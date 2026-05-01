VTuber事務所初オンラインくじ『FAPON』高さ30cmの超BIGアクスタを含むグッズラインナップを強化【VTuberマーケティングWACTOR】

株式会社WACTOR

VTuber事務所として2018年創業・累計フォロワー数200万人・視聴回6,000万回などの実績を持ち、VTuber領域の専門性を活かした広告代理店事業や、自社アクリルグッズ製造工場によるOEM事業などを展開する株式会社WACTOR（代表取締役：大石昂）は、自社運営するハズレなしのオンラインくじ『FAPON』にて、グッズのラインナップを「全てアクリルグッズ」・「最大30cmの超BIGアクリルスタンド」など強化いたしました。

自社サイトリリース記事：https://wactor.tech/news/goods-lineup/

オンラインくじFAPON限定グッズのラインナップ

FAPONは自社グッズ工場の体制を活かし、業界でも珍しくレアリティが低い賞を含む全ての賞でアクリルグッズでの展開をしております。

- SS賞：高さ30cm！！超ビッグアクリルスタンド- S賞：長辺20cm！アクリルプレート- A賞：二層でロビー画面を再現！アクリルジオラマ- B賞：SNS風アクリルキーホルダー- C賞：アクリルスタンド- D賞：連結アクリルチャーム- E賞：アクリルキーホルダー（ボールチェーン）

SS賞：超ビッグアクリルスタンド

高さ30cmの超ビッグサイズ！

揃えた時の爽快さはピカイチ。

置き場所の確保を！

S賞：アクリルプレート

長辺20cmのこれまたビッグサイズなアクリルグッズ。

7周年記念イラストを含む2種で展開。

A賞：アクリルジオラマ

2層に分けれたアクリルスタンド。

高さ12cm。

前面をスマホロビー画面のUI、後面はキャラクターイラストで、重ねて見ることでスマホ画面を再現。

B賞：SNS風アクリルキーホルダー

高さ10cmのSNSの画面をイメージしたアクリルキーホルダー。

枠内のキャラクター以外の部分は透明なため、出先の風景を背景に写真を撮ることで、一緒にお出かけした気分になれる思い出の一枚ができます！

C賞：アクリルスタンド

高さ9cmの王道グッズであるアクリルスタンド。

D賞：連結アクリルチャーム

高さ5cmの連結可能なアクリルチャーム。

たくさん集めて、目指せ「ファンの中での最長記録保持者」！

E賞：アクリルキーホルダー

こちらも王道なアクリルグッズ。

高さ3cmのアクリルキーホルダー。

（ボールチェーン形式）

FAPONグッズ実物写真

SS賞からE賞まで、必ずアクリルグッズが手に入るラインナップで、運営から1年間、多くのお客様から高い満足度の評価をいただいております！

ぜひコンプリートを目指してみてください！

タイアップ先募集中！

FAPONではタイアップしていただけるアニメIP・ゲームIP・書籍などのIPホルダー様やインフルエンサー様などのコラボ希望者を常時募集しております！

業界高水準のRY & 描き下ろしイラストの手配 & 日本だけでなく台湾にも対応とオンラインくじ業界でも好条件を揃えております！

まずはお気軽に資料請求・ご相談をいただけますと幸いです。

お問い合わせ先URL：https://wactor.tech/form/

■ハイライト

- VTuber事務所初！自社工場製造グッズのハズレなしオンラインくじ- 秋葉原などでの屋外広告やテレビCMなどマス広告も展開- YouTube100万登録超えVTuberやX30万フォロワー実写アーティストなどコラボ実績多数- 今年放映の地上波アニメや劇場化実績のあるアニメ、ゲームなど有名IPとのコラボも決定済み

オンラインくじ『FAPON(ファポン)』とは

FAPON |ハズレなし限定グッズのオンラインカプセルサプライズサービス

FAPON（ファポン）はVTuberマーケティング企業WACTORが提供するオンラインカプセルサプライズサービスです。スマホやPCからいつでも簡単に遊べ、ハズレなしで限定グッズをお得にゲット！有名VTuber・インフルエンサー・IPとタイアップしたオリジナル商品も続々登場予定です！

FAPONサービスページ：https://fapon.club/(https://fapon.club/)

WACTORはVTuberマーケティング特化の広告代理店として、「VTuberキャスティング～タイアップ書き下ろしイラスト～グッズ制作」をワンストップで、大手企業を含む広告主であるクライアント様に提供してきた数多くの実績がございます。

