「この子は一人で生きていけるのか」障がい福祉の“18歳の壁”を越える新モデルを発表！住まい・働く場・地域とのつながりを一体で支援する複合施設『100年PLAZA』 事業発表会を開催

社会福祉法人 愛生館

社会福祉法人愛生館（愛知県碧南市、理事長 小林清彦）は、2026年6月5日（金）に障がい福祉の新モデルとなる複合施設 『100年PLAZA』 の事業発表会を開催いたします。

本発表会では、障がい福祉における制度の分断や社会支援の不足といった構造課題に対し、新たなモデルを発表いたします。

「この子は一人で生きていけるのか」、障がいのある子どもを持つ家族にとって、この問いは現実的で切実な不安です。

障がいのある子どもが18歳を迎えると、支援制度が大きく切り替わる「18歳の壁」。これにより、それまで受けてきた支援が分断されるという課題が全国で顕在化しています。実際に、日本財団の調査では、障がいのある子どもを持つ家族の約86％が「親亡き後に不安がある」と回答しており、将来の生活に対する不安は極めて深刻です。また、知的障がい者の約7割が18歳以上と、支援の多くは成人期に必要とされていますが、働く場や暮らしの場が十分に整っていないという課題も指摘されています。



こうした背景から、支援が途切れることなく、住まいと働く場を一体で支える新たな仕組みの構築が求められています。



愛生館は、この構造的課題に対し、「住まい」「働く場」「地域とのつながり」を一体で支える複合施設『100年PLAZA』を構想しました。



本発表会では、その具体的な仕組みと実現方法を発表するとともに、愛生館が運営する複合施設CORRINの実績をもとに、現場から見えてきた課題と可能性、そして100年PLAZAが提供する解決策をご紹介いたします。あわせて、多世代・多機能が交わる実際の支援現場など、実際の取り組みをご覧いただける施設見学ツアーも実施いたします。

- プログラム -

１. 10：00～10：10 ご挨拶（理事長 小林清彦）

・ 愛生館グループの取組みと背景

２. 10：10～11：10 「住まう×働く×つながる」を実現する『100年PLAZA』

・ 複合施設CORRINの実績（運営4年間の成果）

・ 現場から見えた課題と可能性

・ 住まい・働く場・地域とのつながりを一体で支える仕組み

３. 11：10～12：00 複合施設CORRIN見学ツアー

・ 多世代、多機能が交わる支援現場の見学

愛生館グループ概要

愛生館グループは、碧南市・安城市を拠点に医療・介護・障がい福祉・保育分野にわたる事業を展開する法人グループです。小林記念病院を中核に、入院・外来・在宅支援、リハビリ、介護サービス、子ども、障がい福祉サービスまでを一体で提供し、「0歳から100歳までを支える仕組みづくり」に取り組んでいます。

リハビリ専門職150名以上の体制による365日リハビリや、多職種連携による在宅復帰支援などを強みとし、医療から暮らしまでを切れ目なく支える体制を構築しています。

近年は複合施設CORRINを拠点に、多世代・多機能が交わる地域共生の実践を進めています。制度の枠組みにとらわれない「社会課題解決」を掲げ、地域共生から共創へと進化する取り組みを推進しています。

愛生館グループ 代表 小林清彦