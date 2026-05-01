RPG「メメントモリ」の新作グッズを5/15（金）より販売決定！配信3.5周年を記念したPOP UP SHOPの詳細も発表！
株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸 智康）は、2026年5月15日（金）よりRPG「メメントモリ」の新作グッズを販売します。
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★新作グッズ★
2026年5月15日（金）より、メメントモリ 新作グッズの販売を開始します！
トレーディング缶バッジ、アクリルスタンドフィギュアのほか、POP UP SHOPおよびArt Shopでは限定商品も販売！
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１.キャラクターアクリルスタンドフィギュア
全14種/オープンパッケージ
価格：各1,980円（税込）
組み立てサイズ：約H150×約W150mm
キャラクター： ［二人だけの宝物］フェンリル、［魔法のキャンディ］ケルベロス、アイシェ、［深き森の賢者］マーリン、［聖なる漆黒の輝く星］ステラ、【砂塵の魔女】リヴェリア、エヴリン、メルラン、コベル、レジーナ、リリコット、トリクシー、［在りし日の面影］フィアー、リリー
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２.トレーディング缶バッジセット vol.12
全14種/ブラインドパッケージ
価格：1個 550円（税込）
1BOX 7,700円（税込）
サイズ：直径56mm
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３.とけねこ アクリルキーホルダー
全1種/オープンパッケージ
価格：1枚990円（税込）
サイズ：H67×W98mm
※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品
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４.とけねこ クリアワイヤレス充電器
全1種/オープンパッケージ
価格：1個3,960円（税込）
サイズ：約H105×W105mm
※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品
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５.とけねこ コインポーチ
全1種/オープンパッケージ
価格：1個3,960円（税込）
サイズ：約H105×W105mm
※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品
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６.とけねこ シルバーセット
全1種/オープンパッケージ
価格：1個1,980円（税込）
サイズ：約H67×W98mm
※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品
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７.とけねこ ステッカー6枚セット
全1種（6種入り）/オープンパッケージ
価格：1個1,100円（税込）
サイズ：約H50×W50mm以内
（絵柄によって異なります）
※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品
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８.とけねこ タンブラー
全1種/オープンパッケージ
価格：1個3,080円（税込）
サイズ：約H105×Φ85mm
※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品
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★ メメントモリ 3.5th Anniversary POP UP SHOP in 渋谷モディ 7F
RPG「メメントモリ」のサービス開始3.5周年を記念して、５月15日（金）から渋谷モディにて
「メメントモリ 3.5th Anniversary POP UP SHOP in 渋谷モディ 7F」を開催いたします。
期間中、会場にて税込2,200円ご購入ごとに「L判ブロマイド（全10種）」をランダムで1枚プレゼントします！
L判ブロマイドのキャラクターは「［二人だけの宝物］フェンリル、［魔法のキャンディ］ケルベロス、［深き森の賢者］マーリン、［聖なる漆黒の輝く星］ステラ、【砂塵の魔女】リヴェリア、エヴリン、レジーナ、トリクシー、［在りし日の面影］フィアー、リリー」です。
さらに、エポスカードをご利用、またはご提示（現金決済のみ）で「とけねこ缶バッジ(全1種)」をプレゼントいたします。
※ハピネット・オンラインでの購入は対象外となりますのでご注意ください。
■渋谷モディ
開催場所：7F マルイノアニメ
開催期間：2026年5月15日(金)～5月31日(日)
営業時間：11:00～19:00
※施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください。
▼メメントモリ POP UP SHOP in渋谷モディ
https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=142425&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=142425&article_type=sto)
▼マルイノアニメ公式X
https://x.com/marui_anime
▼渋谷マルイ・モディ アニメイベント
https://x.com/marui_shibuya_a
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▼ハピネット・オンライン
https://www.happinetonline.com/ec/category/mementomori.html
▼RPG「メメントモリ」公式サイト
https://mememori-game.com
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