スルッと配線、サッと持ち出せるスリムHDMIケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ケーブル径約3.6mmの極細設計で配線しにくい場所でもすっきり設置でき、軽量で取り回しがよく持ち運びにも最適な4K/30Hz出力に対応しているHDMIケーブル「500-HD037-05（0.5m）」「500-HD037-10（1m）」「500-HD037-20（2ｍ）」「500-HD037-30（3ｍ）」を発売しました。

掲載ページ

HDMIケーブル スリム 極細 ハイスピード 4K/30Hz 10.2Gbps 軽量 しなやか ケーブル径3.6mm ARC HEC HDCP2.2 持ち運び

品番：500-HD037-05（0.5m） 販売価格：1,200円（税抜き）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-05

品番：500-HD037-10（1m） 販売価格：1,291円（税抜き）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-10

品番：500-HD037-20（2m） 販売価格：1,528円（税抜き）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-20

品番：500-HD037-30（3m） 販売価格：1,709円（税抜き）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-30

おすすめポイント

・約3.6mm極細で狭所もすっきり配線

・約42gの軽量極細で収納・携帯に便利

・4K映像・音声を高速で安定伝送

比べてわかる、細さとコンパクトさ

本製品は、従来品と比べてコネクタ部もケーブルもスリムな設計を採用しています。ケーブル径は約3.6mmと細く、テレビ裏やラック内、デスク周りなどの狭いスペースでもスルッと配線しやすいのが特長です。さらに約42gの軽量仕様で、巻いてもかさばりにくく、バッグに入れて持ち運びやすいのも魅力。配線のしやすさと携帯性を両立した、日常使いにも外出先にも便利なHDMIケーブルです。

しなやかだから、配線がラクに決まる

ケーブルが硬いと、機器の向きや設置場所に合わせづらく、端子まわりに負担がかかることもあります。本製品は細くしなやかな形状で、曲げやすく、狭い空間でもスムーズに配線できます。小型のHDMIコネクタを採用しているため、端子が密集したテレビやモニター、ノートパソコン周辺機器にも挿しやすい仕様です。毎日の接続作業を、もっとスマートにしてくれます。

軽くてかさばらず、持ち運びにも便利

重量は約42gと軽量で、ケーブルもスリムなため、バッグやポーチに入れてもかさばりにくいのが特長です。外出先でのプレゼン、会議室でのモニター接続、出張先のテレビやプロジェクターへの接続など、「いざ」という場面に1本あると安心。2mの長さがあるため、機器同士が少し離れている場合にも使いやすく、自宅用と持ち出し用の両方で活躍します。

4K映像も音声も、これ1本でスマートに接続

本製品は4K/30Hzの映像出力に対応し、テレビやモニターへ高精細な映像と音声を1本で同時に伝送できます。映画鑑賞やゲーム、会議資料の表示、外部モニター出力など、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍します。さらに、HDMIハイスピード規格、10.2Gbpsの高速伝送、ARC・HEC・HDCP2.2にも対応。対応機器と組み合わせれば、ホームエンタメ環境やプレゼン環境をすっきり整えられます。

軽く細いから、コネクタにやさしく配線できる

本製品は、約42gの軽量設計としなやかな極細ケーブルにより、接続時にケーブルの重みでコネクタが下方向へ引っ張られにくいのが特長です。端子まわりへの負担を抑えやすく、テレビやモニター、パソコンなどのHDMIポートをやさしく使えます。小型コネクタと細いケーブルで狭い場所にも配線しやすく、テレビ裏や壁際、ラック内などでもすっきり接続できます。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

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https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-10

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https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-30

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-hd037/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-hd037-05.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/777855955

https://wowma.jp/item/777855956

https://wowma.jp/item/777855957

https://wowma.jp/item/777855958

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2BLCKJ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2WDG9N

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2NBX2G

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2RC9JC

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

■HDMIケーブルの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007021

■スリムHDMIケーブルの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007021002002

■HDMIケーブルの選び方

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-hdmicbl.html?cate=0_under_ttl

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

■サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

■サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

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■サンワダイレクト公式Instagram

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■サンワダイレクト公式LINEアカウント

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。