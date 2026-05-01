Makuake目標達成率740％達成。“緑の宝石”シチリアピスタチオバスクチーズケーキが母の日限定カード付きギフトとして登場

株式会社カトル・フィユ

株式会社カトル・フィユが運営するバスクチーズケーキ専門店「バスクチーズ並木」（所在地：広島県広島市、代表取締役：森脇 修）は、2026年5月10日（日）の母の日に向けて、Makuakeで目標達成率740％を達成した「緑の宝石 シチリアピスタチオバスクチーズケーキ」を母の日ギフトとして提案いたします。あわせて、母の日限定カードを添えた、心温まるギフト対応をご用意いたしました。(公式サイト：https://basquecheese.thebase.in/)

■ Makuake目標達成率740％達成。母の日に贈りたい、特別なピスタチオバスクチーズケーキ

「緑の宝石 シチリアピスタチオバスクチーズケーキ」は、応援購入サービスMakuakeで多くの反響をいただいた、バスクチーズ並木のこだわりを詰め込んだ特別なバスクチーズケーキです。

世界最高峰と称されるイタリア・シチリア島ブロンテ村産のピスタチオを贅沢に使用し、

バスクチーズケーキ専門店として培ってきた経験と技術を活かして、ピスタチオの芳醇な香りとチーズのコクが重なり合う、特別な一台に仕上げました。

商品ページはこちら :https://basquecheese.thebase.in/items/131972875

バスクチーズケーキならではの香ばしい焼き目と、中はしっとりとほどけるような半熟感。

チーズの濃厚さをしっかり感じながらも、重たくなりすぎない口どけに仕上げることで、シチリアピスタチオの香りが上品に広がる味わいを実現しました。

仕上げに添えたのは、フランス・ブルゴーニュ地方の老舗油工房〈Huilerie J. Leblanc（ルブラン）〉が手がけるピスタチオオイル。

ケーキにひとさじかけると、澄んだピスタチオの香りがぶわっと立ち上り、チーズのコクと重なって、驚くほどまろやかで奥行きのある風味に変わります。

華やかな見た目と奥行きのある味わいは、日頃の感謝を伝える母の日の贈り物にもぴったりです。

大切なお母さんへ、いつもより少し特別なスイーツギフトとしてお楽しみください。

■ 母の日限定カードで、感謝の気持ちを添えて

母の日の贈り物として、期間限定仕様のメッセージカードをご用意しております。

普段はなかなか言葉にできない「ありがとう」の気持ちを、専門店のバスクチーズケーキと一緒にお届けします。

ご自宅での団らんにはもちろん、離れて暮らすお母さんへの贈り物にもおすすめです。

※カードの有無は商品ページの選択肢よりお選びいただけます。

■ 母の日におすすめスイーツ

「バスクチーズケーキ カット 6種セット」

当店で一番人気の「バスクチーズケーキ カット 6種セット」は、定番の「プレーン」をはじめ、ピスタチオの香ばしさを楽しめる「ピスタチオ」、和の風味が広がる「ほうじ茶クランブル」など、個性豊かな6種類を詰め合わせたアソートセットです。

それぞれのフレーバーごとに素材の香りや味わいを活かし、ひと口ごとに異なるおいしさを楽しめるのが魅力。少しずつ食べ比べできるため、ご家族での団らんや、母の日のティータイムにもぴったりです。

見た目にも華やかで、箱を開けた瞬間から気持ちが弾むような一箱。

「いろいろな味を楽しんでほしい」という想いを込めた、大切な方への贈り物におすすめのケーキです。

商品ページURL：https://basquecheese.thebase.in/items/49111090

毎日のご褒美バスク

「毎日のご褒美バスク」は、月曜日から日曜日まで、忙しい毎日の中でほっとひと息つく時間を楽しんでいただきたいという想いから生まれたバスクチーズケーキです。

家事や仕事、家族のことなど、日々頑張っている方へ。

「今日もおつかれさま」「明日も少し頑張ろう」と思えるような、やさしいご褒美時間をお届けします。

見た目にも特別感を感じていただけるよう、従来の丸型ではなくキューブ型に仕上げました。

味わいは、濃厚でしっとりしながらも後味はすっきり。なめらかな食感と、また食べたくなる余韻を大切に焼き上げました。

日々頑張っているお母さんへ、感謝とねぎらいの気持ちを込めて贈りたい、特別なバスクチーズケーキです。

商品ページURL：https://basquecheese.thebase.in/items/95119061

■バスクチーズ並木について

バスクチーズ並木は広島県広島市にあるバスクチーズケーキ専門店です。

「素材の味を尊重すること」にひたすら向き合い、素材や工程を大切にしています。材料はとてもシンプルで、クリームチーズ・生クリーム・砂糖・卵の４つだけ。添加物などを一切使用していないため、お子様からご高齢の方まで安心して食べてもらえます。もともとシンプルなものが好きな私は、バスクチーズケーキのシンプルでしか味わえないおいしさや、シンプルだからこその素材選び・生地の混ぜ方・焼き具合など、作り手の腕が顕著に表れる「難しさ」「奥深さ」に惹かれ続けています。こんなにシンプルでおいしいバスクチーズケーキを皆様にもより味わっていただきたい、スポットライトを当てたいという思いから2020年4月バスクチーズ並木店をOPENしました。

味の特徴は濃厚なのに食べやすいこと。一口食べた瞬間にはクリームチーズのしっとりとした濃厚な味わいを感じますが、口から溶けてなくなる頃にはさっぱりとした爽やかな風味が広がり、ついつい「もう一口」と手が伸びるような美味しさです。

これからも専門店ならではの新しい挑戦と探求を通じて、お客様に驚きと感動を届けていきます。

■バスクチーズ並木について

店舗名：バスクチーズケーキ専門店 バスクチーズ並木

住所：広島県広島市中区三川町10-18 下井ビル1F

オンラインショップ：https://basquecheese.thebase.in/

Instagram ：https://www.instagram.com/basque_qf/

TEL：082-241-3930

■会社概要

商号 ：株式会社カトル・フィユ

代表者 ：森脇 修

所在地 ：〒734-0007 広島県広島市南区皆実町２丁目５－１

設立 ：2008年

資本金 ：300万円