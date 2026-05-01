名古屋発・新たな音楽体験へ-注目アーティストが集う2日間のスペシャルLIVE「ICONIC MOMENTS FES！Supported by ZIP-FM」TIGETにてチケット独占販売中

株式会社grabss

「ICONIC MOMENTS FES！Supported by ZIP-FM」が2026年5月9日(土)、10日(日)にCOMTEC PORTBASE(愛知県名古屋市港区金川町3番5号）にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。

■ICONIC MOMENTS FES！Supported by ZIP-F

「この瞬間が、ICONICになる。」

第2回目となる本イベントは、ZIP-FMのRADIO番組「FAIR NEXT INNOVATION ICONIC MOMENTS」 に出演するアーティストを中心に、現在の音楽シーンで注目を集めるアーティストが集結するスペシャルLIVEイベントです。

RADIOから生まれる音楽の“瞬間”が、リアルなライブ空間で交差する2日間。

ここでしか生まれない特別なステージと、観客とアーティストが一体となる熱狂をお届けします。

名古屋から始まる、新しい音楽のストーリー。

その瞬間を、ぜひ体感してください。

https://iconicfes.info/

■「ICONIC MOMENTS FES！Supported by ZIP-FM」

●開催概要

開催日：2026年5月9日(土)、10日(日)

会場：COMTEC PORTBASE(愛知県)

●会場アクセス

COMTEC PORTBASE(愛知県)

愛知県名古屋市港区金川町3番5号

地下鉄名港線「港区役所駅」2番出口より徒歩8分

●チケット価格- 前方 ICONIC エリア) / 前方 MOMENTS エリア ：\9,900- 一般エリア：\5,500- 2階最前 ICONIC席（指定席） / 2階最前 MOMENTS席（指定席)：\9,900●2026年5月9日(土)

【時間】開場 10:35 / 開演 11:20

【出演】

＜ICONIC STAGE＞

双極スペクトラム / Def Class / DJ ADAM at / RAB ESPICE / はせとも。/ └BHNX┘ / BANGERS / HICO / 福澤侑 / MATSURI / Luvto（岩崎琉斗)/ O.A SPiN

＜MOMENTS STAGE＞

α＋ / OCHA NORMA / カラフルスクリーム / きのホ。 / ばってん少女隊 / Pixel Ribbon / 譜久村聖 / ファントムシータ / Ma’Scar’Piece / 吉武千颯 / REIRIE / Rain Tree / and more....！

【チケット販売ページ】https://tiget.net/events/473683

●2026年5月10日(日)

【時間】開場 9:50 / 開演 10:35

【出演】

＜ICONIC STAGE＞

O-MENZ / Def Class / はせとも。/ HICO / Bestted / MAG!C☆PRINCE / RapiNz / Luvto（岩崎琉斗） / O.A EXPG高等学院 名古屋校

＜MOMENTS STAGE＞

AsIs / THE ENCORE / 稲場愛香 / 江籠裕奈 / 花耶 / Spileben / SUPER☆GiRLS / すべての瞬間は君だった。 / 高嶺のなでしこ / 22/7 / 反田葉月 / フルコース / WHITE SCORPION / 前橋ウィッチーズ / まなこ / MEWCATUNE/ ラフ×ラフ / LINKL PLANET

【チケット販売ページ】https://tiget.net/events/473697

■エンタテインメント事業本部について

エンタテインメント事業本部は「リアルとつながるデジタル」をテーマに、大手レーベルやイベンター出身の経験豊富なスタッフが、音楽ライブ、フェス、ファッションショー、アイドルイベント、お笑いライブなど、多岐にわたるイベントを制作しています。

あらゆるエンタメジャンルを手掛ける制作・プロデュースチームが、アーティストや楽曲の持つ個性と魅力を最大限に引き出し、観客を魅了する公演を創り上げます。



URL：https://biz.tiget.net/makee

■TIGET (チゲット)

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。



サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU



【サービス概要】

名称 ： TIGET (チゲット)

開始日 ： 2013年11月10日

URL ： https://tiget.net

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp