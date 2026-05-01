香水のような香り × 熱ロック機能を1本に。新ヘアオイル「LEA BeLL OIL」2026年5月1日（金）より販売スタート！

株式会社WILQANT

株式会社WILQANT（所在地：東京都国立市、代表取締役：田中大祐）は、ヘアケアブランド「NANACOSTAR（ナナコスター）」より、新商品「LEA BeLL OIL（レア ベルオイル）」を2026年5月1日に発売いたします。

「LEA BeLL OIL」は、香りを楽しむだけでなく、熱に反応してスタイルをキープしやすく、髪の質感を整えるヘアオイルです。ツヤとまとまりのある指通りのよい仕上がりを実現し、スタイリング前から仕上げまで、1本で思い通りのスタイルづくりをサポートします。上品に広がる香りが仕上がりを引き立て、ふとした瞬間まで美しい印象を演出。纏うたびに気分まで整う、心地よい余韻をもたらします。

【商品詳細】

商品名：LEA BeLL OIL（レア ベルオイル）

発売日：2026年5月1日

価格：各3,520円（税込）

容量：各50mL

香り：全4種（LUMINOUS BLOOM／GINGER WOOD／RICH BLOSSOM／PEAR NOIR）

■開発背景

近年、ヘアケアにおいて「ツヤ・まとまり」といった機能性に加え、「香り」への関心が高まっています。一方で、ヘアオイルには「重くなりやすい」「香りの持続や上品さに欠ける」といった課題もありました。弊社が運営する美容室「七ッ星+」にご来店いただくお客様の声をもとに、NANACOSTARはスタイリングと香りを同時に楽しめるヘアオイル「LEA ベルオイル」を開発。

フランス・グラースの調香技術をベースにした上品な香りと、熱を活かしてスタイルをキープしやすい処方により、ツヤ・まとまり・香りまで含めて印象をデザインする新たな価値を提案します。

■商品特徴

01. Style Lock

- 熱を味方にスタイルをキープ（コテを巻く前に使用）-

トステア※1・エルカラクトン※2・レブリン酸を配合。

アイロンやコテの熱に反応し、巻き髪のカールやスタイルをキープします。

※1 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（補修成分）※2 γ-ドコサラクトン（補修・ヘアコンディショニング成分）

02. Texture Control

- ツヤとまとまりのある仕上がりへ （スタイリング仕上げ）-

オイルケラチン※が毛髪内部に浸透し、髪をなめらかに整えながら、ダメージを受けた髪を補修。指通りのよい仕上がりへ導きます。

※ イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛）（補修成分）

03. Fragrance Design

- 香水のように上品な香りが広がる（ヘアフレグランスとして）-

ベルオイルは、フランス・グラースの調香技術をベースに設計。繊細に広がる香りが、スタイリングの時間を心地よく包み込み、日常にさりげない特別感をもたらします。

■選べる4種類の香り

GINGER WOOD（ジンジャーウッド）

ジンジャーのほのかなスパイス感と落ち着きのあるウッドが重なる洗練された香り。甘さは控えめで、大人っぽく深みのある印象です。スタイリッシュにまとめたい方におすすめです。

Top：ベルガモット、レモン、ジンジャー、ピンクペッパー

Middle：グリーンティー、アイリス、オレンジブロッサム

Last：アンバーグリス、パチョリ、ベチバー、ムスク

LUMINOUS BLOOM（ルミナスブルーム）

気品ある花々の香りがふわっと広がる、やわらかく上品な香り。

ほのかに甘さがありながら重たくなりすぎず、軽やかで澄んだ印象を残します。

Top：ベルガモット、ルバーブリーフ、ジンジャー

Middle：ピーチ 、マグノリア、イランイラン

Last：アンブロキサン 、 ムスク 、 シプレ

RICH BLOSSOM（リッチブロッサム）

華やかな花の香りに、しっかりとした甘さを感じるリッチな香り。

やわらかさの中に存在感がありふんわり甘い香りが好きな方には特に相性の良い仕上がりです。

Top：カシス(ブラックカラント)、ベジタルリーフ、メロン、レモン

Middle：スズラン、ジャスミン、ピーチ、ローズ、マグノリア

Last：チークウッド、ムスク、サンダルウッド

PEAR NOIR（ペアノワール）

ペアのやさしい甘さをベースにほんのり柑橘のような軽やかさを感じる香り。甘さの中にも爽やかさが欲しい方にぴったりです。やわらかく自然にまとまる親しみやすい香りです。

Top：ペア、ピオニー、レモン

Middle：フリージア、ローズ、バイオレット

Last：ムスク、アンバー、オレンジブロッサム

■製品概要

【商品詳細】

・商品名：LEA BeLL OIL（レア ベル オイル）

・発売日：2026年5月1日

・価格：3,520円（税込）

・容量：各50mL

・香り：全4種

・GINGER WOOD（ジンジャーウッド）

・LUMINOUS BLOOM（ルミナスブルーム）

・RICH BLOSSOM（リッチブロッサム）

・PEAR NOIR（ペアノワール）

【販売場所】

【EC】公式オンラインストア(https://nanacostar.jp/)

【ECモール】Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWPPZ3SX?th=1)・楽天(https://item.rakuten.co.jp/nanacostar/c/0000000008/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_3)

【SNS】公式Instagram(https://www.instagram.com/nanacostar_official/?locale=ja_JP)

【自社美容室】七ッ星+(https://nanatsuboshi.jp/)

【会社概要】

会社名：株式会社WILQANT(ウィルクアント)

設立：2010年7月

代表者：代表取締役 田中 大祐

所在地：〒186-0004 東京都国立市中1-8-33 小笠原ビル2F

事業内容：美容室「七ッ星+」運営 / ヘアケアブランド「NANACOSTAR」販売