フェアナビ、愛知県公式ホームページに導入

株式会社KANNON

株式会社KANNON（カンノン、本社：名古屋市昭和区鶴舞、代表取締役：山下青夏、以下KANNON）は、愛知県庁ホームページ（https://www.pref.aichi.jp/）に、アクセシビリティ向上サービス「フェアナビ」（https://fairnavi.com/）が導入されたことをお知らせいたします。

愛知県庁について

愛知県庁は、愛知県の行政を担う地方公共団体の執行機関として、県民生活の向上と地域社会の発展を目的に、幅広い行政サービスを提供しています。防災、福祉、医療、教育、環境、産業振興、観光振興など、多岐にわたる分野で、県民や事業者を支える役割を担っています。

愛知県は、日本有数の産業県として知られ、製造業を中心に強い産業基盤を有しています。県はこうした地域特性を生かし、商工業の振興、産業立地の推進、中小企業支援、スタートアップ支援などを通じて、地域経済の活性化に取り組んでいます。

特にスタートアップ支援においては、国内最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」を通じて、起業家やスタートアップ、企業、大学、行政など多様な主体の連携を促進し、新たな事業創出と地域産業の活性化を後押ししています。

さらに、県庁は本庁機関に加え、県民事務所や保健所などの地方機関を通じて、県内各地できめ細かな行政サービスを提供しており、地域課題への対応と持続可能な地域社会の実現を進めています。

▼ 愛知県公式Webサイト

https://www.pref.aichi.jp/

ウェブアクセシビリティとは

ウェブアクセシビリティとは、いわゆる「ウェブページのバリアフリー化」です。 高齢者や障害者を含め、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味します。

令和6年4月1日施行、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、障害者差別解消法）の改正により、全事業者に「合理的配慮の提供」が法的に義務化されました。

この改正に伴い、ウェブサイトで障がい者に配慮する「ウェブアクセシビリティ」が事業者に求められています。

参考文献：https://www.soumu.go.jp/main_content/000543284.pdf

フェアナビとは

「フェアナビ」は最短1分、1行でウェブのバリアフリー化をするサービスです。

「フェアナビ」はウェブ改修に比べ、「期間」「費用」のコストを圧倒的に削減できます。 導入は契約後に発行される1行のコードを、所定の位置に貼り付けるだけで完了します。 WordPressやSTUDIOなどのノーコードツールにも対応しており、誰でも設定が可能です。

「質」「期間」「費用」の圧倒的な削減で、企業のウェブアクセシビリティ対応を加速します。

▼ 「フェアナビ」の詳細はこちらをご覧ください。

https://fairnavi.com/

KANNONについて

株式会社KANNONは、「情報格差をなくす」のミッションに掲げる、スタートアップ企業です。

▫️ 株式会社KANNON

▶︎ URL：https://kan-non.jp/

▶︎ 代表：山下青夏

▶︎ 本社：名古屋市昭和区鶴舞一丁目２番３２号

▶︎ 事業内容：ウェブのバリアフリー化サービス「フェアナビ」の開発・販売

▫️ お問い合わせ先

▶︎ 電話番号： 050-1726-4263

▶︎ メールアドレス：sugawara.k@kan-non.jp

▶︎ 担当者：菅原