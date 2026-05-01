FREAK′S STORE公式オンラインストア『Daytona Park』の会員向けサービスが2026年6月1日（月）より大幅にリニューアル！ステージランクに応じた特典も グレードアップ！

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナル(本社 : 東京都渋谷区 / 代表取締役社長CEO：高橋 正博)が

運営するモール型ファッション通販サイト、Daytona Parkの会員向けメンバーシップサービス「Daytona Park Club（デイトナパーククラブ）」の特典が大幅にリニューアルいたします。

「Daytona Park Club（デイトナパーククラブ）」とは、Daytona Parkでのお買い物に使えるポイント制度や会員特典が受けられる無料会員サービスです。オンラインでも店舗でも共通のIDで使用できます。

Daytona Park Clubは2026年6月1日（月）より現行のポイント制度に加えて、 新たにマイル制度を導入いたします。さらにステージランクに応じた特典もグレードアップしました！

ポイントとは

オンラインショップでも店舗でも使える 「共通ポイント」が貯まります。

貯まったポイントは1ポイント＝1円として ご利用いただけます。

マイルとは

マイルを貯めてステージアップ！

購入マイルとアクションマイルの合計数がステージアップに反映。

ご購入1円ごとに１マイル、 購入マイルが獲得できます。

お買い物だけでなく、 様々なアクションを通じて、アクションマイルを 獲得できます！

アクションマイルの詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

https://www.daytona-park.com/loyalty/

充実の会員特典

獲得マイルに応じてサービスが充実！

年間の獲得マイルが一定数を超えると会員ステージが上がります。

会員ステージが上がると、 ポイント還元率や特典内容がグレードアップ！

・会員ステージは年間の購入マイルとアクションマイルの合計数により決まります。

・毎年3月1日に決定したステージは、翌年の2月末まで下がることはありませんが、マイルの獲得状況に応じて毎月ステージアップが行われます。

・購入マイルは直前の1年間（前年3/1～2/末）のご購入金額に応じた、1円＝1マイルを意味します。

・Daytona Parkでの購入日は出荷日となります。アクションマイルは特定のアクションをクリアする毎に獲得ができます。

・マイルは毎年2/末にリセットされます。

・アクションマイルの詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

https://www.daytona-park.com/loyalty/

(株)デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、再エネプロジェクト「フリークス電気」など幅広く手がける。

FREAK‘S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーションやアライアンス、ローカルプロモーションなど独自性のある企画で、SDGsの取り組みも推進している。

https://daytonajp.com/