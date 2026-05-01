【全国70店舗で展開】イトーヨーカドーにVALX商品の導入が決定！2026年4月末より順次販売開始

VALX株式会社

VALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）が運営するフィットネスブランド「VALX（バルクス）」は、株式会社イトーヨーカ堂が運営する「イトーヨーカドー」全国70店舗にて、2026年4月末よりVALX商品の順次販売が決定したことをお知らせいたします。

これまでVALXでは、多くの方に日常の中でたんぱく質を取り入れていただきたいという想いのもと、商品開発・展開を行ってまいりました。

健康志向の高まりとともに、「日常的にたんぱく質を摂取したい」「手軽に栄養バランスを整えたい」といったニーズは年々増加しています。そうした中で、VALX商品をより身近に感じていただきたいという想いから、このたびイトーヨーカドー全70店舗にて商品の取り扱いを開始いたしました。

今回の展開により、トレーニングを普段から行う方に限らず、幅広い層の方々にVALX商品を手に取っていただけるきっかけとなれば幸いです。

店頭では、人気の「VALX ホエイプロテイン」をはじめとする主要ラインナップを展開しております。

この機会に、ぜひ全国のイトーヨーカドー各店舗にてVALX商品をチェックしてみてください。

※店舗により取り扱いアイテムが異なりますのでご注意ください。



「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。



【イトーヨーカドーについて】

株式会社イトーヨーカ堂は、1920年の創業以来、「信頼と誠実」を大切にしながら、お客様をはじめ、取引先や地域社会、従業員など多くの皆さまとともに歩み、食を通じて地域の暮らしを豊かにすることを目指し、日常の買い物を支える店舗運営に取り組んでいます。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/