VRChat公式パートナーのGugenkaがサンリオのデジタルペット「タベッチャネ」の無料配布開始

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2026年5月1日、サンリオのメタバース空間「Sanrio Virtual Puroland」の人気育成ワールド「めたモグ」で生まれたキャラクター「タベッチャネ」を、VRChatの全ワールドへ連れ出せる無料コンパニオンアイテムとして配布開始しました。



本プロジェクトはGugenkaがVRChatの公式パートナーであることを活かし、VRChatとの強力な協力体制のもとあらゆるVRChatワールドのお好きな場所へ『相棒』を連れ出せる、より自由で愛着の湧く体験を実現しました。



「めたモグ - Metamogphose Lab.」とは

こぎみゅんと一緒に食べ物を探したり、不思議な生き物「モグ」を育てたりする、ゆったりとした時間が流れる育成ゲームワールドです。

▶ めたモグワールド： https://v-puroland.sanrio.co.jp/contents/Metamogphose

■VRChatの全ワールドへ 相棒「タベッチャネ」と歩く新体験

「めたモグ」の世界から飛び出した不思議な生き物「タベッチャネ」が、あなたのVRChatライフに寄り添うコンパニオンになります。



VRChat内のどのワールドへ行っても、タベッチャネがユーザーの後をゆるっと可愛らしい動きをしながらついていきます。

・カラー変更可能

ユーザーの好みに合わせて色を自由に変更可能。世界に一匹だけの相棒にカスタマイズできます。



・クリエイターチーム『QuestMaker』が制作

モデル・ギミック・アニメーションの制作は、VRChatで高い技術力を誇るクリエイターチーム『QuestMaker』が担当。愛らしい動きと高いクオリティを実現しました。



▶ QuestMaker 公式X： https://x.com/QuestMaker_



VRChatゲームワールド「めたモグ」は、多くのプレイヤーの皆さまに遊んでいただき、さらにさまざまな形で応援をいただいております。そうした皆さまの支えがあったからこそ、今回の企画を実現することができました。 育てた「モグ」を他のワールドにも連れて行けたら、より一層楽しんでいただけるのではないか。そんな思いから、私たちも力を込めて実装を進めてきました。 ぜひこの無料配布期間にゲットいただき、さらに広がっていく「めたモグ」の世界を体感していただけたらうれしいです。（コメント: ばーゆ/QuestMakerディレクター）

■ Gugenkaの技術提供と開発背景



Gugenkaは、VRChat公式パートナーとしての知見を活かし、VRChat内の「めたモグ」ワールドに設置されたポスターをクリックすると、自動的にVRChatのコード引き換え画面へ遷移する仕組みを開発しました。ユニークコードは自動入力されるため、ユーザーは複雑な手順を踏むことなく、その場ですぐに「タベッチャネ」を受け取ることができます。





「Virtual Sanrio Puroland」とは

24時間365日、誰でも、どこからでも遊びに行けるバーチャルテーマパークです。

世界中のみんなと仲良くなれる、“進化し続ける”テーマパークとして、サンリオキャラクター達のショーやグリーティングなどのイベントをVRChatで開催しています。

他にも、バーチャルならではのパレードやアトラクションを楽しむことができます。

▶ Virtual Sanrio Puroland：https://v-puroland.sanrio.co.jp/about





■配布情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/334_1_87e78859670434b3e2a86b4a427724d2.jpg?v=202605010251 ]

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/



