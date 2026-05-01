ymme（ワイミー）と韓国で人気のキャラクター「MOMOREI（モモレイ）」の限定コラボヘアケアを発売。レトロかわいいデザインの特別セットが登場！

株式会社MAHALO

ヘアケアブランド「ymme（ワイミー）」を展開する株式会社Mahalo（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：松井裕香）は、大人気キャラクター「MOMOREI（モモレイ）」との数量限定コラボレーションによるヘアケアセットを、2026年5月18日より発売いたします。

本コラボでは、ymmeの人気アイテムであるヘアオイルとヘアバームを、MOMOREIのレトロでラブリーな世界観を落とし込んだ特別デザインで展開。

思わず持ち歩きたくなるビジュアルと、日常使いしやすいヘアケアアイテムとして、毎日のケア時間をより楽しく気分が上がる体験として提案します。

《MOMOREIとは》

ymme×momorei

レトロでラブリーな雰囲気が魅力的なMomoreiは、ベストフレンドのRico （うさぎ） とPinco （クマ） を中心に展開する新感覚なキャラクター。2 人はファッショニスタを目指して日々奮闘中(ハート)ベストフレンドとユニークなお友達の今後に大注目！

■ コラボレーションの背景

ymmeは 「カラーをもっと楽しむすべての人へ」もっと自分らしくいられるヘアケアをコンセプトに展開しているブランドです。

今回のコラボレーションでは、MOMOREIが持つ“日常にときめきを届ける”世界観に共感し企画しました。日々のヘアケアを「ただのルーティン」ではなく気分が上がる時間へと変えることを目指しました。

ymme×MOMOREI

■ 商品概要

ymme DECチャーム｜BALMセット（MOMOREIコラボ）

価格：\2,530（税込）

1分で簡単に決まる！髪に自然な動きと束感を与えるヘアバーム。

ナチュラルなスタイリングを叶え、ネイルにもハンドにも使える日常使いしやすいアイテムです。

MOMOEIコラボ限定BOX｜BALMBALM＋RICOチャーム

ymme DECOチャーム｜OILセット（MOMOREIコラボ）

価格：\2,970（税込）



髪に自然なツヤとまとまりを与えるヘアオイル。

ドライヤー前のケアやスタイリングの仕上げに使用したり、トリートメント前の仕込みオイルに使用したり、ボディにもマルチに使える軽やかな質感で幅広く対応します。

MOMOEIコラボ限定BOX｜OILOIL＋PINCOチャーム

▪️商品特徴

ymmeコラボ限定DECOチャーム

ymmeで大人気のymme BALMとymme OILに限定DECOマスコットがついてくる

SET BOXが登場。

・MOMOREI限定デザイン（Rico／Pinco）

・思わず持ち歩きたくなるパッケージ

・日常使いしやすいヘアケアアイテム

・ギフトにも適した特別仕様

・限定ショップカード



DECOチャームは好きなチャームをつけても目印チャームをつけても楽しめる(ハート)

店舗別でショップカードがもらえるかも！？デザインが場所によって違うので

集めてみたくなるランダム仕様

■ 販売概要

発売日：2026年5月18日

販売場所：

・Mahaloサロン店舗

・ymme公式オンラインストア

・Qoo10公式

・バラエティショップ等

※数量限定販売

■ 会社概要

会社名：株式会社Mahalo

代表者：代表取締役 松井 裕香

設立：2009年5月9日

所在地：神奈川県横浜市

株式会社Mahaloは「輝く女性を創る会社」をパーパスに掲げ、美容室・ネイルサロン・アイラッシュサロンの運営、商品開発、EC事業などを展開しています。

「Forbes JAPAN WOMEN AWARD」受賞、Great Place to Work(R) Japan「働きがいのある会社ランキング」において2025年5冠受賞など、女性の活躍を推進する企業として評価されています。