アピリッツ、5/21(木)【HCD基礎検定 x WBCカレッジ】人間中心デザイン勉強会「組織で取り組む人間中心デザイン基礎知識の導入」を開催

株式会社アピリッツ

▼詳細・申込はこちらから

https://wbccollege20260521.peatix.com/(https://wbccollege20260521.peatix.com/)

■開催概要

- 日程：2026年5月21日（木）19:00～20:00（予定）- 会場：株式会社アピリッツ(https://appirits.com/) ※ハイブリッド開催：オンライン/対面ライブビューイング- 住所：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 24階

■このような方におすすめ

■HCD基礎検定(HCD検(R)）について

- HCD基礎検定（HCD検(R)️）の受験を社内で推進したい方- 組織としてHCDを導入・浸透させたい方- 一人目デザイナー、CDO、VPoD、デザイン部門の統括役の方- デザインやUXを個人の専門性に閉じず、組織能力にしたい方- 「HCDを学ぶ価値は感じるが、どう社内展開すればよいかわからない」という方

「DXの実現、デジタル製品・サービスの構築に必須の基礎知識・マインドセットとして、「人間中心デザイン（HCD）基礎知識体系」をベースとした検定試験制度です。

これからの時代の組織や社会の変革のために、幅広い領域（メーカー／サービス業／医療／教育／行政）、幅広い職種（企画／開発／設計／品質保証／調達／営業／サービス）の方々に、共通言語としてHCDの基礎知識とマインドを学ぶ機会をご提供し、活用していただくことを目標にしています。

（一般社団法人人間中心社会共創機構(https://hcs-cc.org/)）



■WBCカレッジについて

株式会社アピリッツ（https://appirits.com(https://appirits.com/)）が開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCampCollege」の総称です。

「学園化」をテーマに掲げるアピリッツでは、WBCカレッジを課外活動として開催し、受託開発のプロフェッショナルとしてのベストプラクティスを公開します。