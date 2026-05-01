【ANAYI】“Summer glam”をテーマにしたサマーコレクション公開、ヴェロニカ・ハリム氏とのコラボも｜5/1先行予約開始

株式会社ファーイーストカンパニーSummer glam

ファッションを通して新たなエレガンスを提案するANAYIは、2026年5月1日（金）よりサマーコレクション「Summer glam」の公式オンラインストア先行予約を開始いたします。コレクションの中には、カリグラファー兼デザイナーのヴェロニカ・ハリム氏とのコラボレーションアイテムも展開し、コレクションの世界観を紹介する特集ページも公開いたします。

◆Summer glam

詳細をみる :https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam2026?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn1&utm_medium=referralLOOK BOOKページはこちら

光にきらめく華やぐ波と、静かな夜の海――

二つの海の表情から生まれたANAYIのサマーコレクション

◆ヴェロニカ・ハリム氏出演のスペシャルページ

01.ヴェロニカ・ハリム氏による特別なプリントデザインDress \68,200Pullover \29,700 Pants \33,000Dress \71,500Pullover \24,200 Skirt \59,400Gillet Dress \49,500 Blouse \35,200 Pants \31,90002.軽やかさと清涼感を纏う、上質素材のシリーズGillet \41,900 Pullover \23,100 Pants \31,900Dress \68,200Blouse \29,700 Pants \37,40003.“Veil Blue” 深海の光と泡の記憶を映すテキスタイルDress \71,500詳細をみる :https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam2026?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn2&utm_medium=referralLOOK BOOKページはこちら

カリグラファー兼デザイナーのヴェロニカ・ハリム氏と贈る、この夏だけの“Summer glam”。MOON SHELL、CORAL、CALLIGRAPHY――3つのモチーフが重なり合い、唯一無二のプリントシリーズが誕生しました。さらに、ヴェロニカ・ハリム氏が出演するスペシャルページも公開し、その世界観を余すことなくお届けします。

Veronica Halim（ヴェロニカ・ハリムさん）プロフィール

詳細をみる :https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam_veronicahalim26?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn3&utm_medium=referralヴェロニカ・ハリム氏出演の特集ぺージはこちらVeronica Halim

インドネシア・ジャカルタを拠点に活動するデザイナー／カリグラファー。オーストラリア・メルボルンのスウィンバーン大学在学中にカリグラフィーと出会い、手書き文字の美しさに魅了される。

2016年、マルチディシプリナリーなデザインスタジオ「L’atelier de Veronica Halim」を設立。カリグラフィーを軸に、ビジュアルアイデンティティ、招待状、パッケージ、パターン、イラストレーションなど、幅広い分野で制作活動を展開している。

流れるように美しい文字表現と、感性に根ざしたアイデアやスタイリングは「Veronica Style」として知られ、ソーシャルメディアを通じて世界中に広がり、多くの支持を集めている。

2014年以降、日本（東京・名古屋・京都・大阪）をはじめ、ジャカルタ、パリ、メルボルン、シンガポール、ソウルなど各都市でカリグラフィーのワークショップを継続的に開催。

著書に『Calligraphy Styling』（2017年）、『Calligraphy Lifestyle』（2020年）、『Calligraphy Styling & Lifestyle』（2025年）（いずれも主婦の友社）がある。

Instagram：@truffypi(https://www.instagram.com/truffypi/)

詳細をみる :https://www.anayi.com/feature/topics_summerglam_veronicahalim26?utm_source=prtimes&utm_campaign=260501_pre_halim_btn4&utm_medium=referralヴェロニカ・ハリム氏出演の特集ぺージはこちら

ANAYI（アナイ）

"For More Beautiful Elegance"

より美しくより華やかに

ANAYIは、ファッションを通して新たなエレガンスを提案します。

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