【7/14～9/27】大人気！「魔法の美術館」がE・ZOに再登場！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

「見て、ふれて、遊ぶ！」体感型アート展「魔法の美術館」を、2026年7月14日（火）よりBOSS E・ZO FUKUOKA 6Fイベントホールにて開催いたします。

2024年に大好評を博した本展が、内容をさらにパワーアップして再登場。子どもから大人まで、世代を問わず夢中になれる、学びと楽しさが融合した体験型ミュージアムです。

展示室に一歩足を踏み入れると、そこは光とアートが織りなす不思議な世界。魔法使いはいません。主役はあなた自身。作品とふれあいながら、まるで魔法を操るかのような体験ができます。

この夏休みは、E・ZOでしか味わえない特別な“魔法体験”をぜひご体感ください。

チケットの購入はこちら(https://ticket.e-zofukuoka.com/#/?product_tab=tickets_select_02_event)

「魔法の美術館」とは？

これまで全国で開催され、大きな話題をよんできた「魔法の美術館」。

今回の開催では、全15作品のうち14作品がBOSS E・ZO FUKUOKA初登場。また、2026年より展示を開始する新作も3作品登場し、前回とは異なる新たな体験をお楽しみいただけます。

展示作品の一部をご紹介！

※過去の巡回会場での展示風景(C) Switch, Courtesy of STEPeast 協力：名古屋造形大学 情報表現領域「なげる、あてる、ひろがる、魔法陣」

作家：スイッチ

みんなでボールを壁に向かって投げ当てると、さまざまな形の不思議な魔法陣が浮かび上がります。

「光であそぶ」

作家：アトリエオモヤ

確かな手ざわりとともに美しく広がる光の現象を楽しもう！

やさしく触れるとビー玉が水のように動き、たたくと光の粒がはじけます。

(C) Atelier OMOYA Photo: シロヤマ写真館

(C) yamato HONDA (pook), Courtesy of STEPeast「天々模様」

作家：本多大和 (pook)

壁に描いた線が、晴天や曇天、マジックアワーなどの空の色のグラデーションで彩られ、立体的に動き出します。天体が浮遊するような不思議な空間を楽しもう！

SplashDisplay

作家：的場やすし / 山野真吾 / 徳井太郎

色とりどりの的にボールを当てよう！

まるでビーズが噴水のように光の中を舞いあがる！

(C) yasushi MATOBA / shingo YAMANO / taro TOKUI, Courtesy of STEPeast

(C) kenichi OKADA+kunie HIYAMIZU (LENS), Courtesy of STEPeastイロテット

作家：岡田憲一 + 冷水久仁江 (LENS)

回転するテーブルに並べたカラフルなオブジェを並べてみましょう

カラフルな影絵が風景を作り出します！

■イベント概要・チケット情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/526_1_95ecbb751520ed9fd3ccba5a1cdd813d.jpg?v=202605010251 ]

●BOSS E・ZO FUKUOKA（ボスイーゾフクオカ）とは

2020年7月にみずほPayPayドーム横にオープンした複合エンターテインメントビル。最新デジタルアート「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券」や日本初登場を含む「絶景3兄弟 SMBC日興証券」などが楽しめる。

●「BOSS E・ZO FUKUOKA」概要

所在地：福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6 みずほPayPayドーム隣

アクセス：福岡市営地下鉄空港線「唐人町」駅下車徒歩15分西鉄バス「みずほPayPayドーム」下車徒歩5分

営業時間：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00※コンテンツやイベント状況によって営業時間が異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お客様問い合わせ先：TEL：092-400-0515（10:00～17:00）

公式サイトURL：https://e-zofukuoka.com/