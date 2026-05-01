新茶シーズン到来！　おふろcafe utataneにて、埼玉を代表するお茶「狭山茶」を使った創作カフェメニューの提供や、おふろ・サウナイベントを実施します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設 おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市、以下 utatane）は、2026年5月1日（金）より「狭山茶フェア」として、日本三大銘茶「狭山茶」を使ったおふろイベントや創作カフェメニューの提供を開始します。

埼玉を代表するお茶「狭山茶」は、毎年5月初旬に新茶の最盛期を迎えます。本イベントは、地域の名産品の魅力を五感で味わってほしいという想いから、入間市の老舗茶農家「的場園」とコラボレーションして実現しました。狭山茶の豊かな香りと濃厚な味わいを、「おふろ」「サウナ」「飲食」の側面から提供。飲むだけでなく、全身で狭山茶の癒しを感じる、この季節だけの贅沢な時間をお届けします。

＜おふろcafe utatane 狭山茶フェア＞

開催期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

場所：おふろcafe utatane

埼玉県さいたま市北区大成町4丁目179-3

◎狭山茶の香りでととのう「お茶風呂」体験

・狭山茶風呂

茶葉の製造過程で飲料用にならずに廃棄、または肥料として活用される茶葉を入浴剤にアップサイクルしておふろに投入します。香り高くなるよう加工された本物の乾燥茶葉を使った入浴剤で、狭山茶の香りに包まれる替わり湯を堪能ください。

開催期間：2026年5月1日（金）～5月14日（木） 5:00～9:00、10:00～26:00

開催場所：男女内湯

◎茶娘が熱波をお届け「茶熱波イベント」

サウナ室では熱波師が茶娘の衣装を纏い、お茶の選別や運搬に使われる「箕（み）」をうちわ代わりに熱波をお届けします。熱波イベント以外に、狭山茶を使った「お茶ロウリュ」も提供します。

・茶熱波

実施日：2026年5月1日（金）～5月14日（木）の土曜日（ゲストやアラビアンナイト公演日は除く）

実施時間：女性 16:00、男性 21:30

場所：男女イズネスサウナ

・狭山茶ロウリュ

実施日時：2026年5月1日（金）～5月14日（木)

男性 5:30/14:30、女性 6:00/18:00/20:00

場所：男女イズネスサウナ

◎的場園の「食べるお茶」を使った限定メニュー

1945年創業、埼玉県入間市で四代に渡って狭山茶を作っている「的場園」と連携し、これから本格的に収穫の時期を迎える狭山茶を使った創作カフェメニューを開発。食用として市場には出回らない、新芽の柔らかい時期のみ楽しめるフレッシュな「新茶葉」の食感や風味を味わえる特別な一品です。

提供期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

提供時間：平日 11:00～24:00（L.0. 23:00）、金・土・祝前日 11:00～25:00（L.0. 24:30）

提供場所： おふろcafe utatane内「Nordic Cafe ＆ Dining matka」

メニュー：

・埼玉県産狭山茶のチャノベーゼパスタ 1,280円（税込）

香り高い狭山茶をバジルの代わりに使った、”ジェノベーゼ”ならぬ“チャノベーゼ”。お茶のほろ苦さとガーリックオイルのコクがクセになる一皿。新茶の時期のみ収穫できる新芽の茶葉をトッピング、食感や香りをパスタと組み合わせてお楽しみください。

・狭山茶香るサーモンリゾット茶漬け 1,280円（税込）

クリーミーなサーモンリゾットに、お茶の香りをプラスして仕上げる新感覚お茶漬け。お花に見立てた”お茶のおひたし”を加えながら、ひと口ごとに風味が変化して最後まで楽しめる、ちょっと贅沢なお茶漬けです。

・狭山茶チョコフォンデュで食べる北欧風あんみつ 1,480円（税込）

狭山茶をアフターヌーンティーとして楽しむとしたら、とutatane流にアレンジしたご褒美スイーツ。ほろ苦い狭山茶チョコフォンデュにフルーツや白玉をディップすれば、甘さの中にお茶の香りが重なり、優雅な午後のフィーカタイムに。

・狭山チャイ 580円（税込）

狭山茶にシナモンを合わせた、香り豊かなオリジナルチャ（茶）イ。すっきりとした甘さとスパイスの余韻で、あと味まで軽やかに楽しめます。

・狭山チャヒート（アルコール） 880円（税込）

狭山茶×ラム×トニックをベースに、フレッシュな茶葉をイン。グラスを近づけた瞬間にふわっと立ち上がるお茶の香りと、すっきり爽快な飲み口がクセになる一杯です。

■的場園

埼玉県入間市にて1945年に創業し、四代にわたり狭山茶の生産を続ける老舗茶園。日照時間が長く寒暖差のある自然豊かな気候を活かし、「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」と称される狭山茶特有の濃厚な味わいにこだわった茶づくりを行っています。茶葉の栽培から加工・販売まで一貫して行い、安心・安全で高品質な日本茶を全国に届けています。近年は、若い世代にもお茶の魅力を届けるべく、スイーツや食用茶葉の開発、地域イベントへの参加など、多彩な取り組みにも力を入れています。

https://matobaen.base.shop/

■おふろcafe utatane

北欧・フィンランドをコンセプトにした温浴施設。オーロラのあるラウンジやフィンランドのサウナ小屋をイメージした蒸気浴室「サウナコタ」、カフェの北欧メニュー、テキスタイルブランド「カウニステ」とコラボした館内着などで、まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらお過ごしいただけます。

埼玉県さいたま市北区大成町4丁目179-3

https://ofurocafe-utatane.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/