型内塗装の国内普及を加速　業界横断コンソーシアム「IMCC」設立へ

武蔵塗料株式会社

武蔵塗料ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：福井裕美子、以下 武蔵塗料）と株式会社岐阜多田精機（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長：多田憲生、以下 多田精機）は、欧米で実用化が進む型内塗装工法（インモールドコーティング）の国内普及を目的に、業界横断型コンソーシアム「インモールドコーティングコンソーシアム（IMCC）」の設立準備を開始しました。2026年5月1日の設立および活動開始を予定しています。

IMCCは、自動車・家電・住宅設備などの最終製品メーカーをはじめ、設備、金型、素材、塗料メーカーなど、サプライチェーン全体の企業・団体に開かれた共創の場です。型内塗装という新たな製造プロセスを社会実装し、産業として定着させることを目指します。

両社の取り組み

多田精機は、2020年にドイツKraussMaffei社のColorFormシステムを導入し、型内塗装に対応した試作・量産用金型の開発体制を確立。国内外の顧客に対して実用レベルの技術基盤を提供してきました。

武蔵塗料は、2019年に欧州企業とのグローバルアライアンスを締結し、国内市場における本格展開を開始。2024年には、日本市場特有の品質要求に応える耐候性・耐熱性を備えた塗料の独自開発体制を確立しました。

さらに今回、武蔵塗料は国内塗料メーカーとして初めて※射出成形機および注入設備を導入。設計から試作、評価までを一貫して行える環境を整備し、技術実証の基盤を強化しています。

※2026年3月時点 武蔵塗料調べ

IMCCの役割と提供価値

IMCCは、型内塗装技術を「特殊工法」から「設計段階で選択される標準工法」へと転換するための実践的プラットフォームです。技術検証と意思決定支援を一体で提供し、導入の障壁を取り除きます。

具体的には、以下の機能を担います。

- 実証機会の提供設備投資に先立ち、量産適用の可否を実製品レベルで検証可能- 技術の体系化・標準化塗料・金型・成形条件に関する知見を統合し、再現性の高い工法として整理- PoCおよびデータ創出IMCC施設での試作・検証により、性能・品質・工程データを蓄積- 投資判断支援ROI、コスト、CO2削減効果などの定量データを提示し、経営判断を支援- 導入前検証・技術体験の場製品サンプルの試作を通じ、技術の理解と評価を促進- 市場教育・人材育成設計・開発・生産部門に向けた教育機会の提供- 量産案件の創出と市場形成会員間の連携により量産プロジェクトを創出し、市場の拡大を推進- ワンストップ相談機能複数領域にまたがる技術課題に対し、統合的な解決を提供- 共創エコシステムの構築企業間の協働を通じて、技術進化と新たな価値創出を促進

IMCCは、単なる技術共有の場ではなく、「導入判断を成立させる場」として機能します。

今後の展開

IMCCは、日本国内におけるパートナー企業の参画を広く募り、コンソーシアム活動を通じて蓄積された知見とデータをもとに、型内塗装の量産適用を担う企業の創出を目指します。

また、設備導入前の段階から製品サンプルを試作できる環境を提供することで、企業が技術を「理解する」にとどまらず、「体感し、検証する」プロセスを実現。これにより、導入判断の精度向上と意思決定の迅速化を支援します。

こうした取り組みを通じて、日本における型内塗装工法の技術基盤を確立し、その普及を加速させるとともに、製造工程における二酸化炭素排出量の削減およびエネルギー消費の低減に貢献していきます。

将来的には、日本で確立したモデルを基盤にアジア市場へ展開し、グローバルでの技術普及を推進していく考えです。

お問い合わせ先

実証実験可能な4台の設備IMCC事務局（武蔵塗料・多田精機内）

E-mail：info@imc-consortium.jp

http://imc-consortium.jp/

※本件に関するお問い合わせは上記IMCC事務局までお願いいたします。