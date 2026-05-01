【ANAYI】“Summer glam”をテーマにしたサマーコレクション公開、ヴェロニカ・ハリム氏とのコラボも｜5/1先行予約開始
Summer glam
ファッションを通して新たなエレガンスを提案するANAYIは、2026年5月1日（金）よりサマーコレクション「Summer glam」の公式オンラインストア先行予約を開始いたします。コレクションの中には、カリグラファー兼デザイナーのヴェロニカ・ハリム氏とのコラボレーションアイテムも展開し、コレクションの世界観を紹介する特集ページも公開いたします。
詳細をみる :
https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam2026?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn1&utm_medium=referral
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◆Summer glam
光にきらめく華やぐ波と、静かな夜の海――
二つの海の表情から生まれたANAYIのサマーコレクション
01.ヴェロニカ・ハリム氏による特別なプリントデザイン
Dress \68,200
Pullover \29,700 Pants \33,000
Dress \71,500
Pullover \24,200 Skirt \59,400
Gillet Dress \49,500 Blouse \35,200 Pants \31,900
02.軽やかさと清涼感を纏う、上質素材のシリーズ
Gillet \41,900 Pullover \23,100 Pants \31,900
Dress \68,200
Blouse \29,700 Pants \37,400
03.“Veil Blue” 深海の光と泡の記憶を映すテキスタイル
Dress \71,500
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https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam2026?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn2&utm_medium=referral
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◆ヴェロニカ・ハリム氏出演のスペシャルページ
カリグラファー兼デザイナーのヴェロニカ・ハリム氏と贈る、この夏だけの“Summer glam”。MOON SHELL、CORAL、CALLIGRAPHY――3つのモチーフが重なり合い、唯一無二のプリントシリーズが誕生しました。さらに、ヴェロニカ・ハリム氏が出演するスペシャルページも公開し、その世界観を余すことなくお届けします。
詳細をみる :
https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam_veronicahalim26?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn3&utm_medium=referral
ヴェロニカ・ハリム氏出演の特集ぺージはこちら
Veronica Halim（ヴェロニカ・ハリムさん）プロフィール
Veronica Halim
インドネシア・ジャカルタを拠点に活動するデザイナー／カリグラファー。オーストラリア・メルボルンのスウィンバーン大学在学中にカリグラフィーと出会い、手書き文字の美しさに魅了される。
2016年、マルチディシプリナリーなデザインスタジオ「L’atelier de Veronica Halim」を設立。カリグラフィーを軸に、ビジュアルアイデンティティ、招待状、パッケージ、パターン、イラストレーションなど、幅広い分野で制作活動を展開している。
流れるように美しい文字表現と、感性に根ざしたアイデアやスタイリングは「Veronica Style」として知られ、ソーシャルメディアを通じて世界中に広がり、多くの支持を集めている。
2014年以降、日本（東京・名古屋・京都・大阪）をはじめ、ジャカルタ、パリ、メルボルン、シンガポール、ソウルなど各都市でカリグラフィーのワークショップを継続的に開催。
著書に『Calligraphy Styling』（2017年）、『Calligraphy Lifestyle』（2020年）、『Calligraphy Styling & Lifestyle』（2025年）（いずれも主婦の友社）がある。
Instagram：@truffypi(https://www.instagram.com/truffypi/)
詳細をみる :
https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam_veronicahalim26?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn4&utm_medium=referral
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ANAYI（アナイ）
"For More Beautiful Elegance"
より美しくより華やかに
ANAYIは、ファッションを通して新たなエレガンスを提案します。
【OFFICIAL ONLINE STORE】
https://www.anayi.com(https://www.anayi.com?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_ofsite&utm_medium=referral)
【SNS】
公式Instagram：@anayi_official(https://www.instagram.com/anayi_official/?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_instagram&utm_medium=referral)
公式LINE：＠ANAYI(https://page.line.me/569cnbsh?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_line&utm_medium=referral)