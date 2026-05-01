“何もしない時間”を追求する「ぼーっとする大会」のメインスポンサーに日本発のセンサリーブランド「MEGURI」が参画

株式会社VIS

株式会社VISは、日本発のセンサリーブランド「MEGURI」が「ぼーっとする大会“母”対抗戦・第4回TOKYOぼーっとする大会」において、メインスポンサーとして参画することをお知らせいたします。

ぼーっとする大会は、90分間“何もしない”時間を過ごすことを競う体験型イベントとして、これまでに地上波テレビ38番組以上で紹介されるなど大きな反響を呼んできました。

情報過多・スマートフォン依存が進む現代において、「何もしない時間＝余白」の価値を社会に問いかける取り組みです。今回の協業では、MEGURIのスパイクマットを活用し、”五感”から身体と心を整える新しいぼーっと体験を提供。「癒しの追求」を通じて余白を生み出す、新たなウェルネスの形を提案します。

■ 需要が高まり続ける「何もしない時間」

現代社会では、スマートフォンやSNSの普及により、常に情報にさらされ続ける状態が当たり前となっています。総務省の調査(※1)によると、日本人のインターネット利用時間は年々増加しており、特に20～40代では1日あたり平均3～5時間以上をオンラインで過ごしているとされています。

また、世界保健機関(WHO)は、長時間のデジタル接触や慢性的なストレスが、集中力の低下や精神的疲労の増大につながる可能性を指摘しています。日本国内においても、厚生労働省の調査(※2)では、働く人の約8割が仕事に対して強いストレスを抱えているという結果が出ており、現代社会におけるメンタルケアの重要性はかつてないほど高まっています。

さらに近年の脳科学の研究では、“何もしていない状態”のときに働く脳のネットワークであるデフォルトモードネットワーク(DMN)が、記憶の整理や創造性の向上、自己認識の深化に重要な役割を果たしていることが明らかになっています。しかし、情報刺激が過剰な状態ではこの働きが阻害され、思考の整理や発想力の低下につながるとされています。

このように、「常に何かをしている状態」が当たり前になった現代において、“何もしない時間”は単なる休息ではなく、脳と心を再構築するための重要な時間といえます。

「ぼーっとする大会」は、こうした社会背景に対し、“意図的に何もしない時間をつくる”という逆説的なアプローチで、人間本来の感覚や思考を取り戻す場を提供しています。

(※1 出典：令和６年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 報告書(https://www.soumu.go.jp/main_content/001017241.pdf))

(※2 出典：令和5年労働安全衛生調査(実態調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_gaikyo.pdf)))

■ MEGURI参画の背景

MEGURIは、「癒しの追求」というコンセプトのもと、五感へのアプローチを通じて心身を整えるセンサリーブランドです。

ブランド第一弾商品「MEGURIマット＆ピロー」は、誰でも簡単に、安心して継続できることにこだわって開発されており、指圧スパイク部分には2種類の天然鉱石を独自にブレンドした特殊スパイク「mineral core(R)」を採用。背中だけでなく、腹部・足裏・太もも・ふくらはぎ・首・肩など、全身のさまざまな部位に対して、日々のコンディションや気分に合わせたケアが可能です。

また、1回10～20分を目安に、深呼吸やゆるやかな体の揺らしと組み合わせて使用することで、身体の感覚に自然と意識が向き、思考を手放す状態へと導く設計となっています。

この「何もしない時間を、感覚からつくる」という思想は、「ぼーっとする大会」が掲げる“意図的に何もしない時間＝余白を生み出す”という価値観と極めて高い親和性を持っています。

今回の協業では、視覚や聴覚に頼らず、“触覚”を起点に余白を生み出す新たな体験を創出。

頭ではなく身体から整えることで、より自然に“ぼーっとする状態”へと導く、新しいウェルネスの形を提案します。

■ 大会当日に商品体験が可能に

ぼーっとする大会では、大会当日以下の施策を予定しています。

- MEGURIスパイクマットを会場内に設置- 来場者向け体験ブースの展開- 参加者も大会前&大会中にも「MEGURI」商品が使用可能に

視覚的にもインパクトのある空間を演出し、「何もしないのに、なぜか整う」という体験を提供します。

忙しさが価値とされてきた社会に対し、「立ち止まること」「感じること」の重要性を提示し、ウェルネスの新たな選択肢を広げていきます。

■ イベント概要

１.ぼーっとする大会“母”対抗戦

日程：2026年5月10日（日・母の日）

会場：浅草花やしき

来場者数：2,000～2,500名（想定）

主催：株式会社VIS

２.第4回TOKYOぼーっとする大会

日程：2026年11月3日（火・文化の日）

会場：東京某所

来場者数：1,500～2,000名（想定）

主催：株式会社VIS

■ 主催会社（企画・運営）

会社名：株式会社VIS

所在地：【本社】〒289-1326 千葉県山武市成東3014

設立：2023年9月

役員：代表取締役 CEO 古井 敬人

■ センサリーブランド「MEGURI」

会社名：Nolook商事株式会社

所在地：【本社】〒108-0023 東京都港区芝浦４丁目9-25 芝浦スクエアビル18階

設立：2018年2月

役員：代表取締役 CEO 平海 諒平

＜MEGURIの販売＞

公式ECサイトで2月27日(金)より発売開始。

また3月より、TVコマーシャルを順次TV放送。

公式ホームページ： https://nolook.co.jp/

公式ECサイト：https://meguri-official.jp/