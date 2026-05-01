【1社紹介で最大75万円！】公認会計士事務所向け「社長の分身」パートナー制度を開始

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、公認会計士事務所向けの提携制度として、

経営者向け支援サービス「社長の分身」のパートナー制度を開始しました。

本制度では、公認会計士事務所が顧問先企業や経営者へ

経営支援サービスを紹介できる仕組みを提供します。

これにより、顧問先の課題解決を支援すると同時に、公認会計士事務所の付加価値向上や

新たな収益機会の創出につながるビジネスモデルの構築を目指します。

パートナー制度の詳細は下記ホームページのお問い合わせフォームよりお問合せください。

https://lumission.world/jp/

■公認会計士に寄せられる「経営の悩み」

公認会計士事務所には、監査・会計・財務に関する相談に加えて、

顧問先企業から経営や成長戦略に関する相談が寄せられるケースが増えています。

例えば

財務状況は把握できているが成長戦略が描けない

利益は出ているが資金の使い方に迷っている

投資判断の基準が曖昧で意思決定が遅れている

事業拡大したいが組織が追いつかない

数字は改善しているが売上が伸び続けない

といった経営相談です。

しかし公認会計士の専門領域は「会計・財務の可視化」であり、

営業設計や組織構築、事業戦略まで踏み込んだ支援を提供することが難しい場合もあります。

その結果

顧問先の相談に対して十分な支援ができない

財務改善が事業成長に結びつかない

数字の分析が経営成果に直結しない

といった課題を感じている事務所も少なくありません。

今回のパートナー制度は、この課題を解決するために設計されました。

■公認会計士事務所の付加価値を高める新しい支援モデル

会計業界では近年

監査・顧問業務の価格競争

数字中心の支援からの脱却ニーズ

経営支援への期待の高まり

などにより、単なる会計支援を超えた価値提供が求められています。

そこでルミッションでは、財務の可視化に加え、

経営支援を組み合わせることで、

公認会計士事務所の付加価値を高める新しいモデルを提案しています。

顧問先の経営課題に関与することで

売上・利益の改善支援

意思決定スピードの向上

経営戦略の具体化

継続的な関係構築

新たな収益機会の創出

につながる可能性があります。

■5方良し経営という考え方

当社では、

●会社良し

●従業員良し

●顧客良し

●世間良し

●次世代良し

という「5方良し経営」を経営思想の中心に置いています。

これは一部の企業だけが利益を得るのではなく、

関係するすべての人がWin-Winになる経営を目指す考え方です。

企業・従業員・顧客・世間・次世代の5つが良くなることで、

企業は持続的に成長すると考えています。

今回のパートナー制度も、この5方良し経営の考え方を基盤として設計されています。

■単発業務から継続的関係へ

多くの公認会計士では

●監査・レビュー業務

●決算・財務アドバイザリー

が中心となるビジネスモデルが一般的です。

しかしこの構造では

●顧客との関係が定期的だが深くなりにくい

●財務改善が事業成長に直結しない

●継続的な価値提供が限定される

という問題が生まれます。

■顧客と長く関係を築くビジネス

当社では、

1つのサービスを販売するのではなく、顧客の経営そのものに長く関わるビジネス

を構築することを目指しています。

そのためには

●公認会計士

●税理士

●社労士

●金融機関

●経営コンサル会社

など、専門企業同士がパートナーとして連携することが重要になります。

この仕組みでは

●顧客は経営と財務を統合して改善できる

●パートナー企業は専門性を最大化できる

●長期的な関係が構築される

というWin-Winの関係が生まれます。

■公認会計士とのパートナー活用例

公認会計士事務所では、顧問先から次のような相談を受けることがあります。

利益は出ているが成長戦略が描けない

投資判断に迷っている

財務戦略を事業に活かしたい

経営判断の基準を明確にしたい

こうした相談に対して「社長の分身」を紹介することで、

顧問先の経営課題解決をサポートすることが可能になります。

この仕組みにより

売上・利益の改善支援

経営判断の明確化

顧客満足度の向上

といった新しい価値が生まれます。

■公認会計士事務所が導入するメリット

本パートナー制度により、以下のメリットが期待できます。



顧客満足度の向上

財務に加え経営課題にも対応可能



継続的な関係構築

経営支援により長期的な関係を構築



新たな収益機会の創出

既存顧客を活かした新しい収益モデル



事務所の差別化

会計×経営支援ができるポジション確立

■全国の公認会計士と経営支援ネットワークを構築

日本には約400万社の企業が存在しますが、

多くの中小企業では財務と経営を一体で支援できるパートナーが不足しています。

ルミッションでは公認会計士事務所と連携しながら、

経営と財務を統合した支援ネットワークの構築を目指しています。

今回のパートナー制度は、その第一歩となる取り組みです。

■パートナー制度概要

対象：公認会計士事務所

内容：顧問先企業への経営支援サービス紹介

報酬額：1社あたり年間最大75万円お支払い

※詳しくはお問い合わせください。

■お問い合わせ

パートナー制度の詳細希望の方は下記フォームよりご連絡ください。。

https://lumission.world/jp/contact/

お問い合わせ内容に

「公認会計士パートナー制度について」

とご記載ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：経営コンサルティング・企業成長支援・5方良し経営の普及

公式サイト：https://lumission.world/jp/