【開催報告】スカイライトコンサルティング、ニールセン スポーツ ジャパンと女子サッカー市場への戦略的投資をテーマにウェビナーを共催

スカイライト コンサルティング株式会社

スカイライト コンサルティング株式会社（東京都港区、代表取締役：羽物 俊樹、以下 スカイライト）とニールセン スポーツ ジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役：松永裕司氏）は、2026年4月23日（木）に、ウェビナー「今、なぜ『女子サッカー』に巨額な資金を投じるのか～8億人市場への招待状」を共同開催いたしました。

女子サッカーのファンベースは2030年までに「8億人規模」に成長すると予測されており、企業の支援形態も「社会貢献（CSR）」から「戦略的なビジネス投資」へと転換しています。本イベントは、データと海外事例に基づき、日本市場における新たなスポンサーシップの可能性を、企業のマーケティング・広報担当者やスポーツビジネス従事者に向けて紐解く場として実施されました。

ウェビナー概要とハイライト

今、なぜ「女子サッカー」に巨額な資金を投じるのか ～8億人市場への招待状～

開催日時 ： 2026年4月23日（木） 15:00 - 16:00

共催 ： スカイライトコンサルティング株式会社 / ニールセン スポーツ ジャパン株式会社

- Session 1：世界と日本の女子スポーツ市場最前線登壇：ニールセン スポーツ ジャパン 代表取締役 松永 裕司氏女子スポーツファン特有の属性や高い購買意欲について、最新のデータを用いた解説が行われました。2025年にニールセン・スポーツとペプシコ社が共同で発表したレポート(https://www.nielsen.com/ja/news-center/2025/womens-football-set-to-enter-global-top-5-sports-by-2030-with-over-800m-fans-nielsen-sports-and-pepsico-report-reveals-untapped-opportunity-for-brands/)に基づき、女子サッカー市場が2030年までに8億人規模へと拡大することを予測。スポンサーシップの価値は2019年比で152%も急増している事実に触れ、ブランドにとって極めて戦略的な投資機会であることを解説しました。なお、本ウェビナーで解説された内容を含む詳細は、松永氏の最新レポート(https://japan-indepth.jp/?p=91077)からもご覧いただけます。- Session 2：スポンサーシップ戦略の策定と実行登壇：Skylight Consulting Europe 代表 栗原 寛世界のトップブランドによる革新的な連携事例を交え、日本市場において『先行者利益』を獲得するためのマネジメント手法を紹介。金融や美容・フェムケアといった女子サッカーならではの海外スポンサー事例を取り上げ、課題の特定や、KPI設定とPDCAサイクルを回すマネジメントの重要性について解説しました。

質疑応答では、リーグ・クラブにおけるスポンサーシップのそれぞれの特徴について質問が寄せられ、世界規模で成長が加速する女子サッカー市場への関心の高さがうかがえました。

スカイライト コンサルティング株式会社

本社 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

設立 ： 2000年3月10日

代表者 ： 羽物 俊樹 （はぶつ としき）

詳細は、ホームページ（ https://www.skylight.co.jp/ ）をご覧ください。



SKYLIGHT Women’s Sports Advisoryについて

スカイライトは長年にわたって蓄積した知見と、欧州拠点Skylight Consulting Europeを始めとするグローバルネットワークをもとに、女子スポーツビジネスに特化したコンサルティングおよび投資アドバイザリーサービスを展開しています。

提供サービスやこれまでの実績に関してはこちら(https://sports.skylight.co.jp/jp/activities/p2157/?_gl=1*lly6yc*_ga*MTQyNTQ4NTY5Ni4xNzQ3MTA0NjA4*_ga_2LNLT7YZTJ*czE3Nzc2MDQxMDkkbzI0JGcxJHQxNzc3NjA0NzcwJGo0NSRsMCRoMA..)よりご覧いただけます。

本件に関するお問い合わせ

スカイライト コンサルティング株式会社 SKYLIGHT Sports

SKYLIGHT Women's Sports Advisory

E-mail：womens-sports-advisory@skylight.co.jp

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