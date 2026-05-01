STANCEの母の日モデル「MOMS 2026」が登場。5月10日、MLB全30チームの選手が特別仕様のピンクソックスを着用予定

カスタムプロデュース株式会社

カリフォルニア発のソックスブランドSTANCE（スタンス）より、MLBの母の日に向けたスペシャルモデル「MOMS 2026」が登場します。

2026年5月10日（日）の母の日に行われる公式戦において選手たちは特別仕様のピンクアイテムを身に着けてプレーする予定です。

STANCEの「MOMS 2026」はこの特別な１日を足元から彩るMLB公認のベースボールソックスです。

STANCEが大切にしてきたのは、ソックスを単なるギアではなく、自己表現のためのキャンバスとして捉えること。

今回の母の日モデルは、MLBのフィールドで選手たちのパフォーマンスを支えながら、母への感謝、家族への想い、そして野球が持つ温かなカルチャーを足元から表現する特別な一足です。

MLBの母の日を象徴する、ピンクカラーの特別モデル

毎年MLBでは、母の日にあわせて選手たちがピンクカラーのアイテムを身につけ、母への感謝や家族への想いを表現します。

STANCEの「MOMS 2026」は、その特別な日に着用されるためにデザインされたベースボールソックスです。

フィールドで視線を集めるピンクカラーは、母の日を象徴するだけでなく、MLBのユニフォームスタイルに華やかさと特別感を加えます。

STANCEらしい大胆なカラーリングと、アスリートの足元を支える機能性。

その両方を備えた本モデルは、プロのフィールドでも、野球を愛するファンの日常でも、母の日のメッセージを足元から届けるアイテムです。

STANCEが支える、MLBプレーヤーの足元

STANCE（スタンス）は、高い機能性とデザイン性を兼ね備えた米国発のソックスブランドです。その実力は、2016年からメジャーリーグ（MLB）全30球団が公式採用している事実が証明しています。日本でもその信頼は厚く、2023年には読売ジャイアンツのオフィシャルサプライヤーに。さらに2026年からは、オリックス・バファローズでの採用も決定。練習用からスタートし、2027年には公式試合でも導入が予定されています。 練習から過酷な試合まで、日米のトッププロがスタンス ベースボールソックスが持つそのパフォーマンスを認めています。

商品概要

商品名

MOMS 2026

カラー

PINK

サイズ

L：25.5cm～29.0cm

素材

ナイロン74％、ポリエステル18％、ポリウレタン4％、コットン4％

特徴

MLB公認ベースボールソックス

母の日に向けたスペシャルデザイン

足首部分にクッションパッドを配置

通気性と温度調節に配慮したメッシュパネル構造

野球のプレーを支える高機能仕様

STANCEらしいデザイン性とパフォーマンス性を両立

メーカー希望小売価格

4,180円（税込）

※販売情報、在庫状況、着用予定は変更となる場合があります。

STANCEとは

STANCEは、アメリカ・カリフォルニア発のソックスブランドです。

西海岸カルチャーを背景に、靴下を“見せるもの”“表現するもの”として再定義。独創的で大胆なデザインから、シンプルなカジュアルソックス、MLBやNBAのオフィシャルソックス、野球をはじめとする高機能パフォーマンスソックスまで、幅広いラインナップを展開しています。

足元に、個性を。

パフォーマンスに、快適さを。

そしてスタイルに、自分らしさを。

STANCEはこれからも、アスリート、ファン、そして自分らしいスタイルを愛するすべての人の足元を支えていきます。

日本公式STANCEオンラインストア

URL：http://stance-jp.com

カスタムプロデュース株式会社について

本社：〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1-10-2 YSビル2F

代表者：代表取締役社長 郷右近 穣

設立：1993年11月

電話番号：04-7183-2380

URL：https://www.customproduce.com

事業内容：ファッションアパレル、雑貨、スポーツ用品等の輸入

取扱いブランド：STANCE, COAL, LEUS, PONTO, eo, 他