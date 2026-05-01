続々開催！サントリーホール開館40周年記念事業

公益財団法人サントリー芸術財団サントリーホール

公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホール（所在地：東京都港区、館長：堤剛）は、2026年で開館40周年を迎えます。

東京初のコンサート専用ホールとして、“世界一美しい響き”をめざし、1986年10月12日に開館しました。これまで創造的で質の高い自主企画公演、音楽文化の継承と発展を視野に入れたエデュケーション活動、開かれたホールとしての様々な取り組みを実施してきました。日本を代表するコンサートホールとして、国内外の多くのクラシック音楽ファンやアーティストから高い評価とご支持をいただいています。開館以来、すでに約21,000公演を実施、のべ2,304万人（※）のお客様に来場いただきました。（※）2025年10月末現在

開館40周年を記念して、2026年4月1日～2027年2月28日の11か月間にわたり、多彩な活動を展開しています。

■開館40周年記念公演

特集ページはこちら

https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/feature/2026_27/

15周年を迎える室内楽の祭典「チェンバーミュージック・ガーデン」（6月5日から6月20日まで、全24公演）、サントリーホールの完全オリジナル作品で海外でも高い評価を受けるホール・オペラ(R) タン・ドゥン：『TEA ～茶は魂の鏡～』の20年ぶりに上演（7月3日・4日開催）、1987年から続くコンテンポラリーの祭典「サマーフェスティバル」（8月22日から30日まで、全7公演）、周年記念のメイン公演「40周年記念ガラ・コンサート」（10月31日・11月1日開催）、85歳の記念イヤーを迎える巨匠リッカルド・ムーティが指揮する「ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2026」など、内外のトップ・アーティストによる豪華な公演を展開します。また日本初こどものためのオーケストラ定期公演「こども定期演奏会」は、2026年12月に第100回を迎えます。さらには次世代の演奏家育成に注力し「サントリーホール・アカデミー（オペラ・室内楽）」を中心に新たな発展のスタートの年ともなります。2027年2月28日に「サントリーホール アカデミー・ガラ～この瞬間が、未来になる～」を開催し、国内外で躍進、オペラと室内楽両アカデミーの現役生＆修了生が集結します。こうした「主催・共催公演」に加えて、厳選された40周年記念「参加公演」が、年間ラインアップに加わります。

■記念グッズ発売

また、40周年を記念したオリジナル・グッズを開発し、ショップにて発売中です。

サントリーホール オンラインショップ 40周年記念グッズページはこちら

https://suntoryhallshop.direct.suntory.co.jp/collections/40%E5%91%A8%E5%B9%B4-40th-anniversary

オリジナル マグカップ 2,000円(税込)オリジナル マグネットしおり 900円 (税込)

■パイプオルゴール 40周年記念委嘱“新曲”登場

サントリーホールのエントランスに設置されたパイプオルゴールは、1986年の開館以来、お客様と地域の皆様に華やかな音色を届けてきました。

今年、開館40周年の節目を記念し、これまで大切に奏でられてきたレパートリーに加え、新たな作品を、日本を代表する作曲家であり、令和7年度日本芸術院賞の受賞も記憶に新しい池辺晋一郎に委嘱。お客様と音楽をむすぶ開場のファンファーレがいよいよ6月から登場します。未来の記憶にも響き渡る新たなメロディにどうぞご期待ください。

■40周年キーメッセージ、ロゴマーク

1986年の開館以来、世界の一流アーティストによる音楽を、音楽を愛する聴衆とともに育んでまいりました。音楽の豊かな未来は、奏でる人と聴く人の生命（いのち）が共に輝く瞬間から生まれます。サントリーホールの未来は、いま、ここからはじまる。―― キーメッセージの「この瞬間が、未来になる Moments that Shape the Future」にはそんな想いが込められています。

また、40周年ロゴマークは、サントリーホールの「響」マークを中心に、デザインされた「40th」の文字が未来に向けた意味合い等を表します。