自動でピントが合うオートフォーカスアイウェア「ViXion2」二子玉川 蔦屋家電 SHARE LOUNGE家電レンタルに出品開始

ViXion株式会社

ViXion株式会社（本社：東京都中央区）は、見る距離に応じてピントを自動で調整するオートフォーカスアイウェア「ViXion」シリーズの最新モデル「ViXion2」「ViXion2 Pro」を、2026年4月17日（金）に発売しました。

発売を記念し、二子玉川 蔦屋家電 SHARE LOUNGEにて、2026年4月24日（金）から同年5月23日（土）までの間、「ViXion2」をSHARE LOUNGEで利用可能なレンタル品として出品いたします。

期間中、SHARE LOUNGEの利用者は、読書やスマートフォン操作、PC作業など、日常に近い環境の中で「ViXion2」を自由に試用することが可能です。また期間中、同店1階音楽フロアにて、ViXion2のご購入も可能です。

◼︎手元を見るたびに老眼鏡をかけるわずらわしさから解放される新感覚

スマートフォンやPCの長時間利用の増加により、目の疲れやピント調整に関する悩みは世代を問わず広がっています。

老眼人口は2000年の約14億人から2030年には約21億人に増加するとされており、さらに近視人口も2050年には約50億人に達すると予測されています。

こうした“見え方の課題”に対し、「ViXion2」はテクノロジーによる新たな解決手段として開発され、初回予約1,000台を突破しました。

特に老眼鏡のかけかえのわずらわしさを感じやすい、読書やスマートフォン利用のシーンにおける“見え方の変化”を体感いただけるよう、二子玉川 蔦屋家電 SHARE LOUNGEに導入しました。

4月24日（金）のPOPUP初日には体験イベントを実施し、老眼体験シミュレーションや開発責任者による製品解説を行いました。

会場では、「ViXion2」を装着しながら読書やスマートフォン操作を試す来場者の姿が見られ、「老眼鏡なしで手元がここまではっきり見えるのは新感覚」「かけ外しのストレスがなくなるのは大きい」といった声が寄せられました。

◼︎二子玉川 蔦屋家電での家電レンタルサービス概要

◼︎オートフォーカスアイウェア「ViXion2」

- 実施期間：2026年4月24日（金）～5月24日（日）- 場 所：二子玉川 蔦屋家電 SHARE LOUNGE（東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット）- 内 容：SHARE LOUNGEご利用者は「ViXion2」をラウンジ内でご自由にお試しいただけます。

（2026年4月17日発売）

目の酷使や加齢にともなう“見えにくさ”の課題をサポートするオートフォーカス機能搭載の次世代アイウェアシリーズの最新モデル。見たい距離にレンズが自動でピントを合わせ、近くも遠くもスムーズに“見える体験”を実現します。

「ViXion2」は、レンズ径を9mmに拡大し、視野面積が従来モデル比で約2.4倍に広がりました。ノートPCの画面全体を見渡せるほどの実用的な視界を実現しています。テンプルや鼻パッドも改良し、装着感を大幅に向上しています。

製品ページ：https://vixion.jp/vixion2

＜主な製品仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105928/table/127_1_30bd5b1611f0399c57460406e9d45b99.jpg?v=202605010551 ]

※ 本製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における医療機器ではありません。

※ 本製品をかけた状態で車や自転車等の運転はしないでください。

※ 本製品の仕様は予告なしに変更になる可能性があります。

◼︎ViXionについて

ViXion株式会社は、「テクノロジーで人生の選択肢を拡げる」というパーパスの実現を目指すハードウェアスタートアップです。自動でピントを合わせるオートフォーカスアイウェア『ViXion』シリーズは、クラウドファンディングで累計5.5億円超の支援を達成し、「CEATEC 2024」総務大臣賞、「2024年グッドデザイン・ベスト100」に選出されました。

＜各種webサイト＞

公式webサイト：https://vixion.jp/

X：https://x.com/ViXion_inc

YouTube：https://www.youtube.com/@ViXion_inc