メイクにツヤと輝きを与える「COLOURSHINE」シリーズのアイシャドウとリップに待望の新色が仲間入り！

株式会社 マリークヮント コスメチックス

株式会社 マリークワント コスメチックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陶 正治）は、2026年5月8日（金）より、メイクにツヤと輝きを与える「COLOURSHINE」シリーズのアイシャドウとリップに待望の新色を追加発売します。

目もとを華やかに彩るリキッドアイシャドウ『カラーシャイン フォー アイズ』は、やわらかな発色で使いやすい新３色が仲間入り。そして、プランパー効果※のあるリップグロス『カラーシャイン フォー リップス』は、トレンド感あふれる新2色が仲間入りします。

カラーシャイン フォー アイズ：https://www.mq-onlineshop.com/ext/eye/colourshine_for_eyes.html

カラーシャイン フォー リップス：https://www.mq-onlineshop.com/ext/lip/colourshine_for_lips.html

■メイクにツヤと輝きを与える「COLOURSHINE」シリーズに待望の新色が登場！

『カラーシャイン フォー アイズ』はまばゆいラメと濡れたようなツヤが目もとを華やかに彩るリキッドアイシャドウ。ベージュ系や、ピンクブラウン、パープル系の３色が加わり、繊細な輝きをプラスします。

また、『カラーシャイン フォー リップス』は、ツヤとハリのあるぷっくりとした唇に仕上げるプランパー効果※のあるリップグロスです。ピーチカラー、グレープ系カラーの新２色が、ボリューミーな輝きのある唇に仕上げます。

マリークワント「COLOURSHINE（カラーシャイン）」シリーズの新しいカラーラインナップで、いつものメイクにときめきと輝きを。

※メイクアップ効果による

■『カラーシャイン フォー アイズ』 商品情報

まばゆいラメと濡れたようなツヤが、目もとを華やかに彩るリキッドアイシャドウ。

商 品 名 ：カラーシャイン フォー アイズ 〈アイシャドウ〉 07/08/09

展 開：全3色

税込価格：各3,300円（本体価格3,000円）

【商品特長】1.テクニックいらずでムラなく仕上がる！～質感チェンジリキッド処方～

指やチップの力が加わると、

みずみずしくやわらかいテクスチャーに変化。

なめらかにのび、すっと肌になじみます。

2.ピタッと密着して落ちにくい！・・・密着ジェルコート※1

適度な硬さと柔軟な皮膜を形成し、

目もとの動きに合わせて肌に密着することで、ヨレにくさを実現。

また、こすれにも強く、つけたての

仕上がりをキープします。

3.目もとのうるおいをキープ！・・・ヒアルロン酸ナトリウム※2、ローズヒップ油※3、ホホバオイル※4

3種の保湿成分が、水分蒸発を防ぎ、うるおいを保ちます。

【ご使用法】

付属のチップで適量を取り、まぶたにのせた後、チップまたは指でなじませてください。

【カラーバリエーション】

07

まばたきするたびに上品に輝くスターリーベージュ。

繊細なラメの輝きが、抜け感のある目もとを演出。

08

心を虜にするローズトルマリン。

深みのあるピンクブラウンが、大人かわいい印象に。

09

幻想的にきらめくフェアリーライラック。

強めのラメとニュアンスのある淡いパープルが、華やかさと透明感のある目もとに。

オンラインショップ：https://www.mq-onlineshop.com/ext/eye/colourshine_for_eyes.html

※全国ショップでのご予約は5月1日（金）より承り中。

■『カラーシャイン フォー リップス』 商品情報

プランパー効果※5によって、ぷっくりボリューミーなツヤと輝きのある唇に仕上げるリップグロス。

商 品 名 ：カラーシャイン フォー リップス 〈リップグロス〉 07/08

展 開：全2色

税込価格：各3,300円（本体価格3,000円）

【商品特長】1.ボリュームのある、ぷっくりとした唇を叶える

１.プランパー効果※5・・・バニリルブチル（温感成分）※6

温感作用を持つバニリルブチル※6が唇に心地よいピリッとした爽快感を与えます。

※5…メイクアップ効果による

２.ボリューム感・ハリアップ効果・・・ボリュームインジェクター※7

トリートメント効果のあるボリュームインジェクター※7が、うるおいを与え、

唇のコンディションを整えることで縦ジワの目立ちにくい、ふっくらとした唇に仕上げます。

３.ボリューム感アップ効果・・・リンゴ酸ジイソステアリル※8、レイヤードリップオイル※9

のびの良いオイルと、厚みがでるオイルの２種類をブレンド。シワの多い唇でもムラなく塗れ、

凹凸をカバーしながら、ボリューム感のあるぷるんとした唇に仕上げます。

2.ツヤ感アップ効果 …シャイニーリッチオイル※10

植物由来の油性成分で、光沢度が高く、唇を美しく立体的に演出します。

3.長時間保湿効果 …モイストキープパウダー※11、ナチュラルブレンドオイル※12

内側に保湿成分ヒアルロン酸Naを内包したパウダーを配合し、

長時間うるおいを持続させます。

また、３種類の植物性のエモリエントオイルである、

ナチュラルブレンドオイル※12が、唇を乾燥から守ります

【ご使用方法】

付属のチップで直接唇に塗布してください。

清潔に保つために、チップからスパチュラですくい取り、指やブラシで塗るのもおすすめです。

【カラーバリエーション】

07

多幸感あふれるハニーピーチ。

クリアな発色でみずみずしいツヤと輝きをプラス。

08

可憐にきらめくシマーピンクグレープ。

しっかりとした発色で華やかな唇を演出。

オンラインショップ：https://www.mq-onlineshop.com/ext/lip/colourshine_for_lips.html

※全国ショップでのご予約は5月1日（金）より承り中。

※1…密着ジェルコート〈アクリレーツコポリマー、（アクリレーツ/メタクリル酸ステアレス-20）コポリマー〉（密着・崩れ防止成分）

※2…ヒアルロン酸ナトリウム〈ヒアルロン酸Na〉（保湿成分）

※3…ローズヒップ油〈カニナバラ果実油〉（保湿成分）

※4…ホホバオイル〈ホホバ種子油〉（保湿成分）

※6…バニリルブチル〈バニリルブチル〉（温感成分）

※7…ボリュームインジェクター〈パルミトイルトリペプチド-1〉（ハリアップ成分）

※8…リンゴ酸ジイソステアリル〈リンゴ酸ジイソステアリル〉（エモリエント成分）

※9…レイヤードリップオイル〈水添ポリイソブテン、トコフェロール〉（エモリエント成分）

※10…シャイニーリッチオイル〈ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル）〉（ツヤ感アップ成分）

※11…モイストキープパウダー〈ヒアルロン酸Na、シリカ〉（ヒアルロン酸Na（保湿成分）、シリカ（粉末基剤））

※12…ナチュラルブレンドオイル〈アルガニアスピノサ核油、オリーブ果実油、ホホバ種子油〉（エモリエント成分）

■マリークワント コスメチックスとは

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し、“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANTの願いです。

【会社概要】

会社名 ：株式会社 マリークワント コスメチックス

代表取締役社長 ：陶 正治

本社所在地 ：〒150-8336

東京都渋谷区渋谷1丁目7番6号 青山タイヨービル

事業内容 ：化粧品及び､ファッショングッズの製造・販売・輸出

公式HP ：https://www.maryquant.co.jp/

公式ECサイト ：https://www.mq-onlineshop.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/maryquant_official/

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