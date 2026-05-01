【マッシュグループ】アートを通して多様性を尊重し共に生きる社会を目指す「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭 2026」のメインパートナーに

株式会社マッシュホールディングス

ファッション、ビューティー、フードなどの事業を展開する株式会社マッシュホールディングス（本社：東京都千代田区麹町／代表取締役社長：近藤広幸／その他事業会社を含み、以下「マッシュグループ」）は、2026年9月5日（土）～13日（日）に豊洲エリアにて、10月17日（土）～25日（日）には門前仲町・清澄白河・森下エリアにて開催される「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭 2026」（以降、アートパラ深川）のメインパートナーとなりましたことをお知らせいたします。

アートパラ深川は、障がいをもつアーティストの作品（原画＆レプリカ）を東京下町の門前仲町・清澄白河・森下・豊洲の街なかに約700点以上を展示する市民芸術祭です。マッシュグループは、ハンディキャップアーティストが描くアートを通して多様性を尊重する社会を目指す「アートパラ深川」の理念に共感し、第6回目の開催となる2026年度のメインパートナーとして4年連続後援することを決定いたしました。

加えて、2024年からはパートナー企業に向けて設けられたボランティアの機会を通じて、社員有志が運営の一翼を担っています。後援というかたちにとどまらず、アーティストの表現や街の温度に直に触れる時間は、社員をはじめグループ全体の視点を広げる貴重な体験となっており、今後も芸術祭の現場に伴走してまいります。

9日間にわたり江東区の門前仲町、清澄白河、森下、豊洲の街全体にアートを展示する「アートパラ深川」。 アートの力が人々を引き寄せ、おしゃべりを楽しみながら、誰もがお互いを認め合い、支え合う「共に生きる」社会を目指しています。

現在、アートパラ深川の目玉の一つとして隔年開催の全国公募展「アートパラ深川大賞2026」（応募締切：5月10日（日）当日消印有効）の作品を募集しております。マッシュグループでも、メインパートナーとして企業賞を選定させていただく予定です。

全国公募展「アートパラ深川大賞2026」応募および開催概要について

アートパラ深川おしゃべりな芸術祭2026メインビジュアル：徳原 望「日本の世界遺産たちへの旅」（全国公募展「アートパラ深川大賞2024」準大賞）《応募概要》

【応募資格】社会生活において何らかの障がいのある方（年齢制限なし）

【受付期間】2026年3月～2026年5月10日（日）当日消印有効

【応募点数】1人1作品（グループでの応募可）

全国公募展「アートパラ深川大賞 2026」応募の詳細については、下記プレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000155842.html

《開催概要》

【日程】豊洲エリア：9月5日（土）～13日（日）

門前仲町・清澄白河・森下エリア：10月17日（土）～25日（日）

【会場】豊洲、門前仲町、清澄白河、森下

【主催】アートパラ深川おしゃべりな芸術祭実行委員会・一般社団法人アートパラ深川

「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭2026」実行委員長：福島 治（東京工芸大学 名誉教授）

公式ホームページ：https://artpara-fukagawa.tokyo/

マッシュグループのパラアートの歩み

マッシュグループでは、ハンディキャップを持つアーティストの方々の作品を、オフィスの内装をはじめ、自社の主催するチャリティイベントの制作物や自社ブランドの広告等、数多くのビジュアルに起用しています。多岐にわたる作品起用を通して、豊かな感性や自由で大胆な発想、繊細な表現力など、個々の作品が持つ唯一無二のエネルギーと魅力を、より多くの方に届けることを目指しています。

マッシュグループにおけるハンディキャップアーティスト作品起用事例

＜本社オフィス＞

＜被災地復興支援プロジェクト「マッシュパークプロジェクト」メインビジュアル＞

(奥野恵市さん)（春日一志さん）（齋藤志保さん）

＜ブランド広告・バナー＞

（有田京子さん）（小川翔陽さん）

＜ボランティア企業としてオープニングイベントをサポート＞

＜その他＞

東京都のパラスポーツ応援プロジェクト「TEAM BEYOND」オフィシャルTシャツ(さくらゆきさん)Cosme Kitchenポップアップギャラリー(ウルシマトモコさん／Seiyamizuさん)emmi店内アート（Yagさん）繊研新聞2022年春夏百貨店バイヤーズ賞「サステイナブル賞」広告(さくらゆきさん)

マッシュグループについて

マッシュグループは「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念とともに、人々の24時間を幸せにして笑顔を届けることを目指した「ウェルネスデザイン」をグループスローガンに掲げ、ファッション、ビューティー、フードを中心に多岐にわたる事業を展開しています。



1998年にCG制作会社として創業し、2005年よりファッション事業に参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」などのブランドを展開しています。また、2010年に参入したビューティー事業ではナチュラル＆オーガニックコスメのセレクトショップ 「Cosme Kitchen」や「Biople」などを展開。さらにはトータルビューティーブランド「Celvoke」「to/one」「SNIDEL BEAUTY」などの新規オリジナルブランドの開発にも従事しています。

https://mashgroup.jp/