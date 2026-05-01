RPG「メメントモリ」の新作グッズを5/15（金）より販売決定！配信3.5周年を記念したPOP UP SHOPの詳細も発表！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸 智康）は、2026年5月15日（金）よりRPG「メメントモリ」の新作グッズを販売します。

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★新作グッズ★

2026年5月15日（金）より、メメントモリ 新作グッズの販売を開始します！

トレーディング缶バッジ、アクリルスタンドフィギュアのほか、POP UP SHOPおよびArt Shopでは限定商品も販売！

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１.キャラクターアクリルスタンドフィギュア

全14種/オープンパッケージ

価格：各1,980円（税込）

組み立てサイズ：約H150×約W150mm

キャラクター： ［二人だけの宝物］フェンリル、［魔法のキャンディ］ケルベロス、アイシェ、［深き森の賢者］マーリン、［聖なる漆黒の輝く星］ステラ、【砂塵の魔女】リヴェリア、エヴリン、メルラン、コベル、レジーナ、リリコット、トリクシー、［在りし日の面影］フィアー、リリー

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２.トレーディング缶バッジセット vol.12

全14種/ブラインドパッケージ

価格：1個 550円（税込）

1BOX 7,700円（税込）

サイズ：直径56mm

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３.とけねこ アクリルキーホルダー

全1種/オープンパッケージ

価格：1枚990円（税込）

サイズ：H67×W98mm

※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品

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４.とけねこ クリアワイヤレス充電器

全1種/オープンパッケージ

価格：1個3,960円（税込）

サイズ：約H105×W105mm

※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品

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５.とけねこ コインポーチ

全1種/オープンパッケージ

価格：1個3,960円（税込）

サイズ：約H105×W105mm

※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品

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６.とけねこ シルバーセット

全1種/オープンパッケージ

価格：1個1,980円（税込）

サイズ：約H67×W98mm

※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品

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７.とけねこ ステッカー6枚セット

全1種（6種入り）/オープンパッケージ

価格：1個1,100円（税込）

サイズ：約H50×W50mm以内

（絵柄によって異なります）

※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品

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８.とけねこ タンブラー

全1種/オープンパッケージ

価格：1個3,080円（税込）

サイズ：約H105×Φ85mm

※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品

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★ メメントモリ 3.5th Anniversary POP UP SHOP in 渋谷モディ 7F

RPG「メメントモリ」のサービス開始3.5周年を記念して、５月15日（金）から渋谷モディにて

「メメントモリ 3.5th Anniversary POP UP SHOP in 渋谷モディ 7F」を開催いたします。

期間中、会場にて税込2,200円ご購入ごとに「L判ブロマイド（全10種）」をランダムで1枚プレゼントします！

L判ブロマイドのキャラクターは「［二人だけの宝物］フェンリル、［魔法のキャンディ］ケルベロス、［深き森の賢者］マーリン、［聖なる漆黒の輝く星］ステラ、【砂塵の魔女】リヴェリア、エヴリン、レジーナ、トリクシー、［在りし日の面影］フィアー、リリー」です。

さらに、エポスカードをご利用、またはご提示（現金決済のみ）で「とけねこ缶バッジ(全1種)」をプレゼントいたします。

※ハピネット・オンラインでの購入は対象外となりますのでご注意ください。

■渋谷モディ

開催場所：7F マルイノアニメ

開催期間：2026年5月15日(金)～5月31日(日)

営業時間：11:00～19:00

※施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください。

▼メメントモリ POP UP SHOP in渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=142425&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=142425&article_type=sto)

▼マルイノアニメ公式X

https://x.com/marui_anime



▼渋谷マルイ・モディ アニメイベント

https://x.com/marui_shibuya_a

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▼ハピネット・オンライン

https://www.happinetonline.com/ec/category/mementomori.html

▼RPG「メメントモリ」公式サイト

https://mememori-game.com

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