VTuberなどライブ配信活動をしているインフルエンサーとのタイアップの際には、専用オリジナル配信背景も提供しております。

実績：テレビCMプレスリリース

アニメ特化BS/CSテレビで決定

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-cm/

実績：音楽フェスイベントへの協賛＆実写アーティスト企画を展開

ナガノアニエラフェスタ2025

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-fess-event/

タイアップコラボ例

相羽あいな様：https://x.com/aibaaiai

実績：ゲームIPコラボを展開

ビビッドアーミー7周年記念

コラボページ：https://fapon.club/gachas/d7ni72q9io6g02uva1ag

ウェブサイト：https://s.g123.jp/qtbs0xkv

コーポレートサイト：https://ctw.inc/

実績：屋外広告掲載

秋葉原駅構内ポスター

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-poster-202508/

実績：実店舗での企画展開

ガチャイチタウン渋谷MODI店とminny大阪なんば店での展開

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-iranoan/

WACTORとは

VTuber黎明期である2018年からVライバー事務所としても、広告代理店としても展開するVTuber＆IPマーケティング企業WACTOR

《企業概要》事業：広告代理店＆ライバー事務所( https://910inc.pro/ )＆グッズ製造OEM＆オンラインくじサイト / 取引先(敬称略)：DMM.com/Aniplex/avex/GREE/SEGA/KADOKAWA/dowang/TikTok/その他等

VTuber＆IPマーケティング企業WACTORコーポレートサイト：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

2018年VTuber黎明期からVTuber事務所として創業し、現在も事業を継続しているバーチャルYouTuber事務所初期勢である一社です。

2022年からは、VTuberやクリエイターとのネットワークと、自社タレントの案件獲得で培った営業力を活かし、代理店事業を急進させ、立ち上げ一年目から事務作業の売り上げを超えました。

その売り上げを事業投資し2024年にはアクリルグッズや缶バッジなどの自社グッズ製造工場WACTORYです。

そして、「キャスティング力」×「イラスト制作力」×「グッズ製造力」を活かし、2025年に自社オンラインくじサービスFAPONをリリースいたしました。

お取引先（敬称略）：DMM.com/Aniplex/avex/GREE/SEGA/KADOKAWA/dowang/TikTok/その他

2024年にはアクリルグッズと缶バッジを製造する自社グッズ工場WACTORYを立ち上げ、広告代理店としても珍しい「企画～イラスト制作～グッズ製造」をワンストップで対応するプランを提供中。

2025年には自社サービスとして、オンラインくじFAPONを立ち上げ、インフルエンサー・芸能事務所・アニメIP・ゲームIPとのコラボを多数展開しております。

リンク集

【118種のグッズ展開】CTW運営ゲーム『ビビットアーミー』との7周年記念コラボ企画を展開

https://wactor.tech/news/ctwvividarmy-fapon/

【人気お笑い芸人”ぱーてぃーちゃん”共演】ニコニコ動画公式番組『ブイブイ言わせて ぱーてぃー！ぱーてぃー！』アシスタントMC就任【ミツルギリア】

https://wactor.tech/news/niconico-mc-202510/

オンラインくじ『FAPON』テレビCMを決定！今後タイアップ予定のインフルエンサー出演も予定

https://wactor.tech/news/fapon-cm/

ドワンゴ・ニコニコ動画と契約締結＆連携強化を拡大

https://wactor.tech/news/wactor-dwango/

ライブ配信プラットフォーム "SHOWROOM"とオーガナイザー契約を締結&テレビCMを含むイベントが決定

https://wactor.tech/news/fapon-showroom-01/

オンラインくじ『FAPON』初の屋外広告を実施！秋葉原駅構内ポスターを掲載

https://wactor.tech/news/fapon-poster-202508/

VTuber事務所初！オンラインくじ『FAPON』&グッズ制作OEMサービス『WACTORY』をリリース！910inc事務所VTuber3名の企画を展開【VTuberマーケティングWACTOR】

https://wactor.tech/news/fapon-wactory/

大手コンビニチェーン”ローソン”と”ファミリーマート”それぞれでコンビニプリントタイアップを展開

https://910.inc/archives/press_release/familymartlawson-print

ヴァイキングライズ＆自社VTuber事務所910incメンバーによるギルドイベントを実施＆ミツルギリアが優勝

https://wactor.tech/news/vikingrise-910inc/

休止中だった登録者数20万人超えのヒヅキミウが910incで復帰決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html)

日本テレビ新会社「ClaN Entertainment」とパートナーシップを締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html)

中国大手配信サービス「bilibili」提携公開VTuberオーディション

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html)