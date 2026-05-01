櫻坂46 三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」全話公開を記念したメイキング映像の配信が決定！「路地裏ホテル」を視聴した方限定のプレゼントキャンペーンも！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額1,540円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2026年5月8日（金）正午に最終話が配信される、櫻坂46 三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」について、メイキング映像を2026年5月15日（金）正午より配信いたします。また、新たなプレゼントキャンペーンの開催が決定いたしました。

公式サイト： https://bit.ly/4w05ga9(https://bit.ly/4w05ga9)

本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春ファンタジードラマです。この物語の主要キャラクターを演じるのは、櫻坂46 三期生の11名。はじめて全員が揃って本格ドラマに挑みます。加入して4年目となる彼女たちが、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で物語を紡ぎます。

そんな本作の最終話が、2026年5月8日（金）正午より配信開始となります。全話公開を記念して、本編撮影の裏側を収めたメイキング映像の配信と、新たなプレゼントキャンペーンの開催が決定いたしました。

メイキング映像では、演技に挑戦したメンバーたちの撮影の裏側に密着。三期生全員では初めてとなるドラマ撮影に対して、真摯に向き合う姿や初挑戦ならではの緊張感あふれる表情など、メンバーそれぞれの素顔を収めています。メイキング映像は2026年5月15日（金）正午より配信開始です。ドラマ本編とあわせて、ぜひLeminoプレミアムにてお楽しみください。

【メイキング映像配信概要】

■タイトル：路地裏ホテル メイキング

■出演：櫻坂46 三期生 他

■配信日時：2026年5月15日（金）正午～

■配信形態：Leminoプレミアム（月額1,540円（税込）※1、初回初月無料※2）

■製作著作：NTTドコモ

公式サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000144/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_nr-rojiurahotel-0501

また、「路地裏ホテル」を視聴したLeminoプレミアム会員の方を対象に、物語の鍵を握るアイテムをモチーフにした『「路地裏ホテル」205号室キーホルダー』が当たるプレゼントキャンペーンを開催します。現在実施中の「櫻坂46 三期生サイン入りチェキ プレゼントキャンペーン」とあわせてご応募いただけます。

キャンペーンの詳細は、公式サイト(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000144/(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000144/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202605_nr-rojiurahotel-0501))をご確認ください。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。