【ANAYI】“Summer glam”をテーマにしたサマーコレクション公開、ヴェロニカ・ハリム氏とのコラボも｜5/1先行予約開始

写真拡大 (全16枚)

株式会社ファーイーストカンパニー

Summer glam

ファッションを通して新たなエレガンスを提案するANAYIは、2026年5月1日（金）よりサマーコレクション「Summer glam」の公式オンラインストア先行予約を開始いたします。コレクションの中には、カリグラファー兼デザイナーのヴェロニカ・ハリム氏とのコラボレーションアイテムも展開し、コレクションの世界観を紹介する特集ページも公開いたします。


詳細をみる :
https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam2026?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn1&utm_medium=referral
LOOK BOOKページはこちら

◆Summer glam

光にきらめく華やぐ波と、静かな夜の海――


二つの海の表情から生まれたANAYIのサマーコレクション



01.ヴェロニカ・ハリム氏による特別なプリントデザイン

Dress \68,200

Pullover \29,700　Pants \33,000


Dress \71,500

Pullover \24,200　Skirt \59,400　


Gillet Dress \49,500　Blouse \35,200　Pants \31,900

02.軽やかさと清涼感を纏う、上質素材のシリーズ

Gillet \41,900　Pullover \23,100　Pants \31,900

Dress \68,200


Blouse \29,700　Pants \37,400

03.“Veil Blue” 深海の光と泡の記憶を映すテキスタイル

Dress \71,500

詳細をみる :
https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam2026?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn2&utm_medium=referral
LOOK BOOKページはこちら

◆ヴェロニカ・ハリム氏出演のスペシャルページ



カリグラファー兼デザイナーのヴェロニカ・ハリム氏と贈る、この夏だけの“Summer glam”。MOON SHELL、CORAL、CALLIGRAPHY――3つのモチーフが重なり合い、唯一無二のプリントシリーズが誕生しました。さらに、ヴェロニカ・ハリム氏が出演するスペシャルページも公開し、その世界観を余すことなくお届けします。


詳細をみる :
https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam_veronicahalim26?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn3&utm_medium=referral
ヴェロニカ・ハリム氏出演の特集ぺージはこちら








Veronica Halim（ヴェロニカ・ハリムさん）プロフィール



Veronica Halim

インドネシア・ジャカルタを拠点に活動するデザイナー／カリグラファー。オーストラリア・メルボルンのスウィンバーン大学在学中にカリグラフィーと出会い、手書き文字の美しさに魅了される。


2016年、マルチディシプリナリーなデザインスタジオ「L’atelier de Veronica Halim」を設立。カリグラフィーを軸に、ビジュアルアイデンティティ、招待状、パッケージ、パターン、イラストレーションなど、幅広い分野で制作活動を展開している。


流れるように美しい文字表現と、感性に根ざしたアイデアやスタイリングは「Veronica Style」として知られ、ソーシャルメディアを通じて世界中に広がり、多くの支持を集めている。


2014年以降、日本（東京・名古屋・京都・大阪）をはじめ、ジャカルタ、パリ、メルボルン、シンガポール、ソウルなど各都市でカリグラフィーのワークショップを継続的に開催。


著書に『Calligraphy Styling』（2017年）、『Calligraphy Lifestyle』（2020年）、『Calligraphy Styling & Lifestyle』（2025年）（いずれも主婦の友社）がある。


Instagram：@truffypi(https://www.instagram.com/truffypi/)


詳細をみる :
https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam_veronicahalim26?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn4&utm_medium=referral
ヴェロニカ・ハリム氏出演の特集ぺージはこちら


ANAYI（アナイ）


"For More Beautiful Elegance"


より美しくより華やかに


ANAYIは、ファッションを通して新たなエレガンスを提案します。



【OFFICIAL ONLINE STORE】


https://www.anayi.com(https://www.anayi.com?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_ofsite&utm_medium=referral)



【SNS】


公式Instagram：@anayi_official(https://www.instagram.com/anayi_official/?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_instagram&utm_medium=referral)


公式LINE：＠ANAYI(https://page.line.me/569cnbsh?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_line&utm_medium=referral)