ハンズ50周年に向けた「ワクワク」が続々入荷！

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社:東京都新宿区）は、2026年8月に迎える創業50周年という大きな節目に向け、「お客様の生活をより面白く、より創造的に」という想いを込めた新商品のラインナップを強化しております。

今回の目玉として、スマホから画像や動画を転送できる「デジタル缶バッジ Can-Badge」や、セルフタイマー機能を搭載しパステルカラーが映える最新チェキ「instax mini 13」など、最新のガジェットが登場。さらに30周年を迎えた人気キャラクター「ポムポムプリン」の集合展開を開始するほか、映画で話題の「ヨッシー」が誕生する驚きのおもちゃなど、ハンズならではの視点で厳選した「予想外の楽しさ」を提供してまいります 。

■ 自分らしく「推し」を楽しむ最新ガジェット

【新商品】【ハンズ販路限定】デジタル缶バッジ Can-Badge 各4,640円

推し活にぴったりな動く缶バッジ。スマホからお気に入りの写真や短い動画を簡単に転送できて、ライブやお出かけの時に洋服やバッグにつけて推しをアピールできます。コンパクトでかわいい缶バッジ型でファッションアイテムとしてもおすすめです。

【新商品】チェキ instax mini13 各12,100円

セルフタイマーでポーズや画角をもっと自由に楽しめる最新チェキ。ぷっくりしたフォルムに透明感のあるパステルカラーで、一緒に出かけたくなるポップなデザインです。

■ 「好き」が広がる人気キャラクターの世界

【新商品】タカラトミー うまれて！ウーモ ヨッシー 12,998円

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」に出てくるヨッシーがうまれて！ウーモシリーズから登場。ヨッシーがタマゴの殻を割って中から誕生します。

【集合展開】30周年を迎えたポムポムプリン アイテム

メモ帳やクリアファイルなどの文房具から、エコバッグやマグカップなどの日用品まで生活を彩るポムポムプリングッズを集合展開しております。

[イチオシアイテム]ブルジュラ ポムポムプリンバイスクルトランプ 1,980円

1885年に誕生以来、世界中から利用されるトランプブランド、アメリカ合衆国のU.Sプレイング・カード社「バイスクル」のプレイングカードから『ポムポムプリン』が登場。カード表面にエンボス加工が施されており、カードの間に空気が含まれるため「すべり」が非常によく、カード同士が引っ付きにくいのが特徴。

【POP UP】「にこにこ、ぷん」

4月29日（水・祝）からハンズ一部店舗にて「にこにこ、ぷん」POP UPを開催中。懐かしのメンバーのグッズが大集合です。

開催店舗：札幌店・新宿店・渋谷店・銀座店・町田店・横浜店・千葉店・大宮店・ららぽーと富士見店・静岡店・心斎橋店・あべのキューズモール店・岡山店・イオンモール広島府中店・博多店

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取扱商品は異なります。