味噌だれで味わう「新しい魚カツ文化」 　新業態「ぎょかつ家」2026年４月20日オープン

株式会社トライ・インターナショナル

株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長 田所 史之）は、2026年4月20日（月）、JR海浜幕張駅北口のメッセアミューズモール１階に、新業態となる魚カツ専門店「ぎょかつ家」をオープンしましたのでお知らせします。

トライ・インターナショナル新業態 魚カツ専門店「ぎょかつ家」

■ 味噌×魚カツによる新しい食体験

「ぎょかつ家」は、サクサクに揚げた魚カツを特製の味噌だれにたっぷり漬け込んだ丼を楽しんでいただく新業態です。味噌のコクと甘み・香ばしさが魚のうま味を引き立て、これまでにない満足感のある一杯に仕上げました。当社がこれまで培ってきた「味噌の知見」を活かし、日常的に楽しめる新たな食文化を提案します。

■ 開発の背景と想い

当社はこれまで「麺場 田所商店」を中心に、味噌を軸とした事業を展開してきました。らーめんにとどまらず、味噌を主役にした食の可能性を広げるべく、日常食としても利用いただける新業態を模索するなかで着目したのが、魚と味噌の相性の良さです。和食の中で培われてきたこの組み合わせを現代の食スタイルに合わせて再構築し、“カツ” という形にすることでボリューム感と食べ応えを持たせながら、秘伝のたれにじっくり漬け込む独自製法でごはんとの一体感を生み出しました。

こうした商品設計の背景には、時代への問題意識があります。外食でのランチ平均単価は年々上昇を続け、2025年には1,250円に達するという調査結果も報告されています。幕張新都心エリアも例外ではなく、近隣で働くビジネスパーソンからは「手頃なランチの選択肢が少ない」という声が多く聞かれます。高騰する食材費に対しては、安定した品質の冷凍魚介を合理的に活用することでコストを抑え、「本当においしいものを、毎日通える価格で」という想いを実現しました。

おいしいものを、無理なく、毎日の食卓の延長として楽しんでいただく――味噌が持つ豊かな可能性と、生活に寄り添う価格の両立。その想いを体現する新業態として、当社はこの一杯に、新たな食文化への確かな一歩を込めています。

■ 定食スタイル・テイクアウトにも対応

丼メニューに加え、フライ定食（ミックス等）も用意し、しっかり食事を取りたいニーズにも対応。また、テイクアウトも可能なので、「お店の味をご自宅でも楽しめる」利便性を提供し、駅前立地ならではの需要にも応えます。

【メニュー一例 】

・ ぎょかつ丼：500円（税込550円） （あじ・すけそうだら）

・ ぎょかつカレー丼：600円（税込660円）（すけそうだら）

・ 3種のぎょかつ丼：690円（税込759円） （あじ・すけそうだら・いか）

・ 卵とじぎょかつ丼：800円（税込880円）（あじ）

ランチや仕事帰りにも気軽に立ち寄れる設計で、ボリュームと価格のバランスを追求しています。

【店舗概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171465/table/34_1_5b08aad06ddbe0bda124ea118347b000.jpg?v=202605010251 ]

■ 今後の展開

トライ・インターナショナルは、「味噌は日本人の宝物。」という理念のもと、本業態を通じて「味噌×新ジャンル」の可能性をさらに広げてまいります。「ぎょかつ家」は、日常に溶け込む新しい食文化として、多店舗展開も視野に入れたブランドとして育成していく予定です。

https://try-international.co.jp/

＜トライ・インターナショナルについて＞

株式会社トライ・インターナショナルは、「味噌を通して世界の食文化を豊かにする」ことを念頭に、味噌の製造・卸売・輸出および味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」などの外食事業を展開しています。

全国の味噌蔵と連携し、地域の伝統と職人の技を未来へつなぐことで、日本の発酵文化の発信に取り組んでいます。

＜株式会社トライ・インターナショナル 会社概要＞

代表者 ： 代表取締役社長 田所 史之

設立 ： 2003年4月21日

本社所在地 ： 東京本社：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階

千葉本社：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト19階

事業内容： 味噌らーめん専門店の経営・フランチャイズ事業

味噌および関連食材の製造・卸売・輸出入

その他飲食関連事業

公式サイト ： https://try-international.co.jp