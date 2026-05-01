“予約70%モデル”で新宿歌舞伎町を席巻した「KOBE Beef Emperor Steak」の2号店オープン！京都・三条京阪に5月1日新規出店｜空中階×インバウンド戦略で次の成長フェーズへ

ホリイフードサービス株式会社

ホリイフードサービス株式会社（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：藤田 明久）は、インバウンド向けステーキ業態「KOBE Beef Emperor Steak」の2号店を、京都・三条京阪エリアにて2026年5月1日（金）にグランドオープンいたします。

本出店は、新宿歌舞伎町店で確立した「予約起点モデル」をベースに、空中階（3階）への挑戦を含む、次なる成長戦略の実証店舗となります。

■新宿で実証済み「予約70%モデル」、京都へ展開

新宿歌舞伎町店では、導線設計とデジタル施策の最適化により、予約利用比率約70%・月商2,000万円超を達成！

従来の「通行量依存」型ではなく、“予約で来店をつくる”モデルへ転換したことで、安定的な高単価運営を実現しました。

今回の京都出店では、この成功モデルをそのまま展開し、再現性の検証と出店スピードの加速を狙います。

■あえて「空中階」へ。飲食店の常識を再設計

本店舗は、あえて1階路面ではなく3階（空中階）に出店。

これまで不利とされてきた立地条件に対し、

・予約導線の強化

・来店目的化（＝指名来店）

・オペレーション標準化

を掛け合わせることで、“立地依存からの脱却”を目指す新モデルとして位置づけています。

■三条京阪徒歩1分、鴨川ビューという“目的地化立地”

出店地は、

・三条京阪駅 徒歩1分

・鴨川至近

・祇園・河原町・先斗町の導線上

という、インバウンド導線の中心地。

四季の景観や送り火を望む立地特性により、単なる飲食ではなく、“体験として選ばれるレストラン”を目指します。

■通行量調査でも新宿並みのポテンシャルを確認

出店予定地周辺で実施した独自調査では、夜間帯でも新宿歌舞伎町と同水準のインバウンド通行量を確認。

これにより、「予約＋観光導線」の掛け合わせによる高い収益ポテンシャルが見込まれています。

■今後の展開：空中階×予約モデルで出店加速へ

本店舗は単なる2号店ではなく、

・空中階モデルの検証

・予約主導型オペレーションの標準化

・インバウンド都市での再現性確認

を担う“戦略店舗”です。

今後は本モデルを横展開し、出店選択肢の拡大とスピード向上を図ってまいります。

■店舗概要

・店舗名：KOBE Beef Emperor Steak 京都三条

・所在地：京都府京都市中京区三条通河原町東入中島町

・アクセス：三条京阪駅 徒歩1分

・開業日：2026年5月1日（金）

■会社概要

会社名（商号）：ホリイフードサービス株式会社

英文社名：Horii Food Service Co., Ltd.

代表者：代表取締役社長 藤田 明久

所在地：〒310-0803 茨城県水戸市城南3丁目10－17 カーニープレイス水戸4階

事業内容：飲食店のチェーン展開・運営

URL：https://www.horiifood.co.jp/