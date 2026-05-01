RPG「メメントモリ」の新作グッズを5/15（金）より販売決定！配信3.5周年を記念したPOP UP SHOPの詳細も発表！

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株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸 智康）は、2026年5月15日（金）よりRPG「メメントモリ」の新作グッズを販売します。



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★新作グッズ★


2026年5月15日（金）より、メメントモリ 新作グッズの販売を開始します！


トレーディング缶バッジ、アクリルスタンドフィギュアのほか、POP UP SHOPおよびArt Shopでは限定商品も販売！



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１.キャラクターアクリルスタンドフィギュア



全14種/オープンパッケージ


価格：各1,980円（税込）


組み立てサイズ：約H150×約W150mm


キャラクター： ［二人だけの宝物］フェンリル、［魔法のキャンディ］ケルベロス、アイシェ、［深き森の賢者］マーリン、［聖なる漆黒の輝く星］ステラ、【砂塵の魔女】リヴェリア、エヴリン、メルラン、コベル、レジーナ、リリコット、トリクシー、［在りし日の面影］フィアー、リリー






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２.トレーディング缶バッジセット vol.12



全14種/ブラインドパッケージ


価格：1個 550円（税込）


1BOX 7,700円（税込）


サイズ：直径56mm





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３.とけねこ　アクリルキーホルダー



全1種/オープンパッケージ


価格：1枚990円（税込）


サイズ：H67×W98mm


※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品





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４.とけねこ　クリアワイヤレス充電器



全1種/オープンパッケージ


価格：1個3,960円（税込）


サイズ：約H105×W105mm


※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品





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５.とけねこ　コインポーチ



全1種/オープンパッケージ


価格：1個3,960円（税込）


サイズ：約H105×W105mm


※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品










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６.とけねこ　シルバーセット



全1種/オープンパッケージ


価格：1個1,980円（税込）


サイズ：約H67×W98mm



※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品





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７.とけねこ　ステッカー6枚セット



全1種（6種入り）/オープンパッケージ


価格：1個1,100円（税込）


サイズ：約H50×W50mm以内


　　　 （絵柄によって異なります）



※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品





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８.とけねこ　タンブラー



全1種/オープンパッケージ


価格：1個3,080円（税込）


サイズ：約H105×Φ85mm



※POP UP SHOPおよびArt Shop限定商品





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★ メメントモリ 3.5th Anniversary　POP UP SHOP in 渋谷モディ 7F



























RPG「メメントモリ」のサービス開始3.5周年を記念して、５月15日（金）から渋谷モディにて


「メメントモリ 3.5th Anniversary　POP UP SHOP in 渋谷モディ 7F」を開催いたします。



期間中、会場にて税込2,200円ご購入ごとに「L判ブロマイド（全10種）」をランダムで1枚プレゼントします！


L判ブロマイドのキャラクターは「［二人だけの宝物］フェンリル、［魔法のキャンディ］ケルベロス、［深き森の賢者］マーリン、［聖なる漆黒の輝く星］ステラ、【砂塵の魔女】リヴェリア、エヴリン、レジーナ、トリクシー、［在りし日の面影］フィアー、リリー」です。



さらに、エポスカードをご利用、またはご提示（現金決済のみ）で「とけねこ缶バッジ(全1種)」をプレゼントいたします。


※ハピネット・オンラインでの購入は対象外となりますのでご注意ください。



■渋谷モディ
開催場所：7F　マルイノアニメ
開催期間：2026年5月15日(金)～5月31日(日)
営業時間：11:00～19:00


※施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください。




▼メメントモリ POP UP SHOP in渋谷モディ


https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=142425&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=142425&article_type=sto)



▼マルイノアニメ公式X


https://x.com/marui_anime


▼渋谷マルイ・モディ アニメイベント


https://x.com/marui_shibuya_a



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▼ハピネット・オンライン


https://www.happinetonline.com/ec/category/mementomori.html



▼RPG「メメントモリ」公式サイト


https://mememori-game.com



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