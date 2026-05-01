「進撃の巨人Brave Order」進撃ブレオダ ゴールデン大進撃祭2026後半を開催！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）は、アニメ『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作「進撃の巨人Brave Order」にて、2026年5月1日（金）より、ゴールデン大進撃祭2026後半を開催！今ならガチャなどに使用できる赤輝石が最大3,000個もらえちゃう！またゴールデン大進撃祭2026後半ミッションではクリスタの特別な衣装がGET可能！その他、最新情報はゲーム公式サイト・ゲーム公式X（旧Twitter）アカウントにて随時公開して行きますので、ぜひご覧ください。

ゲームアプリ「進撃の巨人Brave Order」公式サイト

https://shingeki-bo.enish.com/

■進撃の応援団後半ガチャ開催！

▼開催期間

2026/5/1(金) ～ 2026/5/25(月) 23:59 まで

▼ガチャ詳細

・新登場の【応援団】クリスタ・レンズ/【応援団】アルミン・アルレルト/

【応援団】ユミルがピックアップされたガチャ。

・青輝石限定の「進撃の応援団後半ステップアップガチャ」では

Step5でピックアップ★4団員が1体確定！

▼★4ピックアップ対象

・【応援団】クリスタ・レンズ/ 前衛 / 攻撃型

・【応援団】アルミン・アルレルト/ 前衛 / 強襲型

・【応援団】ユミル/ 後衛 / 攻撃型

■ゴールデン大進撃祭2026後半ミッション開催！

2026年5月1日（金）より、ミッション達成でクリスタの限定衣装やガチャ券がもらえちゃう！ゴールデン大進撃祭2026後半ミッションを開催！

▼開催期間

2026/5/1(金) ～ 2026/5/15(金) 10:29まで

■ゴールデン大進撃祭2026後半ブースト開催！

2026年5月1日（金）より、連合クエストリセット費用が半額になるゴールデン大進撃祭2026後半ブーストを開催！育成素材大量GETで団員強化のチャンスだ！

▼開催期間

2026/5/1(金) ～ 2026/5/15(金) 10:29まで

■ゴールデン大進撃祭2026祭ログインボーナス開催！

2026年4月24日（金）より、ゲームにログインするだけで最大3,000個の赤輝石がもらえちゃうログインボーナスを開催！

▼開催期間

2026/4/24(金) ～ 2026/5/15(金) 10:29まで

■「進撃の巨人 Brave Order」

本ゲームは、単行本世界累計発行部数1.2億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK総合にて2023年11月4日（土）に「進撃の巨人」The Final Season完結編（後編）が放送されました。

本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの録り下ろしボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。

■『進撃の巨人』とは

単行本世界累計発行部数1.2億部突破。

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。



■「進撃の巨人 Brave Order」概要

タイトル：進撃の巨人 Brave Order

ジャンル：多人数共闘型RPG

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo

ゲームアプリ公式WEBサイト：https://shingeki-bo.enish.com/

ゲームアプリ公式Twitterアカウント：https://twitter.com/shingeki_bo

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20