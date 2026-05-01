株式会社U.

株式会社U.（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：瀧 大補、以下「U.」）は、XR技術を活用した都市体験プログラム「Blooming Park ～まちの記憶を巡り、遊ぶ～」を、さくらインターネット株式会社（以下「さくらインターネット」）およびグラングリーン大阪（GRAND GREEN OSAKA）のイノベーション拠点「JAM BASE」（運営組織：一般社団法人コ・クリエーションジェネレーター）と連携して開催します。

概要

本プログラムは、都市に積み重なる歴史・文化・産業といった“不可視のレイヤー”をXRによって可視化し、来訪者が体験として触れることができる新たな都市体験プログラムです。

近年、都市開発の進展により、街の歴史や成り立ちといった背景が見えにくくなっている一方で、地域固有の文脈を活かした体験価値の創出が求められています。本取り組みは、U.が提案する「都市の記憶を体験として再構築する」というコンセプトのもと、都市に埋もれた歴史や背景を“種”と捉え、XRを通じてそれらを可視化・体験化することで、来訪者の理解と関心を引き出すことを目指します。

また、単なるエンターテインメントにとどまらず、都市の成り立ちや構造への理解を促す体験設計とすることで、来訪者の回遊・滞在行動の変化や、都市に対する新たな価値認識の創出につなげます。

プログラム内容

本プログラムでは、参加者はXRゴーグルを装着することで、現実の都市空間に重なる“もうひとつのレイヤー”にアクセスします。そこには、うめきたエリアに蓄積された歴史や成り立ちが表現されており、参加者は「デバッガー」として、各所に発生した“都市の情報欠落バグ”を修復していきます。

本体験は、点数や順位を競うゲームではなく、都市の過去や構造を“遊びながら理解する”体験型コンテンツです。物流拠点としての役割や、かつての土地利用、都市の変遷といった要素をもとに設計された複数の体験を通じて、来訪者は都市に対する新たな視点を獲得します。

また、体験後には各コンテンツの背景となる歴史や文脈を解説する仕組みを設けることで、「遊び」と「学び」が接続された体験設計としています。これにより、体験を通じて得た気づきを、都市理解へと深めることを目指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26224/table/15_1_b4f2f422c47fbec44fcacb8a5d47cb17.jpg?v=202605010251 ]

主催：さくらインターネット株式会社、株式会社U.

共催：JAM BASE

協力：一般社団法人うめきたMMO

「Blooming Camp」について

Blooming Camp は、さくらインターネット株式会社が運営するオープンイノベーションのための施設です。うめきた2期区域「グラングリーン大阪」において、多様な人が集まる「場」と「機会」を創出し、その交わりによってイノベーションの種をつくることを目的としています。 企業理念である「『やりたいこと』を『できる』に変える」をコンセプトに、リアルとオンラインの双方から人々がつながり、チャレンジが生まれる場を目指しています。

本プログラムは、U.がBlooming Campのシーズメンバーとして活動する中で構想・提案された取り組みであり、さくらインターネット株式会社の支援のもと実現に至りました。

▼公式WEBサイト：https://bloomingcamp.sakura.ad.jp

「JAM BASE」について

「JAM BASE（ジャムベース）」は、多様な人々が集い交わることで、アイデアやイノベーションを生みだすグラングリーン大阪の中核機能施設です。

企業、大学・研究機関、スタートアップ、ベンチャーキャピタルなどのプレイヤーが、ともに新たなアイデアを形にし、社会実装や事業化への挑戦を行うことを支援します。

さまざまな活動を民間、行政、経済団体が一丸となって推進・支援し、イノベーション活動の拠点となることを目指します。

▼公式WEBサイト：https://umekita.com/jambase/

本取り組みの位置づけ

本プログラムは、XR技術を活用した都市体験の社会実装可能性を検証する実証的な取り組みであり、

・都市の歴史・成り立ちに対する理解促進

・来訪者の回遊・滞在行動の変化

・公共空間におけるXR体験の運用可能性

といった観点から、その有効性を検証します。

U.は、本取り組みを通じて、テクノロジーを活用した新たな都市体験の創出と、地域に埋もれた価値の再発見に取り組んでまいります。

【株式会社U.について】

代表者：代表取締役 瀧 大補

所在地：兵庫県神戸市東灘区渦森台2-10-104

URL：https://yuuu.jp/

この件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

お問い合わせ先／株式会社U.

【メディア専用 取材/体験申し込みフォーム】

https://forms.gle/9ybb2fC9RSUZWUbw6

【その他のお問い合わせ】

https://yuuu.jp/formedia/

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