新井亨による書籍「 トップ1%の富裕層が子どもに伝える 世界一のお金の教育 」がAmazonにて予約スタートしました

株式会社RAVIPA

トップ1%の富裕層が子どもに伝える「世界一のお金の教育」

著者名：新井 亨（アライ トオル）

出版社 ‏ : ‎ KADOKAWA

発売日 ‏ : ‎ 2026/6/29

言語 ‏ : ‎ 日本語

本の長さ ‏ : ‎ 320ページ

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子どもが億万長者に育つ 世界基準の「富のルール」



家庭が今日から「お金の学校」に変わる!



現代を豊かに生きるための新しい習慣と知恵

●なぜ子どもを家族という経営単位の一人として育てるのか?

●投資、仕事、情報収集……すべての親の習慣を子どもに伝える

●”他者に感謝される経験”がお金を稼ぐ力に変わる日

目次

プロローグ 90%以上の親は子供がお金持ちになる 可能性をゼロにしてしまっている



第1章 あなたが貧乏なのは親のせい ~親の価値観が子どもの「生涯年収」を決める



第2章 子どもに渡したい「お金の地図」 ~収入の種類と仕組み



第3章 華僑が子どもに伝える世界一のお金の教育



第4章 億りっ子が育つ家族の習慣~正しい情報収集と成功体験の積み重ね



第5章 子どもを貧乏にするマネーキラー~日本人に蔓延するお金のアレルギー~



エピローグ 家族の豊かさを取り戻す~感謝される人がいちばん富を受け取れる

トップ1%の富裕層が子どもに伝える 世界一のお金の教育

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著者

新井 亨

ARAIインベストメント代表、サブスクD2C総研代表取締役、株式会社RAVIPA代表取締役、株式会社TelemarketingOne代表取締役、AZ日本AIロボット株式会社ファウンダー、年商1000億以上の企業のサポートも行なうサブスクD2C業界の第一人者。University of Wales MBA卒業。北京へ留学し在学中に貿易会社事業などで起業。その後不動産、美容、貿易など複数ビジネスを成功させたシリアルアントレプレナー（連続起業家）。帰国後、上場企業などの相談役など、複数の会社の経営に携わり圧倒的な成果を収める。そのノウハウと実績が評価され、上場会社とのセミナーを全国で行なっている。サブスク事業やSaas事業のクライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。

2024年１月、東京証券取引所プロマーケット市場へ新規上場を果たす。海外での経営実績が豊富で、シンガポールや中国・香港・台湾などアジアを中心とする財閥企業や華僑系企業とのネットワークを持つ。

華僑ビジネスをオンラインで指導する華僑オンラインスクールも運営している。

日本初となる双腕AI搭載バリスタカフェロボットを企画販売、AIロボットとサブスクを組み合わせたビジネス特許も保有している、日本の素晴らしい技術を世界中へ発信するためAZ日本AIロボット株式会社の共同創業者として経営参画。

人間とAIロボットが助け合う(共存する)社会を目指している。AI（人工知能）×ロボットを組み合わせ、地方創生や少子高齢化、労働力不足などの社会問題解決を行う取り組みを行っている。

サブスクP2Cビジネスの第一人者として活動しており、P2Cプロデューサー業も行っている。

健康とお金のプロフェッショナルとして医療法人の理事にも就任し、病院経営のアドバイス業務をしている。

書籍

「サブスクD2C」のすごい売り方書籍99％が知らないSNSの新しい稼ぎ方「サブスクP2Cというすごいビジネス」日本人だけが知らないシン・華僑の教え成功者たちの「若見え」戦略年収1億円戦略「もう人を雇うのはやめなさい」AI×ロボット革命

Amazon販売ページ

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■会社概要

サブスクD2C総研株式会社

東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

https://subsc-d2c.com/

サブスクD2C総研株式会社は株式会社RAVIPA100％出資会社です

■親会社情報

証券コード：5893

所在地：〒171 ~0014 東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

代表者：代表取締役社長 新井亨

設立：2017年12月1日

事業内容：サブスクリクション型通販事業

コールセンター事業

コンサルティング事業

監査法人：コスモス監査法人

金融機関：三井住友銀行

武蔵野銀行

東日本銀行