【ドン・キホーテ×PABLO】コラボ人気NO.１「パブロラングドシャ」に宇治抹茶フレーバーが新登場！

株式会社ドロキア・オラシイタ

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが展開する総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」にて、「焼きたてチーズタルト専門店PABLO（パブロ）」監修スイーツの新フレーバー「パブロ宇治抹茶ラングドシャ」が2026年5月上旬より一部店舗で順次販売開始となります。

（株式会社ドロキア・オラシイタ 本社：大阪府大阪市 代表取締役 嵜本将光）

企画内容

パブロ宇治抹茶ラングドシャ

2025年8月に発売したドン・キホーテ限定のPABLO監修スイーツシリーズは、多くのお客様にご好評をいただきました。中でも「パブロラングドシャ」は発売直後から大きな反響を呼び、各店舗で品薄が続くほどの人気商品に。

そんなお客様の熱い声にお応えし、待望の新フレーバーが登場。今回お届けするのは、日本を代表するお茶の名産地・宇治の抹茶を使用した「パブロ宇治抹茶ラングドシャ」です。

パブロ宇治抹茶ラングドシャ

パブロ宇治抹茶ラングドシャ

チーズと宇治抹茶を練り込んだラングドシャ生地を、香ばしくサクサクに焼き上げました。生地の間には、くち溶けなめらかなホワイトチョコレートをサンド。チーズにマッチした抹茶のほろ苦く深みのある風味と、コクのあるホワイトチョコレートのやさしい甘みが口の中で絶妙に調和します。

ラングドシャの表面にはPABLOのロゴが刻印されており、見た目にも上品な仕上がり。お茶請けやお土産、ちょっとした贈り物にもぴったりの逸品です。

パブロ宇治抹茶ラングドシャ商品概要

商品名：

パブロ宇治抹茶ラングドシャ

価格：1,580円（税抜）

販売者：株式会社ナガトヤ

発売日：2026年5月上旬より順次

販売場所：全国のドン・キホーテ

（一部店舗で順次販売開始）

※販売開始時期・取扱状況は店舗により異なる場合がございます。

※パブロ心斎橋本店では販売しておりません。

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今後もPABLOの世界観を活かした新たなコラボレーション商品を続々とお届けする予定です。

次なる展開にもどうぞご期待ください。

PABLO（パブロ）とは

パブロは、お客様に驚きと感動を提供するチーズタルト専門店です。唯一無二の"とろける食感"を追求した「パブロとろけるチーズタルト」は、2011年の創業以来、世界中のお客様に美味しいサプライズを届けてきました。まるでテーマパークのような製造工程を楽しめるエンターテインメント感のある店舗、ブランドの枠を超えたコラボレーションなど、わくわくするような"スイーツ体験"をお楽しみください！

・焼きたてチーズタルト専門店パブロ 公式ホームページ https://www.pablo3.com/

取材・お問い合わせ先

株式会社ドロキア・オラシイタ

電話：06-6479-3000（10:00～17:00）

広報：山野上 藍（やまのうえ あい）

・ドロキア・オラシイタ 公式ホームページ https://drq.co.jp/