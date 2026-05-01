【会議DX】音声認識・議事録AI「モコボイス」が「AIエージェントDXPO 名古屋′26 管理部門」「AIエージェントDXPO 名古屋′26 営業・マーケ・DX推進」に登場！

mocomoco株式会社

mocomoco株式会社（代表取締役CEO 田中康紀、以下 mocomoco）は、オールインワンAI音声認識「モコボイス」を、2026年5月19日（火）～ 22日（金）にポートメッセなごやで開催される「AIエージェントDXPO 名古屋'26 管理部門」および「AIエージェントDXPO 名古屋'26 営業・マーケ・DX推進」に出展いたします。高精度な書き起こし・校正・議事録作成を、その場でお試しいただけます！

<展示会概要>

DXPO 横浜'25の様子AIエージェントDXPO 名古屋'26 管理部門- 会期：2026年5月19日（火）9:30～17:30／5月20日（水）9:30～16:30- 会場：ポートメッセなごや 第2展示館- 小間番号：6 - 18- 公式サイト：https://dxpo.jp/real/box/nagoya/aiagent/(https://dxpo.jp/real/box/nagoya/aiagent/)AIエージェントDXPO 名古屋'26 営業・マーケ・DX推進- 会期：2026年5月21日（木）9:30～17:30 ／ 5月22日（金）9:30～16:30- 会場：ポートメッセなごや 第2展示館- 小間番号：2 - 29- 公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/aiagent/(https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/aiagent/)

AIエージェントDXPO 名古屋'26 管理部門 / 営業・マーケ・DX推進は、ブティックス株式会社が主催するバックオフィス業務と営業・マーケティング領域のDXを加速する国内屈指の専門展です。最新のAI・RPA・クラウドサービスなどが一堂に会し、業務効率化や売上向上に直結するソリューションを比較・導入検討できる絶好の場となっています。

<展示コンテンツ>

書き起こし・校正デモ：

AIが音声の文脈を理解し、誤字脱字を自動で修正！

リアルタイム書き起こしデモ：

リアルタイム翻訳をその場で体験！

議事録作成デモ：

ワンクリックでポイントを押さえた議事録を自動生成！

話者名推定機能デモ：

声紋と文脈から話者名を自動特定し、修正の手間をゼロに！

＜来場特典＞

高精度なボイスレコーダー無料貸し出し！

冊子やトートバッグをプレゼント！

<モコボイスとは>



「モコボイス(https://products.mocomoco.ai/)」は、企業から寄せられた現場の声に応える形で誕生した、オールインワンAI音声認識サービスです。議事録作成も話者分離もこれひとつで対応可能な、次世代の音声認識サービスです。

- 高い正確性:大規模言語モデル（LLM）との組み合わせと独自アルゴリズムにより、精度96%以上（※当社調べ）。手直しの手間を大幅に削減します。- 文脈を加味した校正機能:文脈情報から脱字、句読点の調整を自動で補完することで、読みやすい書き起こしを実現します。- 用語の辞書登録機能:医療、法律、金融など業界ごとの専門用語や固有名詞を事前に登録し、正しく書き起こす機能。社内用語まで正確に書き起こします。- 話者分離・話者名推定機能:AIが声の特徴や会話の文脈から話者名を自動で推定。発言者の登録、修正時間を短縮します。- カスタマイズ可能な議事録・要約:既存の形式に合わせた議事録を自動で作成。議事録作成の作業時間を大幅に短縮します。- 組織・チーム管理機能:柔軟な権限設定で様々な組織構造に対応。書き起こし時間の割り振りや、管理者・メンバー・閲覧者のロール管理まで、これひとつで完結します。- オンプレミス対応:セキュリティや機密情報を扱う業界向けに、クラウドを使わず安全にデータを処理できるオンプレミス環境も提供します。- 【NEW】リアルタイム書き起こし機能（β）：リアルタイムで音声を書き起こします。翻訳にも対応。通訳もこれ１つで完結です。- 【NEW】声の横断分析機能（RAG）（β）：すべての音声データから「誰が・いつ・何を話したか」をAIが横断検索し、社内の問い合わせに回答します。一次情報である音声そのものを参照するため、質問の意図に沿った的確な回答を実現しています。来場事前登録のお願い

来場には事前登録が必要です。下記より登録のうえ、ご来場ください。事前登録で入場料5,000円が無料となります。

DXPO名古屋'26 来場事前登録：https://dxpo.jp/real/box/nagoya/aiagent/(https://dxpo.jp/real/box/nagoya/aiagent/)

<モコボイス無料トライアルのお申込み>

実際のUIと書き起こし精度をお試しいただける無料トライアルをご用意しています。

下記フォームよりお申し込みください。

14日間無料トライアル：https://cloud.mocomoco.ai/sign-up(https://cloud.mocomoco.ai/sign-up)

<関連ページ>

モコボイス 無料トライアル https://cloud.mocomoco.ai/sign-up(https://cloud.mocomoco.ai/sign-up)

mocomoco株式会社 HP https://www.mocomoco.ai/(https://www.mocomoco.ai/)

モコボイスに関するお問い合わせは「こちら(https://41y377.share-na2.hsforms.com/2GgAvOGnZTOOtcUqErTUR5Q)」

代表者：代表取締役CEO 田中康紀

本社：〒106-0032 東京都港区六本木7丁目20-19 イナダビル302

HP：https://www.mocomoco.ai/

広報担当 メール: contact@mocomoco.ai