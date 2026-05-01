初夏のような爽やかさと可愛さを詰め込んだマリークワントの「MIZUIRO COLLECTION」が登場！

株式会社 マリークヮント コスメチックス

株式会社 マリークワント コスメチックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陶 正治）は、5月8日（金）より、初夏にぴったりな清涼感のある水色のアイテムを揃えた「MIZUIRO COLLECTION」が登場します。

URL： https://www.mq-onlineshop.com/ext/feature/mizuiro_collection2605.html

■マリークワントから「MIZUIRO COLLECTION」が登場

爽やかさと可愛さをぎゅっと詰めこんだ、マリークワントの「MIZUIRO COLLECTION」が登場。

水色をテーマに、新しい季節のはじまりを明るく彩るようなアイテムがラインナップ。様々な水色を基調とした心がときめくファッションアイテムをはじめ、ブライトブルーカラーでトーンアップしながら、みずみずしく透明感のある肌に仕上げる日やけ止め、「ブロック&ブロック パーフェクト プロテクション L-01」などのコスメも揃います。

また、「MIZUIRO COLLECTION」の世界を堪能できるアフタヌーンティーを、5月1日（金）より6月30日（火）までの期間限定で、東京と大阪にて同時提供します。

この夏は、澄んだ色合いが届ける、とっておきのワクワクを楽しんで。

■MIZUIRO COLLECTION 商品情報

〈PICK UP ITEM〉

・デイジーが映える薄手ニットとバルーンスカートを水色でまとめて、甘さ控えめなガーリーコーデに。

・デイジーラインニット プルオーバー \9,350

・バルーン スカート \13,200

・パンチングデイジー 2WAYミニトート \14,300

＜商品ラインナップ＞

・パールラメデイジー Tシャツ \5,500

・デイジーラインニット プルオーバー \9,350

・バルーン スカート \13,200

・パンチングデイジー 2WAYミニトート \14,300

・パンチングデイジー トート \15,400

・パンチングデイジー ラウンドエッジポーチ \4,400

・パンチングデイジー ラウンドペンケース \3,960

・クリアボール ピアス \3,960

〈コスメアイテム〉

・メイクにもスキンケアにも、水色の魅力をまとうコスメをプラス。

・アイオープナー 116/124 〈アイシャドウ〉 各\1,430 ※パレットは別売

・リップ チャット 04 〈リップカラー〉 \1,980

・ネイル ポリッシュ 047 〈マニキュア〉 \1,650

・リップスティック 102 〈口紅〉 \3,850

・コール ザ ショッツ 〈毛穴ケア美容液〉 \5,500

・ブロック＆ブロック パーフェクト プロテクション L-01 〈日やけ止め〉 \3,520

■「MIZUIRO COLLECTION CAMPAIGN」について

5月8日（金）～5月31日(日)の期間中、全国のショップにてコスメ対象商品を含み、税込8,800円以上お買い上げいただいたお客様に、「MARY QUANT ミニポーチ」をプレゼント！

オンラインショップでは期間中、「MARY QUANT ミニポーチ」付き限定セットが登場！

●対象商品：

・ブロック＆ブロック パーフェクト プロテクション

・ブロック＆ブロック パーフェクト プロテクション L-01

・ブロック＆ブロック サン プロテクト スプレー

・コール ザ ショッツ

・カラーシャイン フォー アイズ

・カラーシャイン フォー リップス

●全国のショップのみの開催となります。

●おひとり様1回限り、なくなり次第終了とさせていただきます。

●ご予約・お取り置きは承っておりません。

●お買い上げ金額分のポイントも通常通り加算されます。

※デザイン、色、仕様は実物と若干異なる場合がございます。

■「MIZUIRO COLLECTION」のコラボアフタヌーンティーが開催

「MIZUIRO COLLECTION」の世界を表現した期間限定のコラボレーションアフタヌーンティーが、5月1日（金）～6月30日（火）の期間、東京・大阪の2か所で同時開催。アフタヌーンティーご利用のお客様には、「マリークヮント コンパクト ミラー（ブラック）」のプレゼントなど特典も。

【東京】

・開催場所：グランドニッコー東京 台場 2F 「The Lobby Cafe」

・期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

・営業時間：13：00～17：00（ラストオーダー 16：30）※２時間制

・料金：\8,000（消費税・サービス料込）

【大阪】

・開催場所：大阪マリオット都ホテル 19F 「LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）」

・期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

・提供時間：11：30～17：00 ※２時間制

（営業時間：10：00～20：00）

・料金：\8,500（消費税・サービス料込）

詳細はホテルの公式ホームページをご確認ください。

グランドニッコー東京 台場: https://www.tokyo.grandnikko.com/events/2602/(https://www.tokyo.grandnikko.com/events/2602/)

大阪マリオット都ホテル：https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/lounge/menu/57069/

■マリークワント コスメチックスとは

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し、“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANTの願いです。

【会社概要】

会社名 ：株式会社 マリークワント コスメチックス

代表取締役社長 ：陶 正治

本社所在地 ：〒150-8336

東京都渋谷区渋谷1丁目7番6号 青山タイヨービル

事業内容 ：化粧品及び､ファッショングッズの製造・販売・輸出

公式HP ：https://www.maryquant.co.jp/

公式ECサイト ：https://www.mq-onlineshop.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/maryquant_official/

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