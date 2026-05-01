【母の日・父の日企画】わが家のちょっとゆかいな話を教えてください～家族の笑顔を紡ぐエピソード大募集～

株式会社セルモ

冠婚葬祭互助会を運営する株式会社セルモ（本社：熊本県熊本市、代表取締役：岩上梨可）では、2026年の母の日・父の日にあわせ、「わが家のちょっとゆかいな話」にまつわるエピソードを大募集いたします。

思わずクスッと笑ってしまうようなご家族の言動や、独自の「謎ルール」、忘れられない珍事件。そんな何気ない日常を分かち合うことで、あらためて家族の存在を愛おしく感じるきっかけになれば幸いです。皆さまの言葉から、人生の歩みと温かな時間を共有させていただけることを楽しみにしています。

■ キャンペーン概要

・タイトル： わが家のちょっとゆかいな話 ～クスッと笑える”家族のひとコマ”教えてください～

・募集テーマ： 家族の言動・行動、わが家の謎ルール・習慣、起こった珍事件など

・応募期間： 2026年4月20日（月）～ 6月10日（水）

・応募方法： キャンペーンサイト内 専用フォームよりご応募ください。

・結果発表： 2026年 6月21日（日） セルモ公式HPおよび玉泉院公式LINEにて

■ 【ご応募専用サイト】

https://celmo-hahachichi.hp.peraichi.com/lp

■ 特典

ご応募いただいた中から選ばれたエピソードを、特設サイトにてご紹介させていただきます。また、「人生の節目を支える企業」として、皆さまの大切な日常に寄り添いたいという想いから、各賞をご用意しております。



＜賞品内容＞

・金賞：「夢しずく」食事付きペア宿泊券 3組様

・銀賞：QUOカード5000円分 10名様

・銅賞：有名コーヒーショップ ギフトカード3000円分 15名様

・ゆかいでしたで賞：セルモンキーグッズ 30名様

ご家族で過ごすひとときが、よりあたたかな思い出となるようお手伝いいたします。

■ 昨年の感動を、今年は「父の日」もご一緒に。58周年の感謝を込めた特別企画が始動

当社は、2026年5月1日をもちまして、創業58周年を迎えます。昨年、57周年の節目に実施した特別企画「母の教え」では、私たちの予想を遥かに上回る552通もの温かなエピソードが寄せられました。

57周年 特設サイト：https://gyokusenin.hp.peraichi.com/campaign/mother/result

この大きな反響を受け、今年は「母の日」に加え、新たに「父の日」も含めた特別企画として始動します。日々の生活の中には、涙だけでなく「笑い」によって救われ、絆が深まる瞬間もたくさんあります。「お弁当箱を開けたら、上段も下段もごはんだった」 「歌っていると、必ずお父さんがハモってくる」 そんな皆さまの心にある多彩な投稿をお待ちしております。





■ 企画の背景：日常にある「小さな幸せ」に光を

私たちが大切にしているのは、単に「儀式の場」を提供することではありません。「人生の、家族の節目を支える」企業として、ご家族が共に歩んできた時間や、受け継がれていく想いをそっと包み込む存在でありたいと考えています。58周年という節目に、一つでも多くの笑顔に出会えることを楽しみに、全て大切に読ませていただきます。





■ おくる想いは人それぞれ。お葬式に「選べる自由」を。

私たち玉泉院は、時代の変化とともに多様化するお別れの形に真摯に向き合っています。一人ひとりの大切な想いにどこまでも寄り添い、理想をかたちにできる場所へ。

私たちはこれからも、安心と信頼の拠点づくりを加速させてまいります。

【積極的な拠点展開】

昨年、熊本県では「小川会館」の新設および「玉名・大津会館」のリニューアル、鹿児島県では「国分中央会館」の新設、大分県では「家族葬邸宅 中島・日出・流川」の新設と「南大分会館」の全面リニューアルを実施いたしました。（合計8拠点）

毎月「内覧会」や「終活相談会」など定期的なイベントを開催し、「事前に雰囲気が分かって安心した」「具体的な費用や流れを相談できて安心した」と、多くの皆さまからご好評をいただいております。

【新規オープン予定】

熊本県では「一日葬ホール 若葉」、鹿児島県では「花棚会館」、そして大分県では「家族葬邸宅 戸次・判田・賀来・わさだ」のオープンを予定しております。（合計6拠点）

今後も地域の皆さまにとって、より身近で安心できる葬儀会館を目指し、新たな拠点を展開してまいります。

■玉泉院

お客様それぞれのご要望に寄り添い、家族葬から社葬まで、規模を問わず最適なご葬儀をご提案いたします。さらに、ご葬儀に限らず、ご法要や墓じまい、手元供養、相続に関するご相談も、経験豊かな専門スタッフが一貫してお手伝いいたします。



詳しい情報は【公式ホームページ】にてご案内しております。

最新のお知らせや役立つ情報を配信しておりますので、ぜひご覧ください。

・玉泉院公式ホームページ https://celmo-gyokusenin.jp/

・株式会社セルモ公式LINE https://lin.ee/6ergHzQ





■ 会社概要

【会社】 株式会社セルモ

【創業】 昭和43年5月1日

【代表】 岩上 梨可

【住所】 熊本県熊本市中央区世安1-4-1

【連絡先】096-362-3390

【従業員】2500人 セルモグループ全体（令和5年4月時点）

【資本金】1億円

【事業内容】冠婚葬祭互助会

【URL】https://celmo.co.jp/

【報道関係の方からのお問い合わせ先】

・株式会社セルモ TEL:096-362-3390 MAIL: info@celmo.co.jp（広報部）