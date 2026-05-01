アドベンチャーワールドの新テーマソングChe’Nelle「Sense of Wonder」が２０２６年５月１日（金）に配信開始！

株式会社アワーズアーティスト：Che’Nelle

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、この度、実力派シンガーのChe’Nelle（シェネル） さんを迎え、新たなパークテーマソング「Sense of Wonder」を制作いたしました。本楽曲は、２０２６年５月１日（金）より各音楽配信プラットフォームにてリリースされました。

各音楽配信プラットフォームへのリンクはこちら▶ https://avex.lnk.to/senseofwonderYP

■楽曲に込められた想い

本楽曲は、アドベンチャーワールドが目指す「だれもがキラボシな世界」、つまり「すべてのいのちが、自分らしく輝いている」というメッセージに着想を得て制作されました。 パークで出会う動物たちの息吹や、自然の美しさにふれたときの感動。そして「不思議だな」「すごいな」と感じる純粋な好奇心。そんな誰もが心の中に持っている「Sense of Wonder（不思議に思う心、感動する心）」を呼び起こし、ゲストの皆様が自らの内なる輝きを感じていただきたいという想いを込めています。

■楽曲について

オーガニック・エレクトロポップを基調とした、希望に満ちた楽曲です。 プロデュースには、Che’Nelleさんのヒット曲「Happiness」を手掛けたトップクリエイター・岡嶋かな多さんを迎えました。洋楽・J-POPの枠にとらわれない洗練されたメロディラインと、Che’Nelleさんの力強くも透き通った歌声が、聴く人の心にポジティブなエネルギーを届けます。

■楽曲クレジット

Vocal：Che’Nelle

作 詞：Kanata Okajima, Hayato Yamamoto

作 曲：Kanata Okajima, Hayato Yamamoto

編 曲：Hayato Yamamoto Guitar：Hayato Yamamoto

Piano：Nao Nishimura

Mixing Engineer：Darren Heelis

■クリエイター・プロジェクトチーム紹介

アーティスト：Che’Nelle

オーストラリア出身。２００７年に世界デビュー後、「ラブ・ウィズ・DJ」で国内オリコン洋楽チャート１位を獲得。その後、英語カバー「ベイビー・アイラブユー」で一躍時の人となり、映画『海猿』の主題歌「ビリーヴ」やドラマ主題歌「Happiness」が社会現象を巻き起こすヒットを記録。圧倒的な歌唱力で「ラブソング界の歌姫」としての地位を確立しました。

■Che’Nelleさんからのコメント

『Sense of Wonder』は、忙しい毎日の中で見失いがちな、人生や世界が持つその美しさ、そして好奇心を持ち続ける大切さを思い出させてくれる、壮大な曲。この曲を聴いてもらえることをとっても楽しみにしています。

プロデューサー：岡嶋かな多プロデューサー：岡嶋かな多

音楽プロデューサー、作詞作曲家。BTS、TWICE、Snow Man、aespa、LE SSERAFIM、Ado、Da-iCE、NiziU、花譜、Jax Jonesを始め、 通算９００曲以上の作品の制作に参加、提供。

オリコン１位の獲得は、１９０回を越える。三浦大知「EXCITE」や、M!LK「イイじゃん」で日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。作詞作曲を手がけたBTSのシングル「Crystal Snow」は世界１７国で１位を獲得。BABYMETALの楽曲で米ビルボード１位に貢献するなど世界標準のサウンドをグローバルに発信し続けています。

■岡嶋かな多さんからのコメント

「Sense of Wonder」は、"出逢えた奇跡"と"日々の愛しさ"を軸に、アドベンチャーワールドの理念『だれもがキラボシな世界』から着想を得て制作しました。絶えず変化する世界の中で、見過ごしてしまいそうな小さな輝き、ふと心が動く瞬間にスポットライトを当てています。この曲が、皆さんそれぞれの中にある"Sense of Wonder"をそっと呼び起こし、未来へと優しく背中を押せたら嬉しいです。

コーディネーター：RyUコーディネーター：RyU

WAY INC. CEO/Coordinator 『ヒトとヒト』『コトとコト』『ヒトとコト』を繋ぎ、ビジネスを創るCoordinatorとして、日本を代表するプロデューサーやアーティスト、タレントの右腕として様々なプロジェクトに携わり、ビジネスコーディネート、プロジェクトマネジメントをされています。

■RyUさんからのコメント

今回は2度目となる楽曲制作のコーディネートでしたが、最高のチームメンバーで大好きなアドベンチャーワールドのテーマソングを制作できたことが幸せです。

『だれもがキラボシな世界』という理念、『すべてのいのちが、自分らしく輝いてる』というメッセージがアドベンチャーワールドに関わる多くの人に届くことを祈っております。そして、アドベンチャーワールドの展開するエデュテイメントを通して、Sense of Wonderを味わっていただきたいです。

アドベンチャーワールドでは、今後も音楽やエデュテインメントを通じ、すべてのいのちが輝く豊かな社会の実現を目指してまいります。ぜひ、パークの新しいテーマソングをお楽しみください。