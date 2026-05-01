〔イル ビゾンテ〕ONE and “ONLY” IL BISONTE 特集ページ公開のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開する イタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2026年5月1日(金)より、特集ページ「ONE and “ONLY” IL BISONTE」を、公式オンラインサイトにて公開いたします。

使うほどに増していく魅力。

ヌメ革の醍醐味はエイジングにあり。

IL BISONTEのアイデンティティとも言えるヌメ革は、使えば使うほど美しくなります。あなたのライフスタイルが、毎日の体温が、積み重ねた時間が、革をデザインしていく。

世界にひとつだけの表情は、あなただけが作れる作品です。



エイジングとは ――

使い込むほど柔らかな質感や艶が増し、風合いが深まっていくレザーの経年変化を指します。

持つ人のライフスタイルによって革に刻まれていく個性が、唯一無二の表情となり、ヌメ革の魅力を引き立てます。



様々な表情を魅せる唯一無二のヌメ革、イル ビゾンテの世界観をご堪能ください。

公開日：2026年5月1日(金)正午

公式サイト：https://www.ilbisonte.jp/one-and-only/

公式画像：https://xfs.jp/pM0k6j5j

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/