2026年7月4日・5日に人気RPG『テイルズ オブ』シリーズのファンイベント開催！「テイルズ オブ フェスティバル2026」DAY1・DAY2アーティスト情報を発表！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『テイルズ オブ』シリーズのファンイベント「テイルズ オブ フェスティバル 2026」を2026年7月4日(土)・5日(日)の２日間、横浜BUNTAI (神奈川県横浜市)にて開催いたします。

本日は、本イベントにご出演いただくアーティスト情報、現地チケットの2次先行に関するお知らせをいたします。

■「テイルズ オブ フェスティバル」とは

本イベントは、人気ロールプレイングゲーム『テイルズ オブ』シリーズのファンイベントとなっており、2008年の第１回開催以降、毎年多くのファンの皆様にご来場いただいております。シリーズを代表する豪華声優陣によるスペシャルスキットやトークショー、テーマソングを担当するアーティストのライブなど会場でしか見られない特別なイベントとなっております。

第18回となる今回は、横浜BUNTAIに会場が変わり、７月という夏真っ盛りのタイミングで開催が決定！『テイルズ オブ』シリーズをファンの皆様と共に盛り上げるべく、最高にアツいイベントをお届けいたします。

▼イベントに関する詳細は、公演公式サイトをご確認ください。

https://tof.tales-ch.jp/(https://tof.tales-ch.jp/)

■イベントロゴ

＜著作権表記＞

TALES OF(TM) Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介

※記事ご掲載の際は必ず著作権表記をご記載ください。

DAY1・DAY2のアーティスト情報を公開！

DAY1には、奥 華子さんの出演、DAY2には、DEENさんの出演が決定いたしました！

奥 華子さんは、「テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX」より「ガラスの花」、

DEENさんは、「テイルズ オブ デスティニー」より「夢であるように」、「テイルズ オブ ハーツ」より「永遠の明日」、「テイルズ オブ ザ レイズ フェアリーズ レクイエム」より「ミライからの光」など、『テイルズ オブ』シリーズのテーマソングを中心に歌唱予定です。

ぜひ当日の公演をお楽しみいただけますと幸いです。

「テイルズ オブ フェスティバル 2026」チケット情報

アソビストア一般会員2次先行と、イープラスプレオーダー2次先行の券売が5/1(金)より開始いたしました。

本先行では、全席指定席のみのチケット販売となります。

新たな舞台、横浜BUNTAIでも、キャスト陣による客降り演出が予定されております。

皆さまのご応募お待ちしております♪

■チケット情報

【受付席種】

全席指定席 13,000円(税込)

■券売スケジュール

【アソビストア一般会員2次先行】

受付席種：全席指定席

抽選申込受付期間：2026年5月1日(金)12:00～5月17日(日)23:59

受付URL：https://asobiticket2.asobistore.jp/receptions/44c8a3d4-5e65-4619-89c1-f35d6deb8b0a

【イープラスプレオーダー2次先行】

受付席種：全席指定席

抽選申込受付期間：2026年5月1日(金)12:00～5月17日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/tof_tales/

「テイルズ オブ フェスティバル 2026」イベント概要

■イベント名

テイルズ オブ フェスティバル 2026

■開催日時

2026年7月4日(土) 15:00開場／16:30開演(予定)

2026年7月5日(日) 15:00開場／16:30開演(予定)

■開催場所

横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

https://yokohama-buntai.jp/#ACCESS