https://abema.tv/video/title/663-70

出演キャスト：ジュホ（SF9）、ユン・ジソン（Wanna One）、ムン・ジンスン、オ・ギグァン、アヨン（Dal☆Shabet）、シン・スア、ソン・ソリン、チェ・ソウン

■『偶然かな。』（全8話）

「Eye Love You」で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプが主演を務める本作は、初恋相手との運命的な再会から新たなロマンスが動き出す、胸キュン必至のラブストーリーです。

チェ・ジョンヒョプは、アメリカ本社に所属するエリート・ファイナンシャルプランナーのフヨン役を好演。高校生時代から29歳までの幅広い年代を繊細に演じ分けます。ヒロインにはキム・ソヒョンが名を連ね、フヨンの初恋相手ホンジュ役として、自由で温かい魅力あふれるキャラクターを体現しています。

物語は、アメリカで成功を収めたフヨンが10年ぶりに帰国し、高校時代の初恋相手ホンジュと再会することからスタート。変わらない彼女の存在に触れることで、忘れていた“あの頃の気持ち”が再び動き出していきます。“偶然”が重なる再会は、やがて“運命”へと変わっていくのか――。大人になったからこそ響く、切なさとときめきが詰まった一作です。

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配信開始：2026年4月27日（月）0時～ ※配信開始から1ヶ月全話無料

番組URL：https://abema.tv/video/title/193-404

出演キャスト：キム・ソヒョン、チェ・ジョンヒョプ、ユン・ジオン、キム・ダソムほか

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3vXGQknEJZE ]

■『深夜2時のシンデレラ』（全10話）

“現実主義のキャリアウーマン”と“ロマンチストの年下財閥彼氏”が織り成すラブコメディ。

仕事第一で“愛よりお金”を選ぶ現実主義者のハ・ユンソ（シン・ヒョンビン）は、交際1年半の恋人ソ・ジュウォン（ムン・サンミン）が財閥家の御曹司であることを知り、別れを決意。彼の母親から手切れ金まで受け取り、わざと嫌われるような行動を取ります。

しかし、正体を隠して彼女のチームに配属されていたジュウォンは、そんなことには動じず一途にアプローチを継続。冷静で合理的なユンソと、童話のような愛を信じ続けるジュウォン――正反対の価値観を持つ2人の関係は、予想外の展開へと進んでいきます。

愛か現実か、それとも――。すれ違いながらも惹かれ合う2人の恋の行方から目が離せません。

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配信開始：2026年5月4日（月）0時～ ※配信開始から1ヶ月全話無料

番組URL：https://abema.tv/video/title/193-403

出演キャスト：シン・ヒョンビン、ムン・サンミン、ユン・バク、パク・ソジン、チン・ヒギョンほか

■『男と女～7年目のジレンマ～』（全12話）

SUPER JUNIORのイ・ドンヘが主演を務める長年付き合ったカップルの“リアルな恋愛”を描く大人のロマンス。ヒョンソンとソンオクは学生時代からつきあっている恋人。ヒョンソンはファッション、ソンオクはジュエリーのデザイナーを目指しながら愛と夢を育んできたが、いつしか７年という月日がたっていた。２人だけより友達とみんなでいるほうが楽しいヒョンソンに、ソンオクは愛想を尽かしそうになっている。２人で作ったブランドであるＨ２もなかなか軌道に乗らず気持ちがすれ違っていくが、簡単に別れることもできない。そんな２人の未来に待っているのは？

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配信開始：2026年4月27日（火）0時～ ※配信開始から1ヶ月全話無料

番組URL：https://abema.tv/video/title/193-402

出演キャスト：イ・ドンヘ（SUPER JUNIOR）、イ・ソル、パク・ジョンファ、キム・ヒョンモク、ペク・スヒ、ユン・イェジュ、イム・ジェヒョク、チェ・ウォンミョン、ヨン・ジェヒョンほか

■『瞬間の永遠』（全2話）

短編ながら深い余韻を残す青春ロマンス作品。

地方に引っ越してきた少女ハヨンは、親の職業が原因で学校に馴染めずにいた中、声をかけてきたヒウォンと出会い、次第に心を通わせていきます。ある日ヒウォンは、2人で永遠に願いをかなえていく“永遠リスト”を提案。かけがえのない日々を過ごしていきます。

しかし、二十歳の願いを書き記したその先に、突然の別れが訪れます。大切な存在を失い、心を閉ざしてしまうハヨン。それでも彼女は、ヒウォンとの約束を胸に“永遠リスト”をかなえるため歩み出します。

やがて“永遠リスト”を知る青年ドウンと出会い、止まっていた時間が少しずつ動き出していく――。 喪失と再生を静かに描く、切なくも美しい物語です。

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配信開始：2026年5月4日（火）0時～ ※配信開始から1ヶ月全話無料

出演キャスト：アン・ソルビン、ホ・ウォンソ、イム・ソユンほか

このほかにも「ABEMA」では、注目の韓国ドラマや話題作を多数配信中。ゴールデンウィークは、世界最速配信や期間限定無料作品など、“今見るべき”ラインナップをぜひ「ABEMA」でお楽しみください。