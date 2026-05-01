アルバイト代、お小遣い、自由に使えるお金。高校生のお金事情とは？

高校生が1ヶ月で自由に使えるお金はいくら？ アルバイト代、お小遣いはいくら？

株式会社シップ(C)YOUTH TIME JAPAN project

アルバイトやお小遣いなど、高校生がお金を手にする方法はいくつかありますが、高校生が1ヶ月に自由に使えるお金はどれくらいなのでしょうか。

今回YTJPでは、全国の高校生を対象に“お金”に関するアンケート調査を実施。

まずは、「1ヶ月のアルバイト代」については下記の通りです。

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アルバイトをしている高校生の中で、アルバイト代が50,000円未満の高校生は、男子は66.3%、女子は69.3％でした。

その中で最も多かったのは、男子は“10,000円以上30,000円未満”、女子は“30,000円以上50,000円未満”。

“アルバイトをしていない”と回答した高校生は、男女ともに約8割でした。

次に、「定額でもらっているお小遣いの金額」については下記の通りです。

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定額でお小遣いをもらっている高校生の中で最も多かったのは、男女共通で“5,000円以上10,000円未満”。男子は39.3%、女子は38.3％でした。

2番目に多かったのは、男女共通で“3,000円以上5,000円未満”。

10,000円以上お小遣いをもらっている高校生は、男子は18.3%、女子は13.7%。

また、“定額でお小遣いをもらっていない”高校生は、男子は32.2％、女子は38.5%でした。

最後に「1ヶ月で自由に使えるお金」については下記の通りです。

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男子で最も多かったのは、“5,000円以上10,000円未満”で27.2%。次いで多かったのは、“3,000円以上5,000円未満”で24.0％。

女子で最も多かったのは、“3,000円以上5,000円未満”で30.2％。次いで多かったのは、“5,000円以上10,000円未満”で25.5％でした。

男女共通で、3,000円～10,000円の回答が5割を超える結果となりました。

■調査概要

調査方法：

Googleフォームにて入力

調査期間：2026年1月13日（火）～2026年1月27日（火）

対象者： YTJP参加校の高校生

回答者男女内訳：男子983名、女子1,088名 計2,071名

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【YOUTH TIME JAPAN projectとは？】

全国の高校の放送部・生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象とした、 様々なプログラムを提供しています。自社メディアYTJP webでは、全国の高校生約1,000人を対象にしたアンケート結果を発表する“高校生調査”をはじめ、高校生の活動の様子をレポートする“全国高校生NEWS”など、高校生にまつわるさまざまな情報を発信しています。

＜主なプログラム内容＞

・学校内設置のフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』（年8回発行）を全国約2,100校に配布

・校内放送支援として、楽曲・プロモーション情報を収録したCDを全国約650校に配布

・商品・ノベルティの学内サンプリング

・高校生向けキャンペーンのポスター・チラシ提供

HP：https://www.ytjp.jp

X：https://x.com/YTJP_web

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