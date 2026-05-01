人気舞台「ヒプステ」、オール女性キャストによる＜中王区公演＞初のライブ公演「ヒプステ -中王区 the LIVE-」5月9日（土）に「ABEMA PPV」にて独占生放送決定！

株式会社AbemaTV（C）『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）より、オール女性キャストによる＜中王区公演＞初のライブ公演「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -中王区 the LIVE-」（以下、「ヒプステ -中王区 the LIVE-」）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて、2026年5月9日（土）17時より独占生放送いたします。

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）は、社会現象を巻き起こしている、大人気音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称ヒプマイ）の舞台化シリーズです。2019年11月に初めて舞台化されて以降、『ヒプノシスマイク』の世界観を忠実に再現した圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けています。

＜中王区＞を描いた物語は、2024 年に第一弾「-Renegades of Female-」、2025 年に第二弾「-Ideal and Reality-」 が上演されており、本作が初のライブ公演となります。

本公演には、東方天 乙統女役の菜々香、勘解由小路 無花果役の白峰 ゆり、碧棺 合歓役の高橋 桃子、邪答院 仄仄役の太田 夢莉、天都己 一香役の田野 優花、天都己 一愛役の涼邑 芹、三条院 蒼乃風役の鈴木 友梨耶、東雲 朧役の鈴木 南那佳が「ヒプステ -Ideal and Reality-」に続き続投。またCHU-OH DANCE BATTLE“C.D.B”としてMIKU、松本 ユキ子、平野 茜子、権田 菜々子、Rin、akarinも登場いたします。

「ABEMA PPV」では、5月9日（土）KT Zepp Yokohama 17時公演の模様を独占生放送。オール女性キャストで魅せる＜中王区＞の圧巻のステージを、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

なお、本公演は「ABEMA PPV」にて、2026年5月1日（金）12時よりチケット販売（※1）を開始。1週間のアーカイブ視聴付きチケットは3,700 円（税込）、2週間のアーカイブ視聴付きチケットは4,500円（税込）で購入・視聴することができます。（※2）

さらにキャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」（※3）に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たすと700円をキャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーン特設ページ：https://abema.tv/lp/cashback-hipusute-20260509

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／「ヒプステ -中王区 the LIVE-」 独占生放送 概要

（C）『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会

▼放送日時

2026年5月9日（土）17時開演（放送開始16時30分～）

▼視聴料金

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】3,700円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として300円が生じます。

【2週間アーカイブチケット】4,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として400円が生じます。

▼見逃し配信期間

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】2026年5月15日（金）23時59分まで

【2週間アーカイブチケット＆通しチケット】2026年5月22日（金）23時59分まで

▼販売期間

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】2026年5月1日（金）12時～2026年5月15日（金）21時まで

【2週間アーカイブチケット】2026年5月1日（金）12時～2026年5月22日（金）21時まで

▼視聴・購入ページ

https://abema.tv/live-event/5d132c0a-b761-40e5-b2a6-43dd1dcba543

▼出演（敬称略）

東方天 乙統女：菜々香

勘解由小路 無花果：白峰 ゆり

碧棺 合歓：高橋 桃子

邪答院 仄仄：太田 夢莉

天都己 一香：田野 優花

天都己 一愛：涼邑 芹

三条院 蒼乃風：鈴木 友梨耶

東雲 朧：鈴木 南那佳

CHU-OH DANCE BATTLE“C.D.B”：MIKU,松本 ユキ子,平野 茜子,権田 菜々子,Rin,akarin

▼キャッシュバックキャンペーン情報

本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVの通しチケットを購入した上で、対象条件を満たしたかたにもれなく700円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-hipusute-20260509）をご確認ください。

※月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※公演中のチケット購入も可能です。なお本番組は、放送中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、

【（C）『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会】

のクレジット表記をお願いいたします。