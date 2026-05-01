スルッと配線、サッと持ち出せるスリムHDMIケーブルを発売

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ケーブル径約3.6mmの極細設計で配線しにくい場所でもすっきり設置でき、軽量で取り回しがよく持ち運びにも最適な4K/30Hz出力に対応しているHDMIケーブル「500-HD037-05（0.5m）」「500-HD037-10（1m）」「500-HD037-20（2ｍ）」「500-HD037-30（3ｍ）」を発売しました。




掲載ページ


HDMIケーブル スリム 極細 ハイスピード 4K/30Hz 10.2Gbps 軽量 しなやか ケーブル径3.6mm ARC HEC HDCP2.2 持ち運び


品番：500-HD037-05（0.5m）　販売価格：1,200円（税抜き）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-05



品番：500-HD037-10（1m）　販売価格：1,291円（税抜き）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-10



品番：500-HD037-20（2m）　販売価格：1,528円（税抜き）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-20



品番：500-HD037-30（3m）　販売価格：1,709円（税抜き）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-30



おすすめポイント


・約3.6mm極細で狭所もすっきり配線


・約42gの軽量極細で収納・携帯に便利


・4K映像・音声を高速で安定伝送


比べてわかる、細さとコンパクトさ




本製品は、従来品と比べてコネクタ部もケーブルもスリムな設計を採用しています。ケーブル径は約3.6mmと細く、テレビ裏やラック内、デスク周りなどの狭いスペースでもスルッと配線しやすいのが特長です。さらに約42gの軽量仕様で、巻いてもかさばりにくく、バッグに入れて持ち運びやすいのも魅力。配線のしやすさと携帯性を両立した、日常使いにも外出先にも便利なHDMIケーブルです。


しなやかだから、配線がラクに決まる





ケーブルが硬いと、機器の向きや設置場所に合わせづらく、端子まわりに負担がかかることもあります。本製品は細くしなやかな形状で、曲げやすく、狭い空間でもスムーズに配線できます。小型のHDMIコネクタを採用しているため、端子が密集したテレビやモニター、ノートパソコン周辺機器にも挿しやすい仕様です。毎日の接続作業を、もっとスマートにしてくれます。


軽くてかさばらず、持ち運びにも便利




重量は約42gと軽量で、ケーブルもスリムなため、バッグやポーチに入れてもかさばりにくいのが特長です。外出先でのプレゼン、会議室でのモニター接続、出張先のテレビやプロジェクターへの接続など、「いざ」という場面に1本あると安心。2mの長さがあるため、機器同士が少し離れている場合にも使いやすく、自宅用と持ち出し用の両方で活躍します。


4K映像も音声も、これ1本でスマートに接続




本製品は4K/30Hzの映像出力に対応し、テレビやモニターへ高精細な映像と音声を1本で同時に伝送できます。映画鑑賞やゲーム、会議資料の表示、外部モニター出力など、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍します。さらに、HDMIハイスピード規格、10.2Gbpsの高速伝送、ARC・HEC・HDCP2.2にも対応。対応機器と組み合わせれば、ホームエンタメ環境やプレゼン環境をすっきり整えられます。


軽く細いから、コネクタにやさしく配線できる




本製品は、約42gの軽量設計としなやかな極細ケーブルにより、接続時にケーブルの重みでコネクタが下方向へ引っ張られにくいのが特長です。端子まわりへの負担を抑えやすく、テレビやモニター、パソコンなどのHDMIポートをやさしく使えます。小型コネクタと細いケーブルで狭い場所にも配線しやすく、テレビ裏や壁際、ラック内などでもすっきり接続できます。


商品詳細




サンワダイレクト各店掲載ページ


■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-05


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-10


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-20


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD037-30


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-hd037/


■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-hd037-05.html


■サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/777855955


https://wowma.jp/item/777855956


https://wowma.jp/item/777855957


https://wowma.jp/item/777855958


■サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2BLCKJ


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2WDG9N


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2NBX2G


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY2RC9JC


サンワダイレクト関連商品掲載ページ


■HDMIケーブルの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007021


■スリムHDMIケーブルの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007021002002


■HDMIケーブルの選び方


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-hdmicbl.html?cate=0_under_ttl


サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS


■サンワダイレクト 公式ホームページ


https://direct.sanwa.co.jp


■サンワダイレクト公式X(旧Twitter)


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■サンワダイレクト公式Instagram


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■サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル


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■サンワダイレクト公式LINEアカウント


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サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


【お客様からのお問い合わせ】


サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123


【報道関係からのお問い合わせ】


広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